В этом экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Германии, Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Боруссия» М — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» с 30 набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги и опережает по дополнительным показателям как раз «Вердер». В минувшем туре гладбахцы потерпели крупное гостевое поражение от «РБ Лейпциг» со счетом 0:3.

И тем самым они продлили свою безвыигрышную серию до трех встреч, где не забили ни одного гола. А из девяти последних матчей в чемпионате Германии «жеребята» выиграли лишь два и потерпела за это время пять поражений. А дома они выиграли только один из четырех предыдущих матчей.

«Вердер» же в минувшем игровом дне потерпел домашнее фиаско от «Байера» со счетом 2:3. И данное поражение стало для «музыкантов» втором подряд и четвертой неудачей за пять последних туров.

Отметим, что вот уже 17 матчей подряд бременцы не играют вничью, выиграв семь раз за это время при десяти проигрышах. На выезде они проиграли пять из шести предыдущих поединков.

В основном в последнее время между собой эти команды играли исключительно только по верхам. Так что наверняка и этот поединок не станет исключением.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.60.

«Вальядолид» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании

С 28 набранными очками «Вальядолид» перед этим туром занимает 14 место в турнирной таблице испанской Примеры. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего два пункта. В минувшем туре он сыграл вничью в гостях с «Эльче» 1:1.

А игровым днем ранее он обыграл на своем поле «Эспаньол» со счетом 2:1, что стало его первой викторией за пять последних матчей при двух ничьих и двух фиаско. На своем поле «Вальядолид» не проигрывает уже три кряду поединка, набрав в них семь очков.

«Атлетик» с 33 зачетными пунктами занимает девятое место в турнирной таблице испанского чемпионата, отставая всего на два очка от седьмой строки. В своей последней проведенной игре он дома уступил со счетом 0:1 «Барселоне».

И эта неудача стала для басков третьей за четыре последних матча. Всего же из 11 последних матчей в Примере им удалось выиграть только две игры. На выезде же «Атлетик» выиграл лишь раз за десять предыдущих матчей, проиграв половину встреч.

Ставим в этой игре с Х на хозяев поля, ведь баски вне родных стен действуют совсем неуверенно, и вряд ли смогут победить.

Ставка: 1Х за 1.82.

«Аталанта» — «Эмполи»

Футбол. Чемпионат Италии

«Аталанта» с 42 очками сейчас в турнирной таблице Серии А идет на шестом месте, отставая уже на шесть пунктов от четвертой позиции. В прошлом туре она потерпела гостевое поражение от лидера чемпионата «Наполи» со счетом 0:2.

И данное фиаско стало для клуба из Бергамо третьим за четыре прошедшие игры и ни разу за это время он не победил. На своем поле у «Аталанты» всего две победы в семи последних встречах при одной ничьей и четырех поражениях.

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С 28 зачетными баллами «Эмполи» в турнирной таблице итальянского первенства занимает 14 место, оторвавшись на девять пунктов от зоны вылета. В своей последней проведенной игре коллектив потерпел домашнее поражение от «Удинезе» со счетом 0:1, что стало для него третьим проигрышем подряд.

Не побеждают же тосканцы с конца января или семь кряду поединков, набрав в них только три очка. На выезде они выиграли всего один из девяти предыдущих поединков при четырех ничьих и таком же количестве поражений.

Обе команды сейчас находятся не в лучших кондициях, но все-таки «Аталанта» имеет более лучших исполнителей, поэтому должна прервать свою неудачную серию.

Ставка: победа «Аталанты» за 1.47.

Общий коэффициент — 4.28.