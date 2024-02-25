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    Феррейра остановит Бейдера и станет чемпионом?

    Феррейра — Бейдер. Ставка (к. 1.85) и прогноз на ММА, PFL vs Bellator, 25 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Феррейра — Бейдер
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    Райан Бейдер
    В рамках турнира PFL vs Bellator 25 февраля пройдет титульный поединок Ренана Феррейры и Райана Бейдера в тяжелом весе. Начало — 02:05 (мск). Феррейра — Бейдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ренан Феррейра

    Турнирное положение: Бразильский тяжеловес является действующим чемпионом в этой весовой категории в организации в PFL. Феррейра — победитель последнего Гран-при, проходившего в прошлом году.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе действующего чемпиона 4 победы и одно поражение. В последнем бою в финале Гран-при тяжелого дивизиона Ренан нокаутировал во втором раунде Дениса Гольцова.

    Состояние бойца: Победа в Гран-при говорит о том, что сейчас Ренан пребывает в своей пиковой форме. У этого бойца одно поражение за 3 года. Помимо мощного удара Феррейра еще и обладает хорошей защитой от борьбы. Тейкдауны того же Гольцова, который ранее был чемпионом Европы по самбо, Ренан сдерживал довольно легко.

    Райан Бейдер

    Турнирное положение: Американец действующий чемпион Bellator в тяжелом дивизионе. Также Райан бывший претендент на титул в полутяжелой весовой категории.

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  • 19/02/2024

    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Бейдера 3 победы и 2 поражения. В последнем своем бою американец во второй раз в карьере нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.

    Состояние бойца: Бейдеру 40 лет. И даже для тяжелого дивизиона это довольно солидный возраст. Ранее Райан удачно конкурировал в Bellator с такими же возрастными ветеранами.

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    Но когда спускался в категорию ниже, где дрался с более молодыми бойцами, то регулярно им проигрывал. Стоит также отметить, что для тяжелого дивизиона Бейдер далеко не самый габаритный боец.

    Статистика для ставок

    • Ферейра выиграл 4 из пяти предыдущих боев

    • Сейчас Феррейра идет на серии из трех досрочных побед кряду нокаутами

    • 3 из четырех последних победы Бейдера были добыты судейским решением

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, в этом противостоянии шансы бойцов на успех примерно равны. Небольшим фаворитом идет Ренан Феррейра, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.85. На успех Бейдера предлагают сделать ставку за 1.95.

    Прогноз: Ранее Бейдер удачно конкурировал с возрастными ветеранами вроде Федора Емельяненко. Исключением был только Валентин Молдавский, показавший посредственное выступление. Тем временем, Феррейра в PFL устранял всех прямых конкурентов на своем пути. На стороне бразильца также преимущество в габаритах и разница в возрасте в 6 лет в его пользу.

    Ставка: Победа Ренана Феррейры за 1.85.

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    Феррейра — Бейдер: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. . Феррейра остановит Бейдера и станет чемпионом?
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