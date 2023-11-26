«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»
Футбол. Чемпионат Англии
«Тоттенхэм» стал главным открытием на старте английского сезона. Вдруг оказалось, что эта команда может претендовать на что-то серьезное даже без Гарри Кейна.
Более того, какое-то время «шпоры» провели на вершине турнирной таблицы. Но впереди, похоже, непростой период.
Главная проблема «Тоттенхэма» — травмы. В ближайшее время не смогут играть Джеймс Мэддисон, Микки ван дер Вен, Ришарлисон, Иван Перишич и Манор Соломон. Кристиан Ромеро и Ив Биссума пропустят ближайший матч из-за дисквалификации.
Команда Энджа Постекоглу провалила первую половину ноября, проигав «Челси» и «Вулверхэмптону».
Скорее всего, «Астон Вилла» как минимум не проиграет в Лондоне. Команда Унаи Эмери, как и ожидалось, мощно проводит сезон. В случае победы гости поднимутся в топ-4.
Ставка: победа «Астон Виллы» или ничья за 1.57.
«Рома» — «Удинезе»
Футбол. Чемпионат Италии
«Рома» перед перерывом на матчи сборных сыграла вничью с «Лацио» — 0:0. Не самый худший результат для такой встречи.
Команда Жозе Моуринью проиграла лишь один из шести предыдущих матчей в Серии А. Исключением на этом отрезке стала гостевая игра с «Интером» (0:1).
Но в контексте предстоящей встречи с «Удинезе» также стоит обратить внимание на то, что «Рома» выиграла четыре из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата, при этом забив 15 мячей.
Беспроигрышная серия «Удинезе» составляет уже шесть матчей. Но в пяти случаях была зафиксирована ничья.
В текущей кампании «Удинезе» уже четыре раза играл вничью на выезде.
В общем, «Рому» ждет матч против упертого соперника, но «Особенный», скорее всего, придумает, как дожать середняка.
К слову, «Рома» выиграла три предыдущих домашних матча против «Удинезе» с общим счетом 7:0.
Ставка: победа «Ромы» за 1.62.
«Кадис» — «Реал» Мадрид
Футбол. Чемпионат Испании
«Реал» поражает своей стойкостью с учетом всех кадровых неприятностей. К сожалению, после матчей сборных проблем стало еще больше.
В ближайшие пару месяцев «Мадриду» придется играть без Винисиуса Жуниора. Это главная потеря.
Кроме того, в лазарет попали Кепа Аррисабалага, Орельен Чуамени и Эдуарда Камавинга. Для Карло Анчелотти это самый настоящий вызов.
«Реал» выиграл восемь из десяти предыдущих матчей и при этом ни разу не проиграл.
Несмотря на невероятное умение «Королевского клуба» выпутываться из самых сложных ситуаций, в данном случае есть смысл сделать ставку на голы.
Вполне вероятно, что дерзкий «Кадис» воспользуется проблемами соперника.
Ставка: обе команды забьют за 1.86.
Общий коэффициент — 4.71.