В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Карабах» — «Лудогорец»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Карабах» начинает свой путь в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. В предстоящей дуэли клуб из Азербайджана идет фаворитом. Однако такой расклад сил следует считать переоцененным.

Да, «Карабах» выиграл три матча подряд в новом сезоне. Однако в родном чемпионате команда полностью доминирует. В ЛЧ клуб справился с соперниками из Гибралтара. Такие оппоненты — не показатель силы «Карабаха».

Прогнозы и ставки на футбол

«Лудогорец» в первом раунде встречался с «Динамо» Батуми. Был сложный матч, но болгарский коллектив прошел дальше. Затем «Лудогорец» справился с минским «Динамо».

Стоит отметить, что состав «Лудогорца» почти в три раза дороже состава «Карабаха». Азербайджанский клуб хорошо играет дома. Но гости способны навязать борьбу в гостевой встрече.

Ставка: Победа «Лудогорца» с форой (+1) за 1.60.

«Динамо» Киев — «Рейнджерс»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Киевское «Динамо» на одном дыхании прошло 2-й этап квалификации. Команда встречалась с «Партизаном». Все вопросы о победителе были сняты еще в первом матче.

«Динамо» сразу разгромило соперника со счетом 6:2. Ответный матч в Сербии был уже формальностью. Но киевляне порадовали своих фанатов и в гостях, забив «Партизану» три безответных гола.

«Рейнджерс» в прошлом месяце провел ряд товарищеских матчей, однако команда ни разу не победила. Клуб уступил «Аяксу», «Манчестер Юнайтед» и «Бирмингему». Была и одна ничья — с «Унионом».

В стартовом матче чемпионата Шотландии «Рейнджерс» снова не выиграл. Команда встречалась в гостях с «Хартсом» и закончила поединок со счетом 0:0.

Форма «Рейнджерс» оставляет желать лучшего. Неудивительно, что клуб не является фаворитом в первом матче с киевским «Динамо».

Ставка: Обе забьют за 1.56.

«РБ Зальцбург» — «Твенте» Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«РБ Зальцбург» вступает в борьбу в квалификации Лиги чемпионов. Нужно играть на победу в домашней встрече. Букмекеры считают фаворитом австрийский клуб. Как сложится матч для «РБ Зальцбург»?

Ранее «РБ Зальцбург» порадовал фанатов двумя победами. Сначала в Кубке Австрии был разгромлен «Дорнбирн» со счетом 6:0. Затем в чемпионате Австрии «РБ Зальцбург» взял верх над «Грацером» (3:2).

«Твенте» будет непросто добиться положительного результата в Австрии. «РБ Зальцбург» набрал прекрасную форму. Тем более, клуб играет перед родными болельщиками, и постарается проявить себя как можно лучше.

Предстоящий матч должен быть результативным. В трех последних играх с участием «РБ Зальцбург» пробивался ТБ 2.5 гола. Скорее всего, очередная встреча не станет исключением.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.68.

Общий коэффициент — 4.19.