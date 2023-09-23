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    «Барса» разнесет «Сельту», а «Бавария» устроит шоу в игре с «Бохумом»

    Экспресс дня 23 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 сентября
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    Жоау Феликс
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Барселона» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Недавние матчи показали, что «Барселона» сейчас в полном порядке и готова бороться как минимум за титул в Ла Лиге.

    Среди недели каталонцы стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов с победы над бельгийским «Антверпеном» — 5:0.

    Одним из героев матча стал Жоау Феликс. Похоже, португалец не зря отказался от денег ради того, чтобы играть за «Барсу» и больше не страдать от специфического футбола «Атлетико».

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    • В предыдущем матче команда Хави с таким же счетом разбила «Бетис». Феликс стал автором одного из пяти мячей.

    «Барса» забила 18 мячей в пяти предыдущих матчах. «Сельте» не позавидуешь в данном случае. Гостей тоже ждет погром.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.85.

    «Милан» — «Верона»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» на прошлой неделе потерпел сокрушительное поражение от «Интера» со счетом 1:5.

    «Россонери», по сути, просто капитулировали в матче против самого принципиального соперника.

    Однако команда Стефано Пиоли очень быстро пришла в себя, что тоже важно отметить. Во вторник «Милан» провел классный матч против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.

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    По игре «Милан» просто смял представителя АПЛ, но результат, конечно, явно не тот, на который они рассчитывали. Всего лишь ничья — 0:0.

    Но с такой игрой у «Милана» точно не должно быть проблем в матче против команды, которая в прошлом сезоне с трудом сохранила себе место в элитном дивизионе.

    Ставка: победа «Милана» + тотал больше 1,5 за 1.65.

    «Бавария» — «Бохум»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» постепенно начинает напоминать машину, которая способна смести всё и вся на своем пути.

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    • «Рекордмайстер» готовится к предстоящей игре после классной победы над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в Лиге чемпионов.

    Несмотря на три пропущенных мяча, команда Томаса Тухеля была значительно лучших «красных дьяволов».

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    «Бавария» вполне могла забить еще столько же, если бы нападающие чуть лучше распоряжались моментами.

    «Бохум» уже успел отобрать очки у дортмундской «Боруссии» (1:1) и «Айнтрахта» (1:1), но в Мюнхене его точно не ждет ничего хорошего.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.41.

    Общий коэффициент — 4.30.

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    Экспресс дня 23 сентября: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Экспресс. «Барса» разнесет «Сельту», а «Бавария» устроит шоу в игре с «Бохумом»
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