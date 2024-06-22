В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024, бразильской Серии А и Серии В. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Грузия — Чехия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

В своем дебютном матче на чемпионате Европы Грузия показала отличный футбол против сборной Турции, но все равно уступила со счетом 1:3, хотя была достойна ничейного результата.

Но сказалась нехватка опыта такого рода турниров и недостаток исполнительского мастерства у отдельных футболистов, особенно в оборонительной линии. Тем не менее, шансы у Грузии пройти дальше остаются, в матче с Чехией ей нужно брать три очка.

В первом туре Чехия проиграла Португалии, пропустив на последних минутах. Большую часть матча подопечные Ивана Гашека оборонялись и не помышляли об атаках, а после того как забили, вообще закрылись, в надежде отстоять ничью.

Состав у Чехии не намного сильнее, чем у Грузии, поэтому вряд ли будет тут подавляющее преимущество. Лидеры же в лице Соучека, Барака, Цоуфала постепенно на сходе, Шика в этом сезоне мучали травмы и он далек от оптимальных кондиций.

Прогноз: победа Грузии с форой +1 за 1,62.

«Флуминенсе» — «Фламенго»

Футбол. Чемпионат Бразилии. Серия А

К главному дерби чемпионата Бразилии «Флуминенсе» сенсационно подходит на последнем месте в турнирной таблице. Пока чемпионат для победителя Кубка Либертадорес прошлого сезона складывается откровенно провальным.

В команде исчез баланс, который присущ ей был все это время под управлением Фернанду Диница. Очень мало стал забивать аргентинский форвард Герман Кано, последние два года тащивший «Флу» на своих плечах. Тем не менее, состав у клуба из Рио очень солидный и уж бой «Фламенго» он точно даст.

Прогнозы и ставки на футбол

После победы в 10-м туре «Фламенго» над «Байа» возглавил таблицу бразильской Серии А. В очередной раз подопечные Тите выглядели не лучшим образом, но вырвали три очка на последних минутах благодаря голу Давида Луиза.

В прошлом туре команда также ушла от поражения в компенсированное время в игре с «Атлетико Паранаэнсе» (1:1). Это говорить не только о характере «Фламенго», но и об изрядном доле везения, которое сопутствует «менгао» все это время. В дерби оно может как раз и оборваться. Не стоит забывать и об отъезде многих лидеров на Копа Америка-2024.

Прогноз: победа Флуминенсе с форой +1 за 1,49.

«Шапекоэнсе» — «Пайсанду»

Футбол. Чемпионат Бразилии. Серия В

Сейчас «Шапекоэнсе» идет в середине турнирной таблицы Серии В с 12 очками, но амбиции команды простираются несколько выше, чем нынешняя 12-я позиция. В последнем туре случилось неожиданное поражение на своем поле от дерзкого новичка «Операрио» (0:1).

Вообще «Шапекоэнсе» в этом сезоне выглядит неожиданно слабо с точки зрения атакующих действий, зато у своих ворот здорово прибавил, пропустив всего 9 мячей в 11 играх.

Пока «Пайсанду» отстает от своего нынешнего соперника на два очка и занимает 16-е место, опережая на два очка «Бруски», располагающийся в зоне вылета. Скорее всего, скромный клуб так и будет балансировать примерно на тех же позициях на протяжении всего сезона.

В последнем туре команда на своем поле сыграла вничью со счетом 1:1 с «КРБ», ведя по ходу матча. Вообще «Пайсанду» играет в довольно прагматичный и не очень результативный футбол. Из этого ряда выбиваются только два матча: с «Вила Нова» (4:0) и «Итуано» (3:5).

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,52.

Общий коэффициент — 3,67.