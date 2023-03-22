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    Ирландия против Латвии и другие матчи среды

    Экспресс дня 22 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 марта
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    Сборная Ирландии
    В предстоящем экспрессе поставим на пару матчей национальных команд, а также на одну игру из английского первенства. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Ирландия — Латвия

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Ирландии в последнее время сильно сдала свои позиции. Последним крупным турниром для нее было участие в Евро-2016, и после того она никогда не преодолевала квалификационные раунды.

    В отборе к ЧМ-2022 ирландцы стали третьими в своей группе, сильно отстав от первых двух команда, а в последующей Лиге наций с трудом избежали вылета в дивизион С. В ноябре они провели два товарняка, проиграв дома 1:2 Норвегии и одолев в гостях 1:0 Мальту.

    Национальная команда Латвии скатилась до аутсайдеров европейского футбола. В отборочных компаниях она, как правило, финишировала последней, а два розыгрыша Лиги наций провела в дивизионе Д.

    И только по итогам минувшего розыгрыша балтийцы смоли подняться лигой выше, да и то опередив Молдавию только по разнице мячей. В ноябре латыши также провели два спарринга, сведя их оба вничью по 1:1 с Эстонией и Исландией.

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    • После этого поединка командам предстоит взять старт в отборе к ЧЕ-2024, поэтому они вряд ли будут сильно выкладываться, особенно хозяева. Так что есть смысл ставить на гостей с форой.

    Ставка: победа Латвии с форой (+2) за 1.49.

    Бенин — Руанда

    Футбол. Отбор к Кубку африканских наций

    Бенин — очень скромная даже по меркам Африки команда. Однако она несколько раз пробивалась в финальные части КАН и даже один раз добралась до четвертьфинальной стадии.

    В этом же отборочном цикле коллектив провел два поединка и оба их проиграл — 1:3 в гостях Сенегалу и 0:1 на своем поле Мозамбику. Всего же с учетом всех турниров у Бенина 6-матчевая серия поражений.

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    Национальная команда Руанды приблизительно равная по классу со своим предстоящим соперником. Но отборы преодолевала только раз, выйдя в далеком 2004 года на КАН.

    В текущем же квалификационном цикле коллектив расписал гостевую мирровую 1:1 с Мозамбиком и уступил в родных стенах Сенегалу 0:1. За последние же десять игр во всех турнирах у Руанды только одна виктория.

    Обе команда приблизительно равны по классу, но считаем, что фактор своего поля должен помочь Бенину прервать свою затяжную неудачную серию.

    Ставка: победа Бенина с форой 0 за 1.41.

    «Мансфилд» — «Гримсби»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Мансфилд» не теряет надежды зацепиться хотя бы за зону плей офф, от которой сейчас отстает на три пункта, но при этом имеет пару игр в запасе. На прямой же билет дивизионом выше команде не приходится надеяться.

    Коллектив вполне неплохо проводит свой отрезок в последние десять игр, проиграв только дважды за этот период при пяти победах. Дома же он уступил раз за минувшие четыре встречи и дважды выиграл.

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    «Гримсби» плотно засел в середине турнирной таблицы четвертого английского дивизиона, уже ни на что не претендуя. Ни вылет, ни повышение команде не грозит.

    Коллектив очень даже неплохо выступает в последнее время, уступив только раз за прошедшие восемь игр первенства при четырех выигрышах. В гостях он выиграл три игры из пяти прошлых при двух фиаско.

    Стоит отметить, что между собой эти клубы играет весьма нерезультативно, пробив верх только раз за семь последних матчей. Так что наверняка и данный поединок будет носить низовой характер.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.15.

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    Экспресс дня 22 марта: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Экспресс. Ирландия против Латвии и другие матчи среды
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