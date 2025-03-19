ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Серхио РамосЭль-Класико, Манчестерское дерби, Old Firm и еще семь знаковых футбольных противостояний Майкл Чендлер «В глубине души я верю, что Макгрегор вернется в UFC» — интервью со звездой ММА Майклом Чендлером Like a Dragon: Pirate Yakuza in HawaiiНа волне безумия: Обзор Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
    Все новости спорта

    «Барселона» победит «Вольфсбург», «Манчестер Сити» и «Челси» будут забивать в женской ЛЧ

    Экспресс дня 19 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» (женщины)
    В очередном экспрессе рассмотрим встречи в женской Лиге чемпионов, а также матч чемпионата Индии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вольфсбург» — «Барселона»

    Футбол. Лига чемпионов (Ж)

    «Вольфсбург» в марте одержал одну победу и проиграл один матч. Ранее команда одолела «РБ Лейпциг» со счетом 2:0. Также в Мюнхене было поражение от «Баварии» (1:3).

    В таблице чемпионата Германии «Вольфсбург» находится в топ-3. У команды 38 баллов. Еще есть шанс побороться за золото. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 6 баллов.

  • «Мы слишком рано даём игрокам завершать карьеру». Валерий Непомнящий — о рекорде Дзюбы, рестарте РПЛ и поступке Вендела
  • Эксклюзивное интервью с тренером, выведшим сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-90
  • 13/03/2025

    • «Барселона» находится в фантастической форме. Команда одержала восемь побед подряд. В марте каталонцы впечатляют своей мощной атакой. В пяти последних встречах «Барселона» забила целых 22 гола!

    Вряд ли в предстоящем поединке случится сенсация. Фаворит должен одержать победу. «Барселона» не оступится в Германии.

    Ставка: Победа «Барселоны» за 1.40.

    «Манчестер Сити» — «Челси»

    Футбол. Лига чемпионов (Ж)

    Совсем недавно команды встречались в финале Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» не смог добиться успеха. Команда уступила «Челси» со счетом 1:2. Как будет на этот раз?

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В марте «Манчестер Сити» одержал две победы. Поражение было только одно. В предстоящем матче сложно выделить фаворита. У обеих команд равные шансы на победу.

  • Лучший пожарный. Раньери удалось вывести «Рому» из кризисного состояния
  • «Джаллоросси» вклинились в борьбу за еврокубковую зону Серии А
  • 15/03/2025

    • «Челси» уверенно лидирует в таблице чемпионата Англии. Синие записали в актив 44 очка по итогам 16 матчей. При этом «Челси» еще ни разу проиграл. В активе команды 14 побед и две ничьи.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В текущем месяце «Челси» из четырех матчей не выиграл лишь один. 2 марта была ничья с «Брайтоном». Клубы разошлись миром, забив на двоих в сумме четыре гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.83.

    «Демпо» — «Чёрчилл Бразерз»

    Футбол. Чемпионат Индии

    «Демпо» находится в нижней части таблицы чемпионата Индии. Для команды главное — не понизиться в классе. Клуб располагается на 9-й позиции, набрав 22 очка в 18 встречах.

    Ранее «Демпо» порадовал болельщиков разгромной победой. Команда в родных стенах принимала «Бенгалуру СК». «Демпо» не оставил от соперника камня на камне, разгромив оппонента со счетом 8:1.

  • Лига чемпионов: чудеса Доннаруммы, оплошность Альвареса и уверенная победа «Баварии»
  • Подводим итоги ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 14/03/2025

    • У «Чёрчилл Бразерз» всё прекрасно. Клуб уверенно лидирует в таблице чемпионата Индии. «Чёрчилл Бразерз» записали в актив 34 очка по итогам 18 матчей.

    В матче первого круга у «Чёрчилл Бразерз» проблем не возникло. Команда одолела соперника со счетом 2:0. Чего ждать теперь? Букмекеры уверены, что «Чёрчилл Бразерз» снова окажутся сильнее.

    Ставка: Победа «Чёрчилл Бразерз» за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Русе — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Квитова — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Лион (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.27
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шарлотт — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Монреаль — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бостон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Штруфф — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 19 марта: прогноз и ставка за 4.22, статистика, коэффициенты матча 19.03.202523:00. «Барселона» победит «Вольфсбург», «Манчестер Сити» и «Челси» будут забивать в женской ЛЧ
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры