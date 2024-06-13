«Дандолк» — «Слайго Роверс»
Футбол. Чемпионат Ирландии
«Дандолк» неудачно проводит нынешний сезон. Команда на данный момент находится на последнем месте в таблице. Клуб набрал 16 очков в 20 встречах.
Июнь «Дандолк» начал удачно. Команда в гостях взяла верх над «Ст Патрикс Атлетик» со счетом 3:2. Затем было поражение от «Шелбурна» (0:1).
«Слайго Роверс» располагается на 6-м месте в таблице. У команды 25 очков в 20 играх. Клуб одержал 6 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.
В гостях «Слайго Роверс» играет неудачно. Команда часто теряет очки. В семи последних выездных матчах одержана лишь одна победа.
Ставка: Победа «Дандолка» за 1.90.
«Богемиан» — «Дерри Сити»
Футбол. Чемпионат Ирландии
«Богемиан» сейчас занимает 7-ю позицию. У команды 24 очка по итогам 18 матчей. «Богемиан» одержал семь побед, трижды сыграл вничью и 8 раз проиграл.
В последних шести матчах «Богемиан» одержал лишь одну победу. 17 мая со счетом 3:0 был разгромлен «Слайго Роверс».
«Дерри Сити» в нынешнем сезоне настроен побороться за золото. Команда неплохо смотрится в текущем чемпионате.
По итогам 22-х туров «Дерри Сити» набрал 38 очков. Клуб идет на 2-й строчке. Отставание от лидирующего «Шелбурна» составляет два балла.
Ставка: Победа «Дерри Сити» за 1.91.
«Голуэй» — «Дроэда»
Футбол. Чемпионат Ирландии
«Голуэй» пока располагается в топ-5. У клуба 27 очков по итогам 19 встреч. «Голуэй» одержал 7 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.
В последних двух матчах «Голуэй» уступил. Ранее были проиграны встречи «Ст Патрикс Атлетику» и «Дерри Сити». Команде нужно побеждать, чтобы подтягиваться к лидерам.
«Дроэда» борется за выживание. Вместе с «Дандолком» команда находится на дне таблицы. Сложившаяся ситуация очень тревожит фанатов «Дроэды».
«Дроэда» не побеждает больше месяца. Безвыигрышная серия клуба составляет шесть матчей. Последний раз «Дроэда» завоевывала три очка 6 мая, когда удалось одолеть «Дандолк».
Ставка: Обе забьют за 1.99.
Общий коэффициент — 7.22.