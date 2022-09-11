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    Все новости спорта

    «Фрайбург» обыграет команду бывшего тренера «Краснодара», «Аталанта» продлит серию без поражений

    Экспресс дня 11 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 сентября
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    «Аталанта» еще ни разу не проигрывала в новом сезоне Серии А
    В экспрессе на воскресенье рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Италии, Германии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Аталанта» — «Кремонезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Пока в Италии рассуждали о закате «Аталанты», клуб из Бергамо тихонько взобрался на первое место, оставив позади всех основных претендентов на Скудетто.

    «Аталанта» набрала в пяти матчах 13 очков. То есть команда Джанпьеро Гасперини еще ни разу не проигрывала.

    Во втором туре «Аталанта» сыграла вничью с «Миланом», а в остальных матчах одержала победы.

    Интересно, что на этом отрезке «Аталанта» пропустила лишь один мяч.

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    В общем, встреча с одним из аутсайдером — прекрасный шанс для «Аталанты» задержаться на вершине еще как минимум на неделю. У «Кремонезе» в пяти предыдущих матчах четыре поражения и ни одной победы.

    Ставка: победа «Аталанты» + тотал больше 1,5 за 1.51.

    «Монако» — «Лион»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Монако» в конце августа сенсационно отобрал очки у «Пари Сен-Жермен». Матч с лидером в столице Франции завершился вничью — 1:1.

    Но уже через несколько дней команда Александра Головина с треском проиграла на своем поле «Труа» — 2:4. И этот матч, похоже, стал переломным, после него игрокам конкретно «прилетело» от тех, кто имеет влияние на раздевалку.

    В сентябре «Монако» пока не проигрывал. Более того, в клуб из княжества выиграла два предыдущих матча — у «Ниццы» и «Црвены Звезды». В обоих случаях со счетом 1:0.

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    «Лион» неплохо начал новую кампанию, набрал в первых пяти матчах 13 очков, но в прошлом туре проиграл на поле «Лорьяна» (1:3).

    Но очевидно, что на «Монако» у игроков «Лиона» будет совершенно другой настрой. Скорее всего, команды порадуют зрелищным и результативным футболом.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.55.

    «Фрайбург» — «Боруссия» Менхенгладбах

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Фрайбург» находится в таблице выше «Баварии», то есть прямо сейчас он — первый. Правда, ближайшего преследователя — дортмундскую «Боруссию» — команда Кристиана Штрайха опережает только по дополнительным показателям, но это в любом случае серьезное достижение.

    Интересно, что единственное поражение «Фрайбург» потерпел как раз в домашнем матче с «Дортмундом», несмотря на то, что большую часть времени игра была под его контролем.

    После этого были победы над «Штутгартом», «Бохумом» и леверкузенским «Байером».
    «Боруссия» тоже успела удивить. В конце августа «Гладбах» выстоял на поле «Баварии» — 1:1.

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    Правда, на 90 процентов этот успех принадлежит Яну Зоммеру, голкиперу «Боруссии», который сделал 19 сэйвов (!) и установил новый рекорд Бундеслиги по этому показателю.

    И самое смешное, что в следующем же матче команда Даниэля Фарке уступила дома «Майнцу».

    Есть подозрение, что крепкий «Фрайбург» задавит команду бывшего тренера «Краснодара».

    Ставка: победа «Фрайбурга» за 2.09.

    Общий коэффициент — 4.89.

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    Экспресс дня 11 сентября: прогноз, ставка (4.89), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Экспресс. «Фрайбург» обыграет команду бывшего тренера «Краснодара», «Аталанта» продлит серию без поражений
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