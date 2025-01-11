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    «Севилья» победит «Валенсию», в Милане ожидается результативный футбол

    Экспресс дня 11 января 2025 года. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сержиу Консейсау
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Германии, Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Санкт-Паули» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    В таблице Бундеслиги «Санкт-Паули» идет на 14-м месте. У клуба 14 очков по итогам 15 встреч. «Санкт-Паули» к текущему моменту одержал 4 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

    В январе «Санкт-Паули» уже провел один матч. 5 января клуб встречался в гостях с «Брауншвейгом». «Санкт-Паули» уступил на выезде со счетом 1:2. В последних четырех матчах у «Санкт-Паули» только одна победа.

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  • 07/01/2025

    • «Айнтрахт» находится в верхней части таблицы. Клуб набрал 27 очков в 15 матчах. Однако концовку года команда провалила. С 12 по 21 декабря «Айнтрахт» потерпел три поражения кряду.

    В первом матче 2025 года «Айнтрахт» также уступил. Клуб на выезде не смог набрать очков в противостоянии с «Майнцем».

    Ставка: Обе забьют за 1.68.

    «Милан» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» ранее порадовал своих фанатов в Суперкубке Италии. Команда в прекрасном стиле завоевала трофей, обыграв «Ювентус» и «Интер». Россонери готовятся к матчу в хорошем настроении.

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    В Серии А «Милан» находится на 8-м месте. Клуб нацелен улучшить ситуацию в ближайших встречах. У «Кальяри» «Милан» должен выиграть. Букмекеры не сомневаются в победе хозяев.

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    • Перед «Кальяри» стоит непростая задача сохранить прописку в Серии А. Клуб находится в зоне вылета. В 19 матчах набрано 17 очков.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В 2025 году «Кальяри» уже успел одержать одну победу. 5 января команда играла в гостях с «Монцей» и одолела соперника со счетом 2:1.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.63.

    «Севилья» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Севилья» находится на 14-й позиции в таблице. Конечно, руководство команды и болельщики не могут быть довольны таким результатом. В 18 встречах клуб набрал 22 очка. От зоны вылета «Севилью» отделяют 7 баллов.

    4 января «Севилья» разочаровала фанатов в Кубке Короля. Команда в гостях проиграла «Альмерии» со счетом 1:4 и покинула турнир.

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  • 08/01/2025

    • «Валенсия» находится в самом подвале таблицы. Ранее в Ла Лиге клуб достойно сражался с мадридским «Реалом». «Летучие мыши» вели 1:0 и были очень близки к успеху, но в итоге в численном большинстве потерпели поражение со счетом 1:2.

    Последний раз «Севилья» и «Валенсия» встречались в феврале 2024 года. Тогда выявить сильнейшего не удалось. Игра закончилась вничью 0:0. Кто победит на этот раз?

    Ставка: Победа «Севильи» за 2.00.

    Общий коэффициент — 5.47.

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