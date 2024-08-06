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    «Лудогорец» создаст проблемы «Карабаху», «РБ Зальцбург» и «Твенте» покажут результативную игру

    Экспресс дня 6 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Динамо» Киев
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Карабах» — «Лудогорец»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Карабах» начинает свой путь в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. В предстоящей дуэли клуб из Азербайджана идет фаворитом. Однако такой расклад сил следует считать переоцененным.

    Да, «Карабах» выиграл три матча подряд в новом сезоне. Однако в родном чемпионате команда полностью доминирует. В ЛЧ клуб справился с соперниками из Гибралтара. Такие оппоненты — не показатель силы «Карабаха».

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Лудогорец» в первом раунде встречался с «Динамо» Батуми. Был сложный матч, но болгарский коллектив прошел дальше. Затем «Лудогорец» справился с минским «Динамо».

    Стоит отметить, что состав «Лудогорца» почти в три раза дороже состава «Карабаха». Азербайджанский клуб хорошо играет дома. Но гости способны навязать борьбу в гостевой встрече.

    Ставка: Победа «Лудогорца» с форой (+1) за 1.60.

    «Динамо» Киев — «Рейнджерс»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    Киевское «Динамо» на одном дыхании прошло 2-й этап квалификации. Команда встречалась с «Партизаном». Все вопросы о победителе были сняты еще в первом матче.

    «Динамо» сразу разгромило соперника со счетом 6:2. Ответный матч в Сербии был уже формальностью. Но киевляне порадовали своих фанатов и в гостях, забив «Партизану» три безответных гола.

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    «Рейнджерс» в прошлом месяце провел ряд товарищеских матчей, однако команда ни разу не победила. Клуб уступил «Аяксу», «Манчестер Юнайтед» и «Бирмингему». Была и одна ничья — с «Унионом».

    В стартовом матче чемпионата Шотландии «Рейнджерс» снова не выиграл. Команда встречалась в гостях с «Хартсом» и закончила поединок со счетом 0:0.

    Форма «Рейнджерс» оставляет желать лучшего. Неудивительно, что клуб не является фаворитом в первом матче с киевским «Динамо».

    Ставка: Обе забьют за 1.56.

    «РБ Зальцбург» — «Твенте»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «РБ Зальцбург» вступает в борьбу в квалификации Лиги чемпионов. Нужно играть на победу в домашней встрече. Букмекеры считают фаворитом австрийский клуб. Как сложится матч для «РБ Зальцбург»?

    Ранее «РБ Зальцбург» порадовал фанатов двумя победами. Сначала в Кубке Австрии был разгромлен «Дорнбирн» со счетом 6:0. Затем в чемпионате Австрии «РБ Зальцбург» взял верх над «Грацером» (3:2).

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    • «Твенте» будет непросто добиться положительного результата в Австрии. «РБ Зальцбург» набрал прекрасную форму. Тем более, клуб играет перед родными болельщиками, и постарается проявить себя как можно лучше.

    Предстоящий матч должен быть результативным. В трех последних играх с участием «РБ Зальцбург» пробивался ТБ 2.5 гола. Скорее всего, очередная встреча не станет исключением.

    Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.68.

    Общий коэффициент — 4.19.

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