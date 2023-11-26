ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Порто»Лига чемпионов. Кто уже одной ногой в плей-офф, а кто рискует вылететь? Лионель МессиТемная сторона силы. Не связывайтесь с «плохим парнем» Лионелем Месси! Девин Хэйни и Василий Ломаченко5 самых скандальных боксерских боев в 2023 году
  • 09:22
    • «Милуоки» выиграл у «Вашингтона», «Денвер» уступил «Хьюстону», несмотря на мощный дабл-дабл Йокича
  • 08:10
    • «Арсенал» выкупит у «Брентфорда» Райю
  • 07:54
    • Роналду набрал 60+ очков за год в десятый раз за карьеру
  • 01:05
    • «ПСЖ» разбил «Монако» и упрочил лидерство
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» огорчит «Тоттенхэм», а «Кадис» забьет «Реалу»

    Экспресс дня 26 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 ноября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лунин
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Тоттенхэм» стал главным открытием на старте английского сезона. Вдруг оказалось, что эта команда может претендовать на что-то серьезное даже без Гарри Кейна.

    Более того, какое-то время «шпоры» провели на вершине турнирной таблицы. Но впереди, похоже, непростой период.

    Главная проблема «Тоттенхэма» — травмы. В ближайшее время не смогут играть Джеймс Мэддисон, Микки ван дер Вен, Ришарлисон, Иван Перишич и Манор Соломон. Кристиан Ромеро и Ив Биссума пропустят ближайший матч из-за дисквалификации.

    Команда Энджа Постекоглу провалила первую половину ноября, проигав «Челси» и «Вулверхэмптону».

    Все прогнозы на АПЛ

    Скорее всего, «Астон Вилла» как минимум не проиграет в Лондоне. Команда Унаи Эмери, как и ожидалось, мощно проводит сезон. В случае победы гости поднимутся в топ-4.

    Ставка: победа «Астон Виллы» или ничья за 1.57.

    «Рома» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Рома» перед перерывом на матчи сборных сыграла вничью с «Лацио» — 0:0. Не самый худший результат для такой встречи.

    Команда Жозе Моуринью проиграла лишь один из шести предыдущих матчей в Серии А. Исключением на этом отрезке стала гостевая игра с «Интером» (0:1).

    Но в контексте предстоящей встречи с «Удинезе» также стоит обратить внимание на то, что «Рома» выиграла четыре из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата, при этом забив 15 мячей.

    Беспроигрышная серия «Удинезе» составляет уже шесть матчей. Но в пяти случаях была зафиксирована ничья.

    В текущей кампании «Удинезе» уже четыре раза играл вничью на выезде.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В общем, «Рому» ждет матч против упертого соперника, но «Особенный», скорее всего, придумает, как дожать середняка.

    К слову, «Рома» выиграла три предыдущих домашних матча против «Удинезе» с общим счетом 7:0.

    Ставка: победа «Ромы» за 1.62.

    «Кадис» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» поражает своей стойкостью с учетом всех кадровых неприятностей. К сожалению, после матчей сборных проблем стало еще больше.

    В ближайшие пару месяцев «Мадриду» придется играть без Винисиуса Жуниора. Это главная потеря.

    Кроме того, в лазарет попали Кепа Аррисабалага, Орельен Чуамени и Эдуарда Камавинга. Для Карло Анчелотти это самый настоящий вызов.

  • Птенцы мадридского гнезда. Шесть молодых звезд, которых может вернуть «Реал»
  • Мадридский клуб по-прежнему имеет право голоса в дальнейшей судьбе этих молодых игроков
  • 19/11/2023

    • «Реал» выиграл восемь из десяти предыдущих матчей и при этом ни разу не проиграл.

    Несмотря на невероятное умение «Королевского клуба» выпутываться из самых сложных ситуаций, в данном случае есть смысл сделать ставку на голы.

    Вполне вероятно, что дерзкий «Кадис» воспользуется проблемами соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 1.86.

    Общий коэффициент — 4.71.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сокол — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Евсеев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ленинградец — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Волгарь — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Салернитана — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 26 ноября: прогноз, ставка (4.71), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Экспресс. «Астон Вилла» огорчит «Тоттенхэм», а «Кадис» забьет «Реалу»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры