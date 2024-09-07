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    Англия обыграет Ирландию, «Сочи» подтвердит класс с «Аланией»

    Экспресс дня 7 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сборная Англии
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в российской Первой лиге и Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Алания» — «Сочи»

    Чемпионат России. Первая лига

    Владикавказцы пока разочаровывают в этом сезоне, чего следовало ожидать после ухода многих лидеров из клуба в летнее межсезонье. Сейчас «Алания» располагается лишь на 13-м месте в таблице Первой лиги.

    В последнем туре «барсы» на выезде уступили «Уралу» со счетом 1:3. «Алания» могла взять хотя бы очко после точного дальнего выстрела новичка Виктора Нафикова, который сравнял счет, но в концовке сказался более высокий класс хозяев, которые додавили и взяли три очка.

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    • Команда Роберто Морено после невнятного старта постепенно набирает обороты и уже поднялась на четвертую позицию в таблице Первой лиги. Сейчас у команды 13 очков и отставание от лидера «Арсенала» в пять.

    Отличным приобретением для «Сочи» стал нападающий Владимир Писарский из «Крыльев Советов». Некогда грозный бомбардир уже забил три мяча в трех матчах и видно, что играет с огромной мотивацией. Вряд ли сегодняшняя «Алания» сможет что-то противопоставить «Сочи».

    Ставка: победа «Сочи» с форой 0 за 1,49.

    «КАМАЗ» — «Черноморец»

    Чемпионат России. Первая лига

    Сейчас «КАМАЗ» идет на 12-м месте в таблице Первой лиги. После откровенно неудачного старта команда Ильдара Ахметзянова постепенно выправляет турнирное положение и начинает стабильно набирать очки.

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  • 04/09/2024

    • В последнем туре челнинцы смогли устоять в местном дерби против «Нефтехимика» (0:0), до этого было незаслуженное поражение от «Балтики» и разгромная победа над «СКА-Хабаровск» (3:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    В новороссийском клубе состоялась недавно смена главного тренера. Вместо Вадима Гаранина «Черноморец» сейчас возглавил Олег Василенко, который имеет опыт выхода в РПЛ из Первой лиги с «Факелом».

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    Перед командой стоит задача выйти в элитный дивизион, состав более чем добротный, а атака одна из сильнейших в лиге по именам, единственное, что сейчас хромает это защита. В своем первом матче «Черноморец» под началом Василенко сыграл вничью с «Родиной» (2:2).

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1,61.

    Ирландия — Англия

    Лига Наций

    Сборная Ирландия под руководством известного в прошлом игрока «МЮ» Джона О’Ши в июне провела два товарищеских матча. Сначала она на своем поле победила Венгрию со счетом 1:2, а затем была разгромлена Португалией (0:3).

    Сейчас там подрастает довольно неплохое поколение, многие игроки начинают постепенно выходить на лидирующие роли в АПЛ, но все-таки со сборной Англии ирландцам пока конкурировать рано.

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  • 04/09/2024

    • Английская сборная начинает новую жизнь после ухода с поста главного тренера Гарета Саутгейта. Под его руководством команда стала серебряным призером Евро-2024, но игра оставляла желать лучшего.

    Пока руководить сборной Англией назначен Ли Карсли, который работал с молодежной командой. Он немного изменил состав, привлек несколько молодых футболистов, но в целом костяк остался прежний и пока неизвестно, как будет выглядеть команда при нем.

    Ставка: победа Англии за 1,51.

    Общий коэффициент — 3.62.

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    Экспресс дня 7 сентября: прогноз, ставка (3.62), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Экспресс. Англия обыграет Ирландию, «Сочи» подтвердит класс с «Аланией»
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