В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 31 марта пройдет титульный поединок Себастьяна Фундоры и Тима Цзю в первом среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Фундора — Цзю: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Себастьян Фундора

Турнирное положение: Себастьян Фундора бывший временный чемпион в первом среднем весе по версии WBC. Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге по линии WBC, но вот в рейтинге WBO его нет.

Последние бои: Недавно американец шел на беспроигрышной серии из 21-го поединка кряду. В его активе было 20 побед и одна ничья. Но в последнем своем поединке Себастьян уступил нокаутом бывшему претенденту на титул WBO и недавнему сопернику Тима Цзю Брайану Мендосе.

Состояние бойца: Себастьян пребывает в довольно неплохой форме. Единственное поражение в карьере он потерпел от серьезного соперника. Фундора выделяется очень нестандартными габаритами для данного дивизиона, так как его рост составляет аж 197 см, а размах рук 204. Американец ранее был хорош с середняками, но проигрыш от Мендосы заставляет задуматься о том, конкурентоспособен ли он с топами или нет.

Тим Цзю

Турнирное положение: Тим Цзю является обладателем двух поясов в данной весовой категории. Ему принадлежит титул чемпиона мира в первом среднем дивизионе по версии WBO. А также австралиец владеет временным поясом WBC, который он взял в последнем поединке.

Последние бои: В своей профессиональной карьере Тим Цзю не потерпел ни единого поражения. Он выиграл 24 боя, 17 из которых закончились в его пользу досрочно. В последнем поединке австралиец остановил Брайана Мендосу, которому недавно проиграл его нынешний оппонент. Тогда Тим одержал победу единогласным решением судей.

Состояние бойца: Цзю стремительно прогрессирует и с каждым боем он становится все лучше и лучше. Отличительной чертой австралийца является невероятная работоспособность.

Тим в каждом раунде действует с позиции силы, не желая отдавать противнику ни единого отрезка. Он никогда не играет на очки и в каждом бою идет вперед за головой оппонента.

Статистика для ставок

Тим Цзю выиграл все 24 поединка на профессиональном ринге

17 из 24-ти побед в своей карьере Цзю одержал досрочно

Фундора потерпел только одно поражение за 22 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры видят Тима Цзю явным фаворитом. На победу чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.13. На победу Себастьяна Фундоры предлагают поставить за 6.25.

Прогноз: Какое-то время ввиду своих габаритов Фундора будет удерживать Тима на дистанции. Но как только американец выдохнется, а предположительно это наступит после экватора, он станет легкой мишенью для австралийца. Если Себастьян ранее упал в нокаут от Мендосы, то и Цзю способен его удосрочить.

Ставка: Победа Тима Цзю нокаутом за 1.50.