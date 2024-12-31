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    «Клеопатра» и «Аль-Масри» не забьют друг другу, «Бней Сахнин» удачно сыграет с «Ашдодом»

    Экспресс дня 31 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 декабря
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    «Бней Сахнин» добьется положительного результата в игре с «Ашдодом»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Египта и Израиля. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Клеопатра» — «Аль-Масри»

    Футбол. Чемпионат Египта

    «Клеопатра» в чемпионате Египта находится на 4-м месте. Клуб набрал 11 очков в шести встречах. У «Клеопатры» три победы, две ничьи и одно поражение.

    В текущем месяце «Клеопатра» разочаровала поклонников лишь в одной встрече. Крайне неудачным оказался матч в Кубке лиги. Команда на своем поле со счетом 0:5 уступила «Нэйшнл Банк».

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Аль-Масри» после шести матчей набрал столько же очков, сколько и «Клеопатра». Декабрь команда начала с победы над «Пирамидсом» (1:0). Однако затем в следующих четырех встречах «Аль-Масри» ни разу не выиграл.

    Последний раз клубы играли в июне. «Аль-Масри» уступил на своем поле со счетом 0:2. Удастся ли взять реванш?

    Ставка: Обе не забьют за 1.84.

    «Ирони Тверия» — «Кирьят-Шмона»

    Футбол. Чемпионат Израиля

    «Ирони Тверия» ведет борьбу за выживание. Сейчас клуб располагается на предпоследнем, 11-м месте в таблице. У команды 11 очков по итогам 15 матчей.

    В последних 10 поединках «Ирони Тверия» ни разу не выиграл. У команды серьезный кризис. Болельщики ждут, что «Ирони Тверия» наконец-то прервет серию неудач и победит.

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    «Кирьят-Шмона» находится на 6-й строчке в таблице. В активе клуба 23 очка в 15 играх. В декабре «Кирьят-Шмона» одержал три победы и дважды проиграл. У команды не было ни одной ничьи.

    В предстоящей встрече букмекеры не смогли выделить явного фаворита. У клубов равные шансы на победу.

    Ставка: ТБ 2 за 1.68.

    «Ашдод» — «Бней Сахнин»

    Футбол. Чемпионат Израиля

    «Ашдод» неудачно заканчивает 2024-й год. В декабре клуб не одержал ни одной победы. В текущем месяце у «Ашдода» две ничьи и три поражения.

    «Ашдод» находится на 12-м месте в таблице. У клуба 12 очков. «Ашдод» в 15 встречах одержал три победы, три раза сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

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    • «Бней Сахнин» идет девятым в таблице чемпионата Израиля. У команды 16 очков по итогам 15 матчей. «Бней Сахнин» опережает «Ашдод» на четыре балла.

    В 2024 году команды друг с другом сыграли дважды. В обоих матчах «Ашдод» и «Бней Сахнин» сильнейшего не выявили. Чего ждать от предстоящего противостояния? Букмекеры затруднились назвать фаворита.

    Ставка: «Бней Сахнин» не проиграет за 1.45.

    Общий коэффициент — 4.48.

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    Экспресс дня 31 декабря: прогноз, ставка (4.48), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Экспресс. «Клеопатра» и «Аль-Масри» не забьют друг другу, «Бней Сахнин» удачно сыграет с «Ашдодом»
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