В рамках турнира UFC 302 2 июня пройдет поединок Жаилтона Алмейды и Александра Романова в тяжелом весе. Начало — 05:45 (мск). Алмейда — Романов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Жаилтон Алмейда

Турнирное положение: Жаилтон Алмейда восходящая звезда тяжелого дивизиона UFC. Бразильский боец сейчас является седьмым номером ростера в категории до 120 кг.

Последние бои: Еще недавно бразилец не знал поражений в лиге и шел на серии из шести выигранных поединков кряду. Однако в последнем бою он не сумел сломить сопротивление Кертиса Блэйдса, проиграв ему техническим нокаутом во втором раунде. Это поражение остановило взлет Алмейды вверх по карьерной лестнице.

Состояние бойца: Борьба у Жаилтона по-прежнему на высочайшем уровне. Однако он слишком односторонний боец. Ударка у него выглядит посредственной. Да и держит попадания бразилец не очень хорошо. Стоит отметить и сравнительно небольшие габариты для тяжелого дивизиона — весит Жаилтон всего 105 кг. А главный плюс Алмейды — это невероятная скорость проходов в ноги.

Александр Романов

Турнирное положение: Романов только проделывает себе путь к первой десятке рейтинга. Александр сейчас располагается на 13-й позиции в категории до 120 кг.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе молдаванина 3 победы и 2 поражения. Но побеждал он в последнее время исключительно посредственных соперников вроде Чейза Шермана или ветеранов, как Благой Иванов. Что касается противостояний с реальными топами, то здесь сплошные неудачи.

Состояние бойца: Стилистически Александр чем-то напоминает своего нынешнего соперника. Романов также является борцом.

Но он более массивный, нежели бразилец, и поэтому не так быстро проходит в ноги своим противникам.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков в активе Романова 3 победы и 2 поражения

У Алмейды одно поражение и 6 побед за 7 боев в промоушене

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение бразильскому тяжеловесу. На победу Алмейды можно поставить за 1.32. На победу Романова можно поставить за 3.52.

Прогноз: Матчмейкеры подобрали для Алмейды удобного соперника, чтобы тот сумел реабилитироваться после поражения от Блэйдса. У Романова также много проблем в стойке. В этом бою все сводится к тому что, победит тот, кто первым переведет соперника на канвас и финиширует его, и им станет Алмейда за счет колоссального преимущества в скорости.

Ставка: Победа Жаилтона Алмейды сабмишном за 2.57.