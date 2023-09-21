В этом экспрессе поставим на матчи первого тура группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вест Хэм» — «Бачка-Топола»

Футбол. Лига Европы

«Вест Хэм» является действующим победителем Лиги конференций, благодаря чему и получил билет в Лигу Европы, ведь в минувшем чемпионате Англии он стал лишь 14-м.

В преддверии этого поединка «молотки» проиграли дома в АПЛ «Ман Сити» 1:3. И данное фиаско стало для них первым в сезоне. До этого лондонцы трижды выиграли и раз сыграли вничью.

«Бачка-Топола», как серебряный призер прошлого чемпионата Сербии, стартовала в этом евросезоне в Лиге чемпионов, но там дважды проиграла португальской «Браге» с общим счетом 1:7 и переместилась в ЛЕ.

Стоит отметить, что фиаско в матчах ЛЧ являются пока единственными для коллектива в этом сезоне. На внутренней арене команда выиграла шесть игр при одной ничьей.

Малоопытная в еврокубках «Бачка-Топола» вряд ли в гостевом матче сможет оказать сопротивление такому грозному для них сопернику.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (-2) за 1.54.

«Маккаби» Тель-Авив — «Брейдаблик»

Футбол. Лига конференций

«Маккаби» в статусе бронзового призера прошлого чемпионата Израиля получил право выступать в Лиге конференций со второго раунда отбора, на котором легко одолел молдавский «Петрокуб».

Затем клуб из Тель-Авива не без проблем прошел кипрский АЕК,а на последней стадии квалификации справился со словенским «Целье». Отметим, что в текущем сезоне он еще не проигрывал, выиграв восемь раз при трех ничьих.

«Брейдаблик» — это первый клуб из Исландии, который добрался до группового этапа еврокубка. Начал он свое выступление еще с Лиги чемпионов, где даже преодолел один этап, но затем был выбит «Копенгагеном».

Переместившись в Лигу Европы исландский коллектив проиграл там противостояние боснийскому «Зриньски», а вот уже в Лиге конференций «Брейдаблик» одолел македонскую «Стругу» и пробился в групповой этап.

Команда находятся в разных весовых категориях и израильский клуб на своем поле не должен испытать проблем с дебютантом группового этапа.

Ставка: победа «Маккаби» с форой (-2) за 1.87.

«Слован» Братислава — «КИ Клаксвик»

Футбол. Лига конференций

«Слован» эту еврокомпанию начал с Лиги чемпионов, стартовав там с первого раунда и сумев пройди двоих соперников — «Эсперанж» из Люксембурга и «Зриньски» из Боснии.

Однако на третьей стадии братиславцы уступили «Маккаби» из Хайфы, а за место в группе Лиги Европы они проиграли противостоянии кипрскому «Арису» и переместились в Лигу конференций.

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«КИ Клаксвик» — это команда-сенсация текущего отборочного цикла еврокубков. Стартовал фарерский коллектив в Лиге чемпионов, где поочередно выбил «Ференцварош» и «Хеккен».

И только на третьей стадии отбора самого престижного еврокубка островитян остановил норвежский «Мольде». А в противостоянии с молдавским «Шерифом» в ЛЕ «КИ Клаксвик» уступил по сумме двух игр, но все равно получил право дебютировать на групповой стадии еврокубков.

Теперь на фарерский коллектив после ряда сенсаций соперники на страиваются серьезно и «Слован» наверняка не станет исключением.

Ставка: победа «Слована» за 1.67.

Общий коэффициент — 4.80.