В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии

«Тоттенхэм» стал главным открытием на старте английского сезона. Вдруг оказалось, что эта команда может претендовать на что-то серьезное даже без Гарри Кейна.

Более того, какое-то время «шпоры» провели на вершине турнирной таблицы. Но впереди, похоже, непростой период.

Главная проблема «Тоттенхэма» — травмы. В ближайшее время не смогут играть Джеймс Мэддисон, Микки ван дер Вен, Ришарлисон, Иван Перишич и Манор Соломон. Кристиан Ромеро и Ив Биссума пропустят ближайший матч из-за дисквалификации.

Команда Энджа Постекоглу провалила первую половину ноября, проигав «Челси» и «Вулверхэмптону».

Все прогнозы на АПЛ

Скорее всего, «Астон Вилла» как минимум не проиграет в Лондоне. Команда Унаи Эмери, как и ожидалось, мощно проводит сезон. В случае победы гости поднимутся в топ-4.

Ставка: победа «Астон Виллы» или ничья за 1.57.

«Рома» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии

«Рома» перед перерывом на матчи сборных сыграла вничью с «Лацио» — 0:0. Не самый худший результат для такой встречи.

Команда Жозе Моуринью проиграла лишь один из шести предыдущих матчей в Серии А. Исключением на этом отрезке стала гостевая игра с «Интером» (0:1).

Но в контексте предстоящей встречи с «Удинезе» также стоит обратить внимание на то, что «Рома» выиграла четыре из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата, при этом забив 15 мячей.

Беспроигрышная серия «Удинезе» составляет уже шесть матчей. Но в пяти случаях была зафиксирована ничья.

В текущей кампании «Удинезе» уже четыре раза играл вничью на выезде.

В общем, «Рому» ждет матч против упертого соперника, но «Особенный», скорее всего, придумает, как дожать середняка.

К слову, «Рома» выиграла три предыдущих домашних матча против «Удинезе» с общим счетом 7:0.

Ставка: победа «Ромы» за 1.62.

«Кадис» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» поражает своей стойкостью с учетом всех кадровых неприятностей. К сожалению, после матчей сборных проблем стало еще больше.

В ближайшие пару месяцев «Мадриду» придется играть без Винисиуса Жуниора. Это главная потеря.

Кроме того, в лазарет попали Кепа Аррисабалага, Орельен Чуамени и Эдуарда Камавинга. Для Карло Анчелотти это самый настоящий вызов.

«Реал» выиграл восемь из десяти предыдущих матчей и при этом ни разу не проиграл.

Несмотря на невероятное умение «Королевского клуба» выпутываться из самых сложных ситуаций, в данном случае есть смысл сделать ставку на голы.

Вполне вероятно, что дерзкий «Кадис» воспользуется проблемами соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.86.

Общий коэффициент — 4.71.