В очередном экспрессе разберем матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 19 февраля с коэффициентом для ставки за 3.81.

«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Лига Европы

«Фенербахче» начинал сезон с большими амбициями под руководством Жозе Моуринью. Руководство рассчитывало на успешное выступление как в турецкой Суперлиге, так и в Лиге чемпионов. Однако стамбульская команда не сумела преодолеть финальный раунд квалификации главного еврокубка, после чего португальский специалист покинул пост.

С приходом Доменико Тедеско игра «Фенербахче» стала более структурированной и понятной. В национальном чемпионате команда демонстрирует стабильность и ведёт ожесточённую борьбу за титул с «Галатасараем». В Лиге Европы результаты выглядят скромнее: на общем этапе турки заняли лишь 19-е место.

Английский «Ноттингем Форест» также входил в сезон с большими ожиданиями. В прошлом году «лесники» претендовали на зону Лиги чемпионов, но ограничились участием в Лиге Европы. Нынешний сезон складывается нестабильно: клуб уже сменил нескольких тренеров — после Нуну Эшпириту Санту, Анге Постекоглу и Шона Дайча команду возглавил Витор Перейра, ранее уволенный из «Вулверхэмптона». Постоянные перестановки на тренерском мостике негативно отражаются на стабильности коллектива.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча хозяев поля. «Фенербахче» находится в хорошей форме. Фактор домашнего поля и стабильность внутри коллектива делают турецкий клуб фаворитом первой игры.

Ставка: Победа «Фенербахче» с форой (0) за 1.65.

«Селтик» — «Штутгарт»

Футбол. Лига Европы

«Селтик» переживает один из худших сезонов за последние пять лет. Проблемы преследуют клуб из Глазго с прошлого лета: команда не смогла забить ни одного гола в двух матчах против «Кайрата» и пропустила соперника в общий этап Лиги чемпионов.

Ситуация усугубилась серией неудач в национальном чемпионате и частыми тренерскими перестановками. Брендан Роджерс покинул пост в конце октября 2025 года, за ним короткий период работал Уилфрид Нэнси, а затем командой руководил Мартин О'Нил. Под его началом «Селтик» не проигрывает уже девять матчей подряд и смог пробиться в предварительный раунд плей-офф Лиги Европы после победы над «Утрехтом». Команда часто забивает и показывает боевой настрой.

«Штутгарт» находится в куда более стабильной ситуации. За три года под руководством Себастьяна Хёнесса команда успела пережить как взлёты, так и падения. Сейчас клуб продолжает бороться во всех трёх турнирах и демонстрирует хорошую форму.

«Швабы» вышли в плей-офф Лиги Европы, сохранили шансы на успешное завершение сезона в Бундеслиге и добрались до полуфинала Кубка Германии. В предстоящем поединке «Штутгарт» считается фаворитом, но «Селтик» наверняка забьёт хотя бы один гол на домашней арене.

Ставка: Обе команды забьют за 1.63.

«Ягеллония» — «Фиорентина»

Футбол. Лига конференций

Судьбы «Ягеллонии» и «Фиорентины» за последние два сезона тесно переплетены. Оба клуба участвовали в прошлом розыгрыше Лиги конференций. Польский коллектив прошёл предварительный раунд, но вылетел в четвертьфинале от «Бетиса», а «Фиорентина» дошла до полуфинала.

Итальянский клуб демонстрирует уникальную последовательность — четыре года подряд занимать единственную итоговую позицию для попадания в Лигу конференций, дважды доходить до финала и один раз до полуфинала, не завоевав трофея, — впечатляющее, хотя и немного грустное достижение «фиалок».

В текущем сезоне Лиги конференций оба клуба прошли общий этап, набрав по девять очков. «Фиорентина» финишировала пятнадцатой с разницей голов 8:5, «Ягеллония» — семнадцатой при разнице 5:4. Букмекеры считают гостей фаворитами. Польский клуб в позапрошлом сезоне стал чемпионом страны, а минувший сезон завершил на третьем месте. Сейчас «Ягеллония» вновь борется за главный трофей. В последнем туре команда сыграла вничью с «Краковией» (0:0).

«Фиорентина» переживает тяжёлый сезон, но победа над «Комо» позволила клубу впервые за долгое время выбраться из зоны вылета Серии А. Атака флорентийцев во главе с Мойзе Кеном показывает результативность и стабильность, забивая в девяти последних матчах подряд.

Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 1.42.

Общий коэффициент — 3.81.