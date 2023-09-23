В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании

Недавние матчи показали, что «Барселона» сейчас в полном порядке и готова бороться как минимум за титул в Ла Лиге.

Среди недели каталонцы стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов с победы над бельгийским «Антверпеном» — 5:0.

Одним из героев матча стал Жоау Феликс. Похоже, португалец не зря отказался от денег ради того, чтобы играть за «Барсу» и больше не страдать от специфического футбола «Атлетико».

В предыдущем матче команда Хави с таким же счетом разбила «Бетис». Феликс стал автором одного из пяти мячей.

«Барса» забила 18 мячей в пяти предыдущих матчах. «Сельте» не позавидуешь в данном случае. Гостей тоже ждет погром.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.85.

«Милан» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» на прошлой неделе потерпел сокрушительное поражение от «Интера» со счетом 1:5.

«Россонери», по сути, просто капитулировали в матче против самого принципиального соперника.

Однако команда Стефано Пиоли очень быстро пришла в себя, что тоже важно отметить. Во вторник «Милан» провел классный матч против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.

По игре «Милан» просто смял представителя АПЛ, но результат, конечно, явно не тот, на который они рассчитывали. Всего лишь ничья — 0:0.

Но с такой игрой у «Милана» точно не должно быть проблем в матче против команды, которая в прошлом сезоне с трудом сохранила себе место в элитном дивизионе.

Ставка: победа «Милана» + тотал больше 1,5 за 1.65.

«Бавария» — «Бохум»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» постепенно начинает напоминать машину, которая способна смести всё и вся на своем пути.

«Рекордмайстер» готовится к предстоящей игре после классной победы над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в Лиге чемпионов.

Несмотря на три пропущенных мяча, команда Томаса Тухеля была значительно лучших «красных дьяволов».

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«Бавария» вполне могла забить еще столько же, если бы нападающие чуть лучше распоряжались моментами.

«Бохум» уже успел отобрать очки у дортмундской «Боруссии» (1:1) и «Айнтрахта» (1:1), но в Мюнхене его точно не ждет ничего хорошего.

Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.41.

Общий коэффициент — 4.30.