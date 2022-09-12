В новом экспрессе рассмотрим ближайшие поединки Примеры, Серии А и чемпионата Греции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Альмерия» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании

«Альмерия» после долгого перерыва смогла вернуться в элиту испанского футбола, выиграв в прошлом сезоне Сегунду. Сейчас она идет на 13 позиции, набрав четыре балла.

Андалузцы смогли одержать пока лишь одну победу, одолев в родных стенах «Севилью» 2:1, а также они в гостях разошлись мировой с «Эльче» 1:1 и потерпели два поражения, одно из них неделю назад на выезде от «Вальядолида» 0:1.

«Осасуна» в прошлом сезоне финишировала в середине турнирной таблицы. В текущем же первенстве после четырех туров она идет на пятой строчке, имея девять баллов в копилке.

У коллектива из Памплоны одно поражение, которое было в гостях от «Бетиса» 0:1, а также три виктории. В прошлом туре он в родных стенах оказался сильней «Райо Вальекано» 2:1.

«Осасуна» очень даже неплохо смотрится на старте сезона и наверняка сможет избежать поражения с новичком элиты, который пока не убедителен.

Ставка: Х2 за 1.51.

«Эмполи» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии

«Эмполи» в прошлом сезоне боролся за выживание и неплохо справился со своей задачей. В новом же первенстве клуб идет пока на 15 позиции, имея четыре балла в активе

Команда на старте Серии А на выезде потерпела минимальное поражение от «Специи» 0:1, после чего в четырех встречах подряд расходилась миром. В предыдущем туре чемпионата коллектив в гостях сыграл вничью с «Салернитаной» 2:2.

«Рома» в прошлом розыгрыше Серии А заняла шестое место, а в этом первенстве она на текущий момент находится на пятой строке, имея в активе десять очков. Римляне трижды добивалась сухих побед, а также по разу разойдясь миром и уступив.

В прошлом туре первенства «волки» неожиданно были разгромлены в гостях «Удинезе» 0:4, после чего в первом туре Лиги Европы они на выезде потерпели поражение от болгарского «Лудогорца» 1:2.

«Рома» потерпела два поражения подряд, и во что бы не стало должна реабилитироваться перед своими фанами.

Ставка: победа «Ромы» за 1.77.

ПАОК — «Ламия»

Футбол. Чемпионат Греции

ПАОК в прошлом чемпионате Греции стал серебряным призером и получил билет в Лигу конференций, где был выбит первым же соперником в лице болгарского «Левски».

В новом же внутреннем первенстве клуб из города Салоники провел три встречи, дважды победив в них и расписав одну мировую, которая состоялась в минувшем туре в гостях с «Арисом» 0:0.

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«Ламия» в прошлом первенстве с большим трудом избежала понижения в классе, сохранив прописку только в матчах плей-ин. В новом же чемпионате она в трех играх набрала два очка.

Стартовала команда с домашнего крупного поражения от «Ариса» 0:3, после чего она расписала две мировые подряд с посредственными соперниками.

ПАОК по всем статьям сильнее «Ламии» и на своем поле должен уверенно побеждать.

Ставка: победа ПАОКа с форой (-1) за 1.41.

Общий коэффициент — 3.76.