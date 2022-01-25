В данном экспрессе будут рассмотрены два поединка английского Чемпионшипа и одна игра чемпионата Северной Ирландии по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ковентри» — «Сток Сити»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ковентри» с 37 очками занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Шестой позиции (зона плей-офф) команда проигрывает семь баллов, но имеет аж три игры в запасе.

Однако в последнее время коллектив в первенстве не слишком успешен. С конца ноября он добился только одной виктории, четыре раза разойдясь миром и трижды проиграв. Одно из поражений было в минувшем туре дома от КПР 1:2.

«Сток Сити» на данный момент в турнирке располагается на девятой строчке, обходя предстоящего соперника всего на один балл, сыграв при этом на матч больше.

Последний отрезок в чемпионате «гончары» также провели не лучшим образом. В восьми прошлых встречах они пять раз терпели фиаско, дважды победили и раз сыграв вничью. В минувшем игровом дне они в родных стенах уступили «Фулхэму» 2:3.

«Ковентри» в трех предыдущих домашних встречах только проигрывал, и наверняка сейчас приложит максимум усилий, что прервать эту негативную серию.

Ставка: 1Х за 1.44.

КПР — «Суонси»

Футбол. Чемпионат Англии

На текущий момент КПР в турнирной таблице Чемпионшипа находится на четвертой позиции. От второго же места команда отстает всего на два балла, имея при этом один поединок в запасе.

Последний раз «обручи» проигрывали в чемпионате практически месяц тому назад, уступив тогