В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Египта и Израиля. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Клеопатра» — «Аль-Масри»

Футбол. Чемпионат Египта

«Клеопатра» в чемпионате Египта находится на 4-м месте. Клуб набрал 11 очков в шести встречах. У «Клеопатры» три победы, две ничьи и одно поражение.

В текущем месяце «Клеопатра» разочаровала поклонников лишь в одной встрече. Крайне неудачным оказался матч в Кубке лиги. Команда на своем поле со счетом 0:5 уступила «Нэйшнл Банк».

Прогнозы и ставки на футбол

«Аль-Масри» после шести матчей набрал столько же очков, сколько и «Клеопатра». Декабрь команда начала с победы над «Пирамидсом» (1:0). Однако затем в следующих четырех встречах «Аль-Масри» ни разу не выиграл.

Последний раз клубы играли в июне. «Аль-Масри» уступил на своем поле со счетом 0:2. Удастся ли взять реванш?

Ставка: Обе не забьют за 1.84.

«Ирони Тверия» — «Кирьят-Шмона»

Футбол. Чемпионат Израиля

«Ирони Тверия» ведет борьбу за выживание. Сейчас клуб располагается на предпоследнем, 11-м месте в таблице. У команды 11 очков по итогам 15 матчей.

В последних 10 поединках «Ирони Тверия» ни разу не выиграл. У команды серьезный кризис. Болельщики ждут, что «Ирони Тверия» наконец-то прервет серию неудач и победит.

«Кирьят-Шмона» находится на 6-й строчке в таблице. В активе клуба 23 очка в 15 играх. В декабре «Кирьят-Шмона» одержал три победы и дважды проиграл. У команды не было ни одной ничьи.

В предстоящей встрече букмекеры не смогли выделить явного фаворита. У клубов равные шансы на победу.

Ставка: ТБ 2 за 1.68.

«Ашдод» — «Бней Сахнин»

Футбол. Чемпионат Израиля

«Ашдод» неудачно заканчивает 2024-й год. В декабре клуб не одержал ни одной победы. В текущем месяце у «Ашдода» две ничьи и три поражения.

«Ашдод» находится на 12-м месте в таблице. У клуба 12 очков. «Ашдод» в 15 встречах одержал три победы, три раза сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

«Бней Сахнин» идет девятым в таблице чемпионата Израиля. У команды 16 очков по итогам 15 матчей. «Бней Сахнин» опережает «Ашдод» на четыре балла.

В 2024 году команды друг с другом сыграли дважды. В обоих матчах «Ашдод» и «Бней Сахнин» сильнейшего не выявили. Чего ждать от предстоящего противостояния? Букмекеры затруднились назвать фаворита.

Ставка: «Бней Сахнин» не проиграет за 1.45.

Общий коэффициент — 4.48.