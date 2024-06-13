В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионата Ирландии по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Дандолк» — «Слайго Роверс»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Дандолк» неудачно проводит нынешний сезон. Команда на данный момент находится на последнем месте в таблице. Клуб набрал 16 очков в 20 встречах.

Июнь «Дандолк» начал удачно. Команда в гостях взяла верх над «Ст Патрикс Атлетик» со счетом 3:2. Затем было поражение от «Шелбурна» (0:1).

«Слайго Роверс» располагается на 6-м месте в таблице. У команды 25 очков в 20 играх. Клуб одержал 6 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

В гостях «Слайго Роверс» играет неудачно. Команда часто теряет очки. В семи последних выездных матчах одержана лишь одна победа.

Ставка: Победа «Дандолка» за 1.90.

«Богемиан» — «Дерри Сити»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Богемиан» сейчас занимает 7-ю позицию. У команды 24 очка по итогам 18 матчей. «Богемиан» одержал семь побед, трижды сыграл вничью и 8 раз проиграл.

В последних шести матчах «Богемиан» одержал лишь одну победу. 17 мая со счетом 3:0 был разгромлен «Слайго Роверс».

«Дерри Сити» в нынешнем сезоне настроен побороться за золото. Команда неплохо смотрится в текущем чемпионате.

Прогнозы и ставки на футбол

По итогам 22-х туров «Дерри Сити» набрал 38 очков. Клуб идет на 2-й строчке. Отставание от лидирующего «Шелбурна» составляет два балла.

Ставка: Победа «Дерри Сити» за 1.91.

«Голуэй» — «Дроэда»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Голуэй» пока располагается в топ-5. У клуба 27 очков по итогам 19 встреч. «Голуэй» одержал 7 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

В последних двух матчах «Голуэй» уступил. Ранее были проиграны встречи «Ст Патрикс Атлетику» и «Дерри Сити». Команде нужно побеждать, чтобы подтягиваться к лидерам.

«Дроэда» борется за выживание. Вместе с «Дандолком» команда находится на дне таблицы. Сложившаяся ситуация очень тревожит фанатов «Дроэды».

«Дроэда» не побеждает больше месяца. Безвыигрышная серия клуба составляет шесть матчей. Последний раз «Дроэда» завоевывала три очка 6 мая, когда удалось одолеть «Дандолк».

Ставка: Обе забьют за 1.99.

Общий коэффициент — 7.22.