1-й таймДинамо — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»«Динамо» — «Ростов». Онлайн «Арсенал» — «Манчестер Сити»Интрига закручивается. Финиш титульной гонки АПЛ потреплет нервы болельщикам Шон Стрикленд 5 причин, почему Шон Стрикленд идеальный чемпион для UFC
  • 19:26
    • Россия запросила экстрадицию Промеса
    Все новости спорта

    Тим Цзю одолеет Фундору и сохранит титул WBO?

    Фундора — Цзю. Ставка (к. 1.50) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 31 марта 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF Прогнозы на Сборная России Прогнозы на Тим Цзю
    Прогноз и ставки на Фундора — Цзю
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тим Цзю
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 31 марта пройдет титульный поединок Себастьяна Фундоры и Тима Цзю в первом среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Фундора — Цзю: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Себастьян Фундора

    Турнирное положение: Себастьян Фундора бывший временный чемпион в первом среднем весе по версии WBC. Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге по линии WBC, но вот в рейтинге WBO его нет.

    Последние бои: Недавно американец шел на беспроигрышной серии из 21-го поединка кряду. В его активе было 20 побед и одна ничья. Но в последнем своем поединке Себастьян уступил нокаутом бывшему претенденту на титул WBO и недавнему сопернику Тима Цзю Брайану Мендосе.

    Состояние бойца: Себастьян пребывает в довольно неплохой форме. Единственное поражение в карьере он потерпел от серьезного соперника. Фундора выделяется очень нестандартными габаритами для данного дивизиона, так как его рост составляет аж 197 см, а размах рук 204. Американец ранее был хорош с середняками, но проигрыш от Мендосы заставляет задуматься о том, конкурентоспособен ли он с топами или нет.

    Тим Цзю

    Турнирное положение: Тим Цзю является обладателем двух поясов в данной весовой категории. Ему принадлежит титул чемпиона мира в первом среднем дивизионе по версии WBO. А также австралиец владеет временным поясом WBC, который он взял в последнем поединке.

  • 5 громких боксерских боев, которые не состоятся в 2024 году
  • «Канело» и Бенавидес, Тим Цзю и Чарло — кто из звездных боксеров не подерется друг с другом в 2024 году?
  • 26/03/2024

    • Последние бои: В своей профессиональной карьере Тим Цзю не потерпел ни единого поражения. Он выиграл 24 боя, 17 из которых закончились в его пользу досрочно. В последнем поединке австралиец остановил Брайана Мендосу, которому недавно проиграл его нынешний оппонент. Тогда Тим одержал победу единогласным решением судей.

    Состояние бойца: Цзю стремительно прогрессирует и с каждым боем он становится все лучше и лучше. Отличительной чертой австралийца является невероятная работоспособность.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Тим в каждом раунде действует с позиции силы, не желая отдавать противнику ни единого отрезка. Он никогда не играет на очки и в каждом бою идет вперед за головой оппонента.

    Статистика для ставок

    • Тим Цзю выиграл все 24 поединка на профессиональном ринге

    • 17 из 24-ти побед в своей карьере Цзю одержал досрочно

    • Фундора потерпел только одно поражение за 22 боя

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры видят Тима Цзю явным фаворитом. На победу чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.13. На победу Себастьяна Фундоры предлагают поставить за 6.25.

    Прогноз: Какое-то время ввиду своих габаритов Фундора будет удерживать Тима на дистанции. Но как только американец выдохнется, а предположительно это наступит после экватора, он станет легкой мишенью для австралийца. Если Себастьян ранее упал в нокаут от Мендосы, то и Цзю способен его удосрочить.

    Ставка: Победа Тима Цзю нокаутом за 1.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.72
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бенфика — Шавиш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Симба — Аль-Ахли Каир
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Фейха
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бургос — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Гент — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Уотфорд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Кадис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эштрела — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Фундора — Цзю с коэффициентом 1.50. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на бои. Тим Цзю одолеет Фундору и сохранит титул WBO?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры