В рамках турнира PFL vs Bellator 25 февраля пройдет титульный поединок Ренана Феррейры и Райана Бейдера в тяжелом весе. Начало — 02:05 (мск). Феррейра — Бейдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ренан Феррейра

Турнирное положение: Бразильский тяжеловес является действующим чемпионом в этой весовой категории в организации в PFL. Феррейра — победитель последнего Гран-при, проходившего в прошлом году.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе действующего чемпиона 4 победы и одно поражение. В последнем бою в финале Гран-при тяжелого дивизиона Ренан нокаутировал во втором раунде Дениса Гольцова.

Состояние бойца: Победа в Гран-при говорит о том, что сейчас Ренан пребывает в своей пиковой форме. У этого бойца одно поражение за 3 года. Помимо мощного удара Феррейра еще и обладает хорошей защитой от борьбы. Тейкдауны того же Гольцова, который ранее был чемпионом Европы по самбо, Ренан сдерживал довольно легко.

Райан Бейдер

Турнирное положение: Американец действующий чемпион Bellator в тяжелом дивизионе. Также Райан бывший претендент на титул в полутяжелой весовой категории.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Бейдера 3 победы и 2 поражения. В последнем своем бою американец во второй раз в карьере нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.

Состояние бойца: Бейдеру 40 лет. И даже для тяжелого дивизиона это довольно солидный возраст. Ранее Райан удачно конкурировал в Bellator с такими же возрастными ветеранами.

Но когда спускался в категорию ниже, где дрался с более молодыми бойцами, то регулярно им проигрывал. Стоит также отметить, что для тяжелого дивизиона Бейдер далеко не самый габаритный боец.

Статистика для ставок

Ферейра выиграл 4 из пяти предыдущих боев

Сейчас Феррейра идет на серии из трех досрочных побед кряду нокаутами

3 из четырех последних победы Бейдера были добыты судейским решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, в этом противостоянии шансы бойцов на успех примерно равны. Небольшим фаворитом идет Ренан Феррейра, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.85. На успех Бейдера предлагают сделать ставку за 1.95.

Прогноз: Ранее Бейдер удачно конкурировал с возрастными ветеранами вроде Федора Емельяненко. Исключением был только Валентин Молдавский, показавший посредственное выступление. Тем временем, Феррейра в PFL устранял всех прямых конкурентов на своем пути. На стороне бразильца также преимущество в габаритах и разница в возрасте в 6 лет в его пользу.

Ставка: Победа Ренана Феррейры за 1.85.