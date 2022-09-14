В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Манчестер Сити» начал новую кампанию в Лиге чемпионов с яркой победы над «Севильей». Действующий чемпион Англии разорвал испанцев на их же поле со счетом 4:0.

В двух случаях автором забитых мячей стал Эрлинг Холанд, который, несмотря на все опасения, идеально вписался в игровую систему Хосепа Гвардиолы. По правде говоря, норвежец демонстрирует пугающую результативность на старте сезона. В шести матчах АПЛ в его активе уже 10 мячей.

«Боруссия» тоже выиграла свой матч в первом туре, разгромив дома «Копенгаген» (3:0). Но радовались в Дортмунде недолго, уже через несколько дней команда Эдина Терзича провалила гостевой матч с «Лейпцигом» в Бундеслиге — 0:3. Это было второе поражение «Боруссии» в чемпионате Германии.

«Боруссию», по всей видимости, ждет то же самое, что и «Севилью» — «Ман Сити» переедет очередного соперника, в том числе с помочью невероятной мощи Холанда.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.66.

«Ювентус» — «Бенфика»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

В «Ювентусе» наверняка не так представляли начало нового сезона. Пока что «Старая синьора» не впечатляет, мягко говоря.

«Юве» одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах. В конце августа «бьянконери» кое-как выиграли у «Специи». При этом еще в четырех случаях была зафиксирована ничья, в том числе в недавней встрече с «Салернитаной» (2:2), по ходу которой туринский клуб проигрывал 0:2. В общем, Массимилиано Аллегри надо срочно что-то придумывать, иначе за него это сделает кто-нибудь другой.

В отличие от «Ювентуса», который в первом туре ЛЧ проиграл на поле «ПСЖ» (1:2), «Бенфика» спокойно разобралась с «Маккаби» из Хайфы.

И в целом «Бенфика» мощно начала сезон. Победная серия «орлов» составляет уже 11 матчей.

Есть подозрение, что болельщики «Ювентуса» снова будут разочарованы. Оборону хозяев поля ждет серьезное испытание.

Ставка: тотал «Бенфики» больше 1,0 за 1.83.

«Милан» — «Динамо» Загреб

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Милан» в первом туре ЛЧ сыграл вничью с «Зальцбургом» — 1:1. Абсолютно закономерный результат. Чемпион Италии провел не самый плохой матч, но соперник выглядел как минимум не хуже.

Интересно, что «Милан» еще ни разу не проигрывал в новом сезоне. В семи предыдущих матчах команда Стефано Пиоли одержала четыре победы и трижды сыграла вничью. На своем поле «россонери» до сих пор только побеждали.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

А вот «Динамо» по-настоящему удивило на прошлой неделе. Хорваты «хлопнули» «Челси» — 1:0. И после этой игры лондонский клуб, как известно, сменил главного тренера.

С одной стороны, есть явный фаворит, но то же самое можно было сказать и перед встречей Загреба с «Челси», а в итоге — победа андердога.

В общем, «Милан» наверное выиграет, но «Динамо» свой гол тоже забьет.

Ставка: гол «Динамо» Загреб за 2.01.

Общий коэффициент — 6.10.