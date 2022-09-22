В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Турция — Люксембург

Футбол. Лига наций

Сборная Турции провалилась в предыдущем розыгрыше Лиги наций, вылетев из Лиги В. Однако в Лиге С она наверняка не задержится, ведь она выиграла все четыре проведенные игры с общим счетом 14:0.

Для выхода дивизионом выше «янычарам» будет достаточно не проиграть в предстоящей встрече. Напомним, что Турция поочередно справлялась с Фарерскими островами 4:0, с Люксембургом 2:0 и дважды с Литвой (6:0 и 2:0).

За два тура до финиша сборная Люксембурга идет на второй позиции, отставая на пять пунктов от турков. Подняться дивизионом выше она точно не сможет, но в тоже время и не вылетит.

В двух первых матчах «герцоги» набрали шесть очков, обыграв 2:0 Литву и 1:0 Фарерские острова, а потом допустил две осечки, уступив 0:2 Турции и сыграв 2:2 с фарерцами.

Турция наверняка постарается завершить турнир с максимальными показателями, выиграв в очередной раз уверенно.

Ставка: победа Турции с форой (-1,5) за 1.76.

Казахстан — Белоруссия

Футбол. Лига наций

Сборная Казахстана в дивизионе С Лиги наций располагается в своей группе на первой строчке, имея в активе 10 очков и опережает ближайшего преследователя на четыре пункта. Так что победа в этой игре выведет их лигой выше.

Казахи в данном турнире смогли дважды обыграть Словакию (1:0 и 2:1) и раз справились с Азербайджаном 2:0, а вот со своим предстоящим противником они расписали мировую 1:1 на поле противника.

Команда Белоруссии в свою очередь откровенно проваливает свое выступления в этой Лиге наций. Команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрав два балла, и рискует вылететь.

«Белые крылья» в данном соревновании потерпели поражения в играх со Словакией 0:1 и Азербайджаном 0:2 , а также расписали два мировых исхода — с теме же азербайджанцами 0:0 и со своим предстоящим противником 1:1.

Ожидаем, что в данном поединке Казахстан как минимум не проиграет и почти обеспечит себе первую строчку в группе.

Ставка: 1Х за 1.37.

Франция — Австрия

Футбол. Лига наций

Сборная Франции после победы в прошлом розыгрыше Лиги наций, в этом розыгрыше выступает просто ужасно, еще не выиграв ни одной игры за четыре проведенных матча.

«Трехцветные» не только лишилась шансов на выход в плей-офф, но и находятся под угрозой понижения в классе, располагаясь на четвертой строчке, имея в копилке два зачетных пункта.

Все прогнозы на Лигу наций

В преддверии пятого тура австрийцы располагаются на третьей позиции, имея четыре балла в активе и опережают своего предстоящего противника на два балла. Так что с ним и будут вести борьбу за место в дивизионе А.

В первом туре Австрия разгромила Хорватию 3:0, после чего дважды проиграла команде Дании (1:2 и 0:2), и разойдясь миром с Францией (1:1). Если Австрия обыграет Францию, то обеспечит себе место в Лиге А на следующий розыгрыш.

Сборной Франции пора собраться и добиться первой победы, чтобы покинуть последнее место.

Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.60.

Общий коэффициент — 3.85.