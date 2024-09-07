В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в российской Первой лиге и Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Алания» — «Сочи»

Чемпионат России. Первая лига

Владикавказцы пока разочаровывают в этом сезоне, чего следовало ожидать после ухода многих лидеров из клуба в летнее межсезонье. Сейчас «Алания» располагается лишь на 13-м месте в таблице Первой лиги.

В последнем туре «барсы» на выезде уступили «Уралу» со счетом 1:3. «Алания» могла взять хотя бы очко после точного дальнего выстрела новичка Виктора Нафикова, который сравнял счет, но в концовке сказался более высокий класс хозяев, которые додавили и взяли три очка.

Команда Роберто Морено после невнятного старта постепенно набирает обороты и уже поднялась на четвертую позицию в таблице Первой лиги. Сейчас у команды 13 очков и отставание от лидера «Арсенала» в пять.

Отличным приобретением для «Сочи» стал нападающий Владимир Писарский из «Крыльев Советов». Некогда грозный бомбардир уже забил три мяча в трех матчах и видно, что играет с огромной мотивацией. Вряд ли сегодняшняя «Алания» сможет что-то противопоставить «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» с форой 0 за 1,49.

«КАМАЗ» — «Черноморец»

Чемпионат России. Первая лига

Сейчас «КАМАЗ» идет на 12-м месте в таблице Первой лиги. После откровенно неудачного старта команда Ильдара Ахметзянова постепенно выправляет турнирное положение и начинает стабильно набирать очки.

В последнем туре челнинцы смогли устоять в местном дерби против «Нефтехимика» (0:0), до этого было незаслуженное поражение от «Балтики» и разгромная победа над «СКА-Хабаровск» (3:0).

Прогнозы и ставки на футбол

В новороссийском клубе состоялась недавно смена главного тренера. Вместо Вадима Гаранина «Черноморец» сейчас возглавил Олег Василенко, который имеет опыт выхода в РПЛ из Первой лиги с «Факелом».

Перед командой стоит задача выйти в элитный дивизион, состав более чем добротный, а атака одна из сильнейших в лиге по именам, единственное, что сейчас хромает это защита. В своем первом матче «Черноморец» под началом Василенко сыграл вничью с «Родиной» (2:2).

Ставка: тотал больше 1,5 за 1,61.

Ирландия — Англия

Лига Наций

Сборная Ирландия под руководством известного в прошлом игрока «МЮ» Джона О’Ши в июне провела два товарищеских матча. Сначала она на своем поле победила Венгрию со счетом 1:2, а затем была разгромлена Португалией (0:3).

Сейчас там подрастает довольно неплохое поколение, многие игроки начинают постепенно выходить на лидирующие роли в АПЛ, но все-таки со сборной Англии ирландцам пока конкурировать рано.

Английская сборная начинает новую жизнь после ухода с поста главного тренера Гарета Саутгейта. Под его руководством команда стала серебряным призером Евро-2024, но игра оставляла желать лучшего.

Пока руководить сборной Англией назначен Ли Карсли, который работал с молодежной командой. Он немного изменил состав, привлек несколько молодых футболистов, но в целом костяк остался прежний и пока неизвестно, как будет выглядеть команда при нем.

Ставка: победа Англии за 1,51.

Общий коэффициент — 3.62.