ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — ПСЖЛига чемпионов. Рабинер уверен в победе «Барсы» над «Интером», Аксенов верит в «Арсенал» Лука МодричИз игроков в собственники. Звездные футболисты, ставшие владельцами клубов Роберто Де ДзербиДобро пожаловать в «Марсель» Роберто Де Дзерби: новый стиль, шпионы и слухи о мятеже
    Все новости спорта

    «Интер» окажет сопротивление «Барселоне», «Локомотив» пройдет «Ростов» в Кубке России

    Экспресс дня 30 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 апреля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге чемпионов и Кубке России На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Барселона» — «Интер»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Барселона» ранее порадовала фанатов в финале Кубка Испании. Каталонцы в тяжелейшей встрече смогли одолеть мадридский «Реал». К поединку с «Интером» сине-гранатовые готовятся в очень хорошем настроении.

    В финальной игре с «Реалом» «Барселона» потратила много сил. Хорошая новость — возвращается Роберт Левандовски. Поляк наверняка заставит понервничать оборону «Интера». Ожидается напряженная борьба.

  • «Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише
  • Представляем все расклады за пять туров до завершения чемпионата России
  • 25/04/2025

    • В четвертьфинальном противостоянии с «Баварией» в «Интер» мало кто верил. Но миланский клуб смог одержать победу по сумме двух встреч. У подопечных Симоне Индзаги была очень плохая неделя. Сначала «Интер» уступил «Милану» со счетом 0:3 в Кубке Италии, а затем дома проиграл «Роме» 0:1 в Серии А.

    Вряд ли у «Интера» серьезный кризис. Наверняка тренерский штаб смог сделать грамотную работу над ошибками. В Барселоне миланский клуб постарается добиться положительного результата.

    Ставка: Победа «Интера» с форой (+1.5) за 1.48.

    «Локомотив» — «Ростов»

    Футбол. Кубок России

    26 апреля команды уже играли друг с другом в РПЛ. В матче выявить сильнейшего не удалось. Встреча закончилась со счетом 1:1. Как будет на этот раз?

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Локо» очень неплохо смотрелся в первой части сезона. Однако после зимней паузы всё изменилось. После 26-го тура железнодорожники не только утратили шансы на первое место, но и не дотягивают до топ-3. Теперь «Локомотив» целиком и полностью сосредоточен на Кубке России.

  • Почти непобедимые. ПСЖ установил рекорд, но не смог обыграть «Нант»
  • Команда Энрике всё ещё может закончить сезон Лиги 1 без поражений
  • 23/04/2025

    • В 2025 году «Ростову» не хватает стабильности. Клуб чаще допускает осечки, чем побеждает. В Кубке России ростовчане уступили «Зениту» в обоих поединках, вылетев в Путь регионов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Букмекеры склоняются к победе «Локомотива». Несмотря на последние неудачи, команда должна настроиться на кубковый матч. Шансы на проход столичного клуба очень немалые.

    Ставка: Проход «Локомотива» за 1.57.

    «Зенит» — ЦСКА

    Футбол. Кубок России

    «Зенит» в нынешнем сезоне рискует остаться без золотых медалей. За четыре тура до финиша клуб отстает от лидирующего в РПЛ «Краснодара» на четыре очка. В такой ситуации сине-бело-голубые постараются добиться успеха в Кубке России.

    Ранее «Зенит» в РПЛ потерял очки в поединке с московским «Динамо». Встреча закончилась вничью 1:1. В домашнем матче с ЦСКА подопечные Сергея Семака являются фаворитами.

  • 26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси
  • Прогнозы экспертов на центральные поединки 26-го тура чемпионата России по футболу
  • 24/04/2025

    • ЦСКА приедет в Санкт-Петербург в хорошем настроении. Ранее армейцы одержали победу 2:1 в дерби над «Спартаком». В таблице РПЛ красно-синие закрепились в топ-3.

    Армейцы последнее поражение потерпели во второй половине ноября 2024 года. «Зениту» придется очень постараться, чтобы отпраздновать победу. Вряд ли оба клуба станут отсиживаться в обороне. Есть вероятность, что команды обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют за 2.07.

    Общий коэффициент — 4.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Медведев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Соболенко — Стернс
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Де Минор — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фриц — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Костюк — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Индиана — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 30 апреля: прогноз и ставка за 4.80, статистика, коэффициенты матча 30.04.202522:00. «Интер» окажет сопротивление «Барселоне», «Локомотив» пройдет «Ростов» в Кубке России
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры