ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдин ТерзичЭдин Терзич: от болельщика с «Жёлтой стены» до финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Карло АнчелоттиБольше, чем просто «вайбы». Анчелотти — один из величайших тренеров своего поколения «Порту» под руководством Жозе Моуринью стал победителем ЛЧ в 2004 годуСможет ли кто-то повторить подвиг «Порту» в Лиге чемпионов?
    Все новости спорта

    Жаилтон Алмейда снова выиграет удушающим приемом?

    Алмейда — Романов. Ставка (к. 2.57) и прогноз на ММА, UFC 302, 2 июня 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Алмейда — Романов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жаилтон Алмейда
    В рамках турнира UFC 302 2 июня пройдет поединок Жаилтона Алмейды и Александра Романова в тяжелом весе. Начало — 05:45 (мск). Алмейда — Романов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Жаилтон Алмейда

    Турнирное положение: Жаилтон Алмейда восходящая звезда тяжелого дивизиона UFC. Бразильский боец сейчас является седьмым номером ростера в категории до 120 кг.

    Последние бои: Еще недавно бразилец не знал поражений в лиге и шел на серии из шести выигранных поединков кряду. Однако в последнем бою он не сумел сломить сопротивление Кертиса Блэйдса, проиграв ему техническим нокаутом во втором раунде. Это поражение остановило взлет Алмейды вверх по карьерной лестнице.

    Состояние бойца: Борьба у Жаилтона по-прежнему на высочайшем уровне. Однако он слишком односторонний боец. Ударка у него выглядит посредственной. Да и держит попадания бразилец не очень хорошо. Стоит отметить и сравнительно небольшие габариты для тяжелого дивизиона — весит Жаилтон всего 105 кг. А главный плюс Алмейды — это невероятная скорость проходов в ноги.

    Александр Романов

    Турнирное положение: Романов только проделывает себе путь к первой десятке рейтинга. Александр сейчас располагается на 13-й позиции в категории до 120 кг.

  • От преемника Макгрегора до главного ненавистника. За что фанаты UFC невзлюбили Иэна Гэрри?
  • В кратчайшие сроки Иэн Гэрри превратился из потенциальной суперзвезды в изгоя. Личная жизнь бойца наложила отпечаток на карьеру в UFC
  • 25/05/2024

    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе молдаванина 3 победы и 2 поражения. Но побеждал он в последнее время исключительно посредственных соперников вроде Чейза Шермана или ветеранов, как Благой Иванов. Что касается противостояний с реальными топами, то здесь сплошные неудачи.

    Состояние бойца: Стилистически Александр чем-то напоминает своего нынешнего соперника. Романов также является борцом.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Но он более массивный, нежели бразилец, и поэтому не так быстро проходит в ноги своим противникам.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков в активе Романова 3 победы и 2 поражения

    • У Алмейды одно поражение и 6 побед за 7 боев в промоушене

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение бразильскому тяжеловесу. На победу Алмейды можно поставить за 1.32. На победу Романова можно поставить за 3.52.

    Прогноз: Матчмейкеры подобрали для Алмейды удобного соперника, чтобы тот сумел реабилитироваться после поражения от Блэйдса. У Романова также много проблем в стойке. В этом бою все сводится к тому что, победит тот, кто первым переведет соперника на канвас и финиширует его, и им станет Алмейда за счет колоссального преимущества в скорости.

    Ставка: Победа Жаилтона Алмейды сабмишном за 2.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Касима Антлерс — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Де Минор — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Махач — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Акрон — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ковалик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Серундоло — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч ЦСКА Памир Душанбе — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Панджшер — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Тобол — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бунедкор — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алмейда — Романов. В рамках турнира UFC 302 2 июня пройдет поединок Жаилтона Алмейды и Александра Романова в тяжелом весе. Начало — 05:45 (мск). / Ставка и прогноз на матч Алмейда — Романов с коэффициентом 2.57.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры