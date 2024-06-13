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    «Дандолк» порадует фанатов победой, «Голуэй» и «Дроэда» смогут преуспеть в атаке

    Экспресс дня 13 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 июня
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    «Дандолк»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионата Ирландии по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Дандолк» — «Слайго Роверс»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Дандолк» неудачно проводит нынешний сезон. Команда на данный момент находится на последнем месте в таблице. Клуб набрал 16 очков в 20 встречах.

    Июнь «Дандолк» начал удачно. Команда в гостях взяла верх над «Ст Патрикс Атлетик» со счетом 3:2. Затем было поражение от «Шелбурна» (0:1).

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    • «Слайго Роверс» располагается на 6-м месте в таблице. У команды 25 очков в 20 играх. Клуб одержал 6 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

    В гостях «Слайго Роверс» играет неудачно. Команда часто теряет очки. В семи последних выездных матчах одержана лишь одна победа.

    Ставка: Победа «Дандолка» за 1.90.

    «Богемиан» — «Дерри Сити»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Богемиан» сейчас занимает 7-ю позицию. У команды 24 очка по итогам 18 матчей. «Богемиан» одержал семь побед, трижды сыграл вничью и 8 раз проиграл.

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    В последних шести матчах «Богемиан» одержал лишь одну победу. 17 мая со счетом 3:0 был разгромлен «Слайго Роверс».

    «Дерри Сити» в нынешнем сезоне настроен побороться за золото. Команда неплохо смотрится в текущем чемпионате.

    Прогнозы и ставки на футбол

    По итогам 22-х туров «Дерри Сити» набрал 38 очков. Клуб идет на 2-й строчке. Отставание от лидирующего «Шелбурна» составляет два балла.

    Ставка: Победа «Дерри Сити» за 1.91.

    «Голуэй» — «Дроэда»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Голуэй» пока располагается в топ-5. У клуба 27 очков по итогам 19 встреч. «Голуэй» одержал 7 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

    В последних двух матчах «Голуэй» уступил. Ранее были проиграны встречи «Ст Патрикс Атлетику» и «Дерри Сити». Команде нужно побеждать, чтобы подтягиваться к лидерам.

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    • «Дроэда» борется за выживание. Вместе с «Дандолком» команда находится на дне таблицы. Сложившаяся ситуация очень тревожит фанатов «Дроэды».

    «Дроэда» не побеждает больше месяца. Безвыигрышная серия клуба составляет шесть матчей. Последний раз «Дроэда» завоевывала три очка 6 мая, когда удалось одолеть «Дандолк».

    Ставка: Обе забьют за 1.99.

    Общий коэффициент — 7.22.

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    Экспресс дня 13 июня. В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионата Ирландии по футболу. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 13 июня с коэффициентом 7.22.
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