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    «Ювентус» и «Атлетик» завоюют по три очка, «Кристал Пэлас» и «Челси» смогут забить друг другу

    Экспресс дня 12 февраля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 февраля
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    Массимилиано Аллегри
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии, Англии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ювентус» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    У «Ювентуса» была семиматчевая выигрышная серия, но она прервалась 27 января. Тогда туринцы дома неожиданно сыграли вничью с «Эмполи» (1:1). После этого была важнейшая встреча с «Интером». Однако подопечные Аллегри уступили главному конкуренту за золото со счетом 1:0.

    На данный момент отставание от лидирующего «Интера» составляет 7 очков. В предстоящей встрече «Ювентусу» нельзя оступаться. Хозяева сделают всё, чтобы завоевать три очка.

    Календарь и таблица Серии А

    «Удинезе» в 2024 году еще ни разу не побеждал. Команда провела 5 матчей, в которых три раза проиграла и дважды сыграла вничью. Такие результаты не устраивают ни болельщиков, ни руководство клуба. Но в Турине будет сложно рассчитывать на очки.

    «Удинезе» находится на 17-м месте в таблице Серии А. Клуб набрал 19 очков в 23-х встречах. Зона вылета очень близко — на расстоянии одного балла.

    Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.45.

    «Кристал Пэлас» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Кристал Пэлас» в 2024 году не впечатляет своих фанатов. Пока у команды лишь одна победа. 30 января клуб дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2.

    Команда хочет реабилитироваться за недавнее разгромное поражение от «Брайтона» (1:4). После 23-х игр «Кристал Пэлас» располагается на 15-й позиции в таблице, набрав 24 очка.

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    «Челси» после двух поражений кряду от «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» пришел в себя в игре с «Астон Виллой». Синие в гостях победили бирмингемский клуб со счетом 3:1. У лондонцев отличились Галлахер, Джексон и Фернандес.

    Нынешнее турнирное положение «Челси» не устраивает руководство клуба. Надо исправлять ситуацию. Команда располагается лишь на 11-м месте, набрав 31 очко по итогам 23-х встреч.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.77.

    «Альмерия» — «Атлетик»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Альмерия» практически вылетела из Примеры. Шансов остаться в элитном дивизионе уже нет. Клуб больше не думает об увольнении главного тренера. Гаиска Гаритано, скорее всего, сохранит свой пост и после завершения сезона-2023/24.

    У «Альмерии» ужасная статистика. В 23-х играх команда шесть раз сыграла вничью и проиграла 17 встреч. С шестью набранными очками клуб замыкает таблицу Ла Лиги.

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    В 2024 году «Атлетик» уступил только в одной игре. Баскский клуб проиграл в гостях «Валенсии». Одна из проблем Эрнесто Вальверде — отсутствие большой обоймы исполнителей. Но команду спасает отсутствие серьезных травм.

    В предстоящей встрече вряд ли случится сенсация. «Атлетик» находится в прекрасной форме. Все лидеры атакующей линии в строю. Команда из Бильбао не должна оступиться в матче с главным аутсайдером Примеры.

    Ставка: Победа «Атлетика» за 1.78.

    Общий коэффициент — 4.56.

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    Экспресс дня 12 февраля: прогноз, ставка (4.56), статистика, коэффициенты матча 12.02.2024. Экспресс. «Ювентус» и «Атлетик» завоюют по три очка, «Кристал Пэлас» и «Челси» смогут забить друг другу
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