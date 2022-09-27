В очередном экспрессе рассмотрим сразу три матча заключительного тура группового этапа Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Швейцария — Чехия

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Швейцарцы начали текущий розыгрыш Лиги наций с трех поражений, и, казалось, что они просто обречены на вылет из элитной компании.

Но ничего подобного, сначала команда Мурата Якина обыграла Португалию (это случилось еще июне), а в минувшую субботу она преподнесла еще одну сенсацию.

Сборная Швейцарии одержала гостевую победу над Испанией — 2:1. Мощнейший результат. И важная деталь — результат вполне закономерный. Швейцарские футболисты сделали все, чтобы испанцы чувствовали себя максимально некомфортно.

Между тем, чехи здорово начали, но потом «поплыли». Несколько дней назад команда Ярослава Шилгавы потерпела разгромное поражение от Португалии (0:4).

Судя по всему, в предстоящем матче Чехию тоже не ждет ничего хорошего. Швейцарцы, как показала встреча с Испанией, в большом порядке.

Ставка: победа Швейцарии за 1.62.

Украина — Шотландия

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Матч между украинцами и шотландцами станет своеобразным финалом. В этой игре определится обладатель путевки в Лигу А.

Сборной Шотландии будет гораздо проще — ее устроит даже ничья. А вот Украине нужна только победа.

И после недавних событий нетрудно предположить, что команде Александра Петракова будет крайне сложно выполнить эту задачу.

На прошлой неделе Украина с треском проиграла на поле Шотландии — 0:3. И если в первом тайме действительно была борьба, интрига, то после перерыва украинская сборная капитулировала.

Но тут, правда, стоит отметить одну деталь. В гостях шотландцы все-таки не такие коварные, как у себя дома. Но все равно осталось ощущение, что Украине не такой соперник не по зубам.

Добавим, что Украина примет Шотландию на стадионе в польском Кракове.

Ставка: победа Шотландии или ничья за 1.57.

Швеция — Словения

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Шведский футбол находится на пороге катастрофы. Перед заключительным туром сборная Швеции занимает последнее место в группе.

Одно дело вылететь из Лиги А — в этом нет ничего зазорного, тогда как падение в третью категорию европейских сборных действительно станет серьезным провалом.

Шведы набрали лишь три очка в пяти предыдущих турах. После гостевой победы над Словенией в первом туре «Тре Крунур» потерпели четыре поражения.

Все прогнозы на Лигу наций

У Словении на данный момент на два очка больше и в этом матче ее устроит ничья. И это не какая-то сверхзадача. Несколько дней назад словенцы обыграли Норвегию с Эрлингом Холандом.

В общем, шведы под прессом, а в таком состоянии, как правило, редко получается показать максимум своих возможностей.

Ставка: обе команды забьют за 1.91.

Общий коэффициент — 4.85.