Экспресс дня 30 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге чемпионов и Кубке России На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Интер»

Футбол. Лига чемпионов

«Барселона» ранее порадовала фанатов в финале Кубка Испании. Каталонцы в тяжелейшей встрече смогли одолеть мадридский «Реал». К поединку с «Интером» сине-гранатовые готовятся в очень хорошем настроении.

В финальной игре с «Реалом» «Барселона» потратила много сил. Хорошая новость — возвращается Роберт Левандовски. Поляк наверняка заставит понервничать оборону «Интера». Ожидается напряженная борьба.

В четвертьфинальном противостоянии с «Баварией» в «Интер» мало кто верил. Но миланский клуб смог одержать победу по сумме двух встреч. У подопечных Симоне Индзаги была очень плохая неделя. Сначала «Интер» уступил «Милану» со счетом 0:3 в Кубке Италии, а затем дома проиграл «Роме» 0:1 в Серии А.

Вряд ли у «Интера» серьезный кризис. Наверняка тренерский штаб смог сделать грамотную работу над ошибками. В Барселоне миланский клуб постарается добиться положительного результата.

Ставка: Победа «Интера» с форой (+1.5) за 1.48.

«Локомотив» — «Ростов»

Футбол. Кубок России

26 апреля команды уже играли друг с другом в РПЛ. В матче выявить сильнейшего не удалось. Встреча закончилась со счетом 1:1. Как будет на этот раз?

«Локо» очень неплохо смотрелся в первой части сезона. Однако после зимней паузы всё изменилось. После 26-го тура железнодорожники не только утратили шансы на первое место, но и не дотягивают до топ-3. Теперь «Локомотив» целиком и полностью сосредоточен на Кубке России.

В 2025 году «Ростову» не хватает стабильности. Клуб чаще допускает осечки, чем побеждает. В Кубке России ростовчане уступили «Зениту» в обоих поединках, вылетев в Путь регионов.

Прогнозы и ставки на футбол

Букмекеры склоняются к победе «Локомотива». Несмотря на последние неудачи, команда должна настроиться на кубковый матч. Шансы на проход столичного клуба очень немалые.

Ставка: Проход «Локомотива» за 1.57.

«Зенит» — ЦСКА

Футбол. Кубок России

«Зенит» в нынешнем сезоне рискует остаться без золотых медалей. За четыре тура до финиша клуб отстает от лидирующего в РПЛ «Краснодара» на четыре очка. В такой ситуации сине-бело-голубые постараются добиться успеха в Кубке России.

Ранее «Зенит» в РПЛ потерял очки в поединке с московским «Динамо». Встреча закончилась вничью 1:1. В домашнем матче с ЦСКА подопечные Сергея Семака являются фаворитами.

ЦСКА приедет в Санкт-Петербург в хорошем настроении. Ранее армейцы одержали победу 2:1 в дерби над «Спартаком». В таблице РПЛ красно-синие закрепились в топ-3.

Армейцы последнее поражение потерпели во второй половине ноября 2024 года. «Зениту» придется очень постараться, чтобы отпраздновать победу. Вряд ли оба клуба станут отсиживаться в обороне. Есть вероятность, что команды обменяются голами.

Ставка: Обе забьют за 2.07.

Общий коэффициент — 4.80.