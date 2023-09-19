«Барселона» вернулась? Ван Боммел и «Антверпен» проверят, так ли это

За последние несколько месяцев в игре чемпионов Испании было много шлака. Приносящего победы шлака, но все равно лишенного схем, упертого и скучного шлака. Тем не менее, победа над «Бетисом» со счетом 5:0 в эти выходные стала волнующей демонстрацией инстинктивного, смелого футбола с игрой в одно касание, забеганием третьего игрока и пасовым треугольником. Никогда еще с тех пор, как команда Хави играла с энтузиазмом и удовольствием, победив «Реал Мадрид» со счетом 3:1 в январе в финале Суперкубка, игроки «Блауграны» не создавали ничего даже отдаленно похожего.

Это выступление состоялось восемь долгих месяцев назад, так что, возможно, сейчас идеальное время для каталонского тренера вновь познакомиться с кем-то, кто символизирует как лучшие, так и худшие времена для Хави, а также ценности Йохана Кройфа, которые пронизывают этот клуб с тех пор, как голландец стал тренером в 1988 году. Этот кто-то — Марк Ван Боммел, тренер «Антверпена» и человек, чья личность, телосложение и футбольный менталитет воплощают собой ту дискуссию, которая может подорвать ценности, которые Хави пытается установить, как раз в тот момент, когда Лига чемпионов снова возвращается в столицу Каталонии.

Вкратце, этот спор таков: рост, сила и агрессия vs. видение, техника, скорость действий и мысли.

Ван Боммел перешел в «Барселону» в 2005 году, когда Хави получил самую серьезную травму в своей карьере. Голландец хорошо начал — на самом деле, нет лучшего знакомства с культурой «Кулес» (фанатов «Барсы»), чем объявить, что вы поддерживали клуб с тех пор, как в детстве посетили Коста-Браву на каникулах и накопили деньги, необходимые для тура по «Камп Ноу».

Переходим к концу сезона 2005/06. Хави пропустил 31 матч Ла Лиги и Лиги чемпионов из-за травмы, но сыграл четыре раза, в том числе два в стартовом составе, непосредственно перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала» в Париже. Он был готов; еще более готовым был Андрес Иньеста. Он играл главную роль на протяжении всего того победного сезона, но когда наступил игровой день в Париже, в стартовом составе «Барселоны» случились три ослепляющих вспышки молнии, о чем было объявлено задолго до красной карточки Йенса Леманна на 18-й минуте.

«Барса» празднует победу в ЛЧ 2005/06 globallookpress.com

Лионель Месси, который в том сезоне провел шесть матчей и четыре раза выходил в стартовом составе, был полностью исключен из состава в пользу Макси Лопеса, крупного, мускулистого, не слишком талантливого форварда, сыгравшего одну-единственную минуту в той кампании Лиги Чемпионов.

Далее: и Хави, и Иньеста оказались на скамейке запасных во время испытания «Арсеналом», которое принесло «Барселоне» первую победу в Кубке европейских чемпионов с 1992 года. Вместо этого Ван Боммел стартовал в полузащите вместе с Эдмилсоном и Деку. Тогдашний тренер «Барселоны» Франк Райкаард сделал выбор в пользу роста, мощи, силы и мускулистости по всем направлениям, предпочитая эти качества более мелким, легким, технически блестящим, обученным в «Барсе» талантам, играющим дома.

Что случилось? «Барселона» долгое время уступала играющему вдесятером «Арсеналу», проигрывая со счетом 0:1, прежде чем Иньеста вышел на поле в перерыве. Хенрик Ларссон присоединился к нему 15 минут спустя, и эти двое перевернули финал в концовке. Позже Хави заявил, что «если бы в том матче Андрес не вышел на поле, мы не выиграли бы».

В конце концов, в 2018 году Иньеста рассказал: «Райкард отвел меня в сторону и сказал мне что-то очень жесткое, что-то, в чем не было логики, и это означало, что он решил не выпускать меня в стартовом составе в этом матче. Это по-прежнему одна из вещей, которые сложно переварить даже все эти годы спустя в спортивном смысле — один из моментов в карьере, который оставил у меня ужасное послевкусие».

Райкаард выбрал Ван Боммела, большого, агрессивного и жесткого. Когда Иньеста покинул «Барселону», чтобы играть за «Виссел Кобе», Хави написал ему открытое письмо, в котором упомянул эту ситуацию. «Меня приводило в ярость, когда люди говорили, что "Барсе" нужно больше "мускулов".», — написал он. «О чем они вообще говорят? Самая важная мышца, необходимая для игры в футбол, как сказал Кройф, — это мозг. Самая смелая и ценная вещь — использовать интеллект. Нам с тобой просто приходилось страдать молча: мы предпочитали говорить на поле».

