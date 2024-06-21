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    Франция не оступится с Нидерландами, Перу и Чили выдадут унылый футбол

    Экспресс дня 21 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 июня
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    Антуан Гризманн
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024, бразильской Серии А и Кубка Америки. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Нидерланды — Франция

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    Сборная Нидерландов стартовала на Евро-2024 с непростой победы над сборной Польши со счетом 2:1, вырвав три очка в концовке встречи после выхода на замену Вута Вегхорста, оправдавшего свое звание джокера национальной команды.

    Перед стартом турнира дружина Рональда Кумана понесла серьезные потери в виде травм трех системообразующих игроков центра поля. Это Де Йонг, Копмейнерс и Де Рон. Без них нарушился баланс в игре команды, и теперь сборная уже не способна контролировать мяч как прежде. Особенно чувствительной стала травма хавбека «Аталанты», который отвечал за большинство стандартов.

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    • Подопечные Дидье Дешама в традиционном для себя прагматичном стиле в первом тайме победили сборную Австрии со счетом 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте в свои ворота забил защитник Вебер.

    После перерыва Франция могла увеличить преимущество в счете, но была неточна при завершении атак. В конце матча травму получил Киллиан Мбаппе, которому повредили нос, но даже без него в атаке есть, кому играть и забивать. Вряд ли в этом матче обескровленная Голландия сможет что-то противопоставить четко отлаженной и сыгранной машине французов.

    Ставка: победа Франции с форой 0 за 1,63.

    Перу — Чили

    Футбол. Кубок Америки-2024. Групповой турнир

    Сборная Перу переживает сейчас не лучшие свои времена и почти не имеет ярких звезд в составе, которыми славилась еще несколько лет назад. Что говорить, если до сих пор вызывается 40-летний Паоло Герреро, выступавший в Европе последний раз в 2011 году за «Гамбург», а потом исколесивший всю Южную Америку.

    Перед стартом турнира перуанцы провели серию товарищеских матчей и абсолютно не блистали результативностью. Против Сальвадора они одержали победу со счетом 1:0, а с Парагваем сыграли вничью 0:0. Ведущим форвардом является сейчас Джанлука Лападула, но он за «Кальяри» в этом сезоне забил всего три мяча.

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    • Чилийцы также переживают сейчас не лучшие времена в своем развитии. Звездное поколение постепенно сходит на нет, а равных ему по классу игроков почти не видно. До сих пор на ведущих ролях находятся Алексис Санчес, Эдуардо Варгас и Маурисио Исла.

    Из новых звезд выделяются только Бен Бреретон Диас и Виктор Давила из московского ЦСКА, но они явно не тянут на роль прим даже южноамериканского розлива. Перед стартом турнира Чили разгромили Парагвай (3:0) и уступили Франции (2:3). Старт турнира часто получается малорезультативным, вряд ли тут стоит ждать голевой феерии.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,53.

    «Крисиума» — «Ботафого»

    Футбол. Чемпионат Бразилии. Серия А

    Дерзкий новичок элитного бразильского дивизиона идет пока на 14-м месте, но поражает своей результативностью и открытым футболом. Сейчас «Крисиума» имеет разницу забитых и пропущенных мячей 14:15 и это всего в 8 проведенных матчах.

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    Главный тренер Клаудио Тенкати не боится играть в атакующий футбол с более сильными соперниками, что часто выходит ему боком. Хотя в прошлом сезоне в Серии В команда играла более рационально. Но даже несмотря на массовые покупки перед стартом сезона, состав «Крисиумы» довольно посредственный, и против прагматичного «Ботафого» команде придется очень тяжело.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В настоящий момент «Ботафого» возглавляет турнирную таблицу бразильской Серии А. С этого сезона команду возглавляет очередной португальский тренер Артур Жорже (вектор руководства «одинокой звезды» пока не меняется), который играет в атлетический футбол с постоянным прессингом.

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    • В этом матче у «Ботафого» не будет полузащитника Саварино, отправившегося на Кубок Америки со сборной Венесуэлы, а также травмированного вингера Джеффиньо, юного таланта Матеуса Насименто и опытного форварда Тикинью. Это четыре важнейших игрока в составе «Ботафого», которые определяют лицо команды в атаке. Голов много быть не должно.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,72.

    Общий коэффициент — 4,26.

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    Экспресс дня 21 июня. В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024, бразильской Серии А и Кубка Америки. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 21 июня с коэффициентом 4.26.
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