В очередном экспрессе рассмотрим встречи в женской Лиге чемпионов, а также матч чемпионата Индии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вольфсбург» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов (Ж)

«Вольфсбург» в марте одержал одну победу и проиграл один матч. Ранее команда одолела «РБ Лейпциг» со счетом 2:0. Также в Мюнхене было поражение от «Баварии» (1:3).

В таблице чемпионата Германии «Вольфсбург» находится в топ-3. У команды 38 баллов. Еще есть шанс побороться за золото. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 6 баллов.

«Барселона» находится в фантастической форме. Команда одержала восемь побед подряд. В марте каталонцы впечатляют своей мощной атакой. В пяти последних встречах «Барселона» забила целых 22 гола!

Вряд ли в предстоящем поединке случится сенсация. Фаворит должен одержать победу. «Барселона» не оступится в Германии.

Ставка: Победа «Барселоны» за 1.40.

«Манчестер Сити» — «Челси»

Футбол. Лига чемпионов (Ж)

Совсем недавно команды встречались в финале Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» не смог добиться успеха. Команда уступила «Челси» со счетом 1:2. Как будет на этот раз?

В марте «Манчестер Сити» одержал две победы. Поражение было только одно. В предстоящем матче сложно выделить фаворита. У обеих команд равные шансы на победу.

«Челси» уверенно лидирует в таблице чемпионата Англии. Синие записали в актив 44 очка по итогам 16 матчей. При этом «Челси» еще ни разу проиграл. В активе команды 14 побед и две ничьи.

Прогнозы и ставки на футбол

В текущем месяце «Челси» из четырех матчей не выиграл лишь один. 2 марта была ничья с «Брайтоном». Клубы разошлись миром, забив на двоих в сумме четыре гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.83.

«Демпо» — «Чёрчилл Бразерз»

Футбол. Чемпионат Индии

«Демпо» находится в нижней части таблицы чемпионата Индии. Для команды главное — не понизиться в классе. Клуб располагается на 9-й позиции, набрав 22 очка в 18 встречах.

Ранее «Демпо» порадовал болельщиков разгромной победой. Команда в родных стенах принимала «Бенгалуру СК». «Демпо» не оставил от соперника камня на камне, разгромив оппонента со счетом 8:1.

У «Чёрчилл Бразерз» всё прекрасно. Клуб уверенно лидирует в таблице чемпионата Индии. «Чёрчилл Бразерз» записали в актив 34 очка по итогам 18 матчей.

В матче первого круга у «Чёрчилл Бразерз» проблем не возникло. Команда одолела соперника со счетом 2:0. Чего ждать теперь? Букмекеры уверены, что «Чёрчилл Бразерз» снова окажутся сильнее.

Ставка: Победа «Чёрчилл Бразерз» за 1.65.

Общий коэффициент — 4.22.