Что касается Месси? Он был в такой ярости из-за того, что его заменил такой средний игрок, как Лопес, независимо от того, соотечественник он или нет, что вышел из себя и отказался выйти на поле и присоединиться к празднованию завоевания трофея вместе с остальными товарищами по команде. Пару месяцев спустя я впервые взял у него интервью, и он ясно дал понять, что сожалеет о том приступе ярости, твердо заявив: «Дай Бог, у меня будет еще много шансов выиграть».

Между той дождливой ночью в Сен-Дени и визитом команды Ван Боммела на временный стадион Барселоны на Монжуике на этой неделе есть еще несколько параллелей — не только кажущийся вечным спор «Мозги против мускулов». В тот вечер «Барселона» обыграла «Арсенал» со счетом 2:1 благодаря нападающему возрастом около 30 лет (Самуэлю Это'о), Ларссону с его двумя голевыми передачами и португалоязычному правому защитнику Жулиано Беллетти, который забил победный гол.

Марк Ван Боммел globallookpress.com

Прежде чем соединить точки и упомянуть Роберта Левандовского (нападающего около 30 лет) или неистового португальского правого защитника Жоау Канселу, было бы забавно рассказать очень малоизвестную историю.

Две недели назад я встречался с Ларссоном, и у нас была копия трофея Лиги чемпионов. Вдохновленный тем, что был со «своим старым другом» (трофеем, а не мной), он рассказал мне, что, как только празднование в Париже в тот вечер закончилось, он и его жена Магда рассадили всех остальных членов команды по такси, а затем сами не смогли найти машину себе. Понятное дело, они выпили пару напитков и спросили вышибалу в ночном клубе, знает ли он, как поймать такси. Вместо этого он позвонил своему брату, который по профессии был художником и декоратором, и заставил его встать с постели в 5 утра, приехать в своем рабочем фургоне и отвезти Ларссонов обратно в отель Барсы в Версале.

Представьте себе сцену, где победитель Лиги чемпионов и его жена трясутся на задних сиденьях микроавтобуса в окружении горшков с краской, лестниц и различных рабочих инструментов. «Раскрасим город в наши цвета?» В любом случае, какой гламур!

Хави и Ван Боммел в финал ЧМ-2010 globallookpress.com

Прежде чем оставить тему Ван Боммела и сосредоточиться на «Барселоне» Хави, стоит вспомнить, что эта неприязнь, возникшая между голландцем и двумя его бывшими товарищами по команде с «Камп Ноу», вновь всплыла на поверхность в финале чемпионата мира четыре года спустя. В тот вечер в Йоханнесбурге нынешний тренер «Антверпена» еще сильнее испортил отношения: ему очень повезло, что его не удалили до перерыва, и он так часто издевался над Иньестой, что игрок, который в конечном итоге забил великолепный победный гол, не выдержал и отреагировал, признал потом, что ему самому немного повезло, что его не удалили.

На этой неделе будет интересно посмотреть, одобрит ли Ван Боммел тактику, направленную на проверку толерантности судей путем агрессивного запугивания команды, наполненной физически миниатюрными талантами, такими как Алехандро Бальде, Жоау Феликс, Гюндоган, Френки де Йонг, Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Гави.

Вернёмся к сравнениям с Ларссоном и Беллетти. С прибытием и немедленным появлением рядом с Левандовским Жоау Феликса поляк снова стал выглядеть... Робертом Левандовским.

Его гол в ворота «Бетиса», решающий удар, сделавший счет 2:0, был только краше из-за того, что, что он повернулся к Феликсу и предупредил португальца, что ему нужна обманка, когда мяч будет сыгран. Затем это произошло, когда Андреас Кристенсен пропустил мяч, и поляк продемонстрировал тот тип спринта и завершение, которых он не показывал уже около года.

Роберт Левандовский globallookpress.com

На прошлой неделе Левандовский признался польским СМИ, что «до приезда в "Барселону" я был чем-то вроде машины по забиванию голов… здесь я стал немного более человечным». Вернулся ли машина?

А еще есть Канселу. Как и его товарищ по сборной Португалии Феликс, он выглядит специально созданным для этой команды не только из-за своих способностей, но и из-за проблем, которые он решает на позиции правого защитника. Он играет с установками Пепа Гвардиолы в своей голове и появляется как инсайд, постоянно предлагая себя в качестве «свободного» игрока в полузащите. Это увлекательно наблюдать.

Каждый из Жоау забивал, каждый из них выглядел как «недостающий кусочек паззла» и каждый из них, можно сказать, прибыл в «Барселону» как раз вовремя. Могу поспорить, что у Ван Боммела будет свое мнение по этому поводу. Оно, вероятно, будет довольно сварливым.