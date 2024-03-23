В рамках турнира Bellator 302 23 марта пройдет титульный поединок Кори Андерсона и Карла Мура в полутяжелом весе. Начало — 00:30 (мск). Андерсон — Мур: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кори Андерсон

Турнирное положение: Кори Андерсон является первым номером рейтинга полутяжелого дивизиона Bellator. Он уже дрался за пояс, но не сумел стать чемпионом, а также несколько лет назад и вовсе входил в топ-10 полутяжеловесов UFC.

Последние бои: К данному поединку Кори Андерсоном подходит после победы единогласным решением судей над Филом Дэвисом. Всего за 5 поединков у американского бойца 4 победы и одно поражение. Единственный кому уступал Кори в полутяжелом весе Bellator это Вадим Немков — проигрыш единогласным решением судей.

Состояние бойца: Андерсону 34 года, и это еще не тот возраст, при котором боец идет на спад. Американец обладает тяжелым ударом, о чем говорят 3 из четырех предыдущих победы в Bellator нокаутом. В своей нынешней форме он вполне бы мог еще пошуметь в топ-15 в UFC.

Карл Мур

Турнирное положение: Мур располагается на четвертой строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона. Но до титульного поединка ранее он еще не добирался.

Последние бои: К этому бою ирландец подходит после победы единогласным решением судей над Алексом Поллизи. В Bellator Карл идет на серии из четырех побед кряду. Выступает он не так уж и часто проводит по одному бою в год, а его дебют состоялся еще в 2019-м.

Состояние бойца: Ирландец пребывает в неплохой форме, о чем говорит его винстрик из четырех боев кряду. Мур обладает высокими навыками в партере.

Того же Карла Альбректсона он победил удушающим приемом. Но вот ударной мощи ирландцу не хватает. В данном промоушене он еще никого не нокаутировал.

Статистика для ставок

3 из четырех предыдущих боев с участием Мура закончились решением

3 из четырех предыдущих побед Кори Андерсена были добыты нокаутами до середины третьего раунда

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Кори Андерсону, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.21. На успех Карла Мура можно сделать ставку за 4.40.

Прогноз: Бойцы подошли к очному противостоянию в хорошей форме. Но все-таки бойцовский класс Андерсона гораздо выше. Он дрался в UFC и бил таких звезд как, Джонни Уокер. Муру явно не хватит опыта конкурировать с таким соперником. Ирландца ждет та же участь, что и других оппонентов Андерсона. Вероятно, он тоже упадет в нокаут и это будет финиш далеко не в самой концовке встречи.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.75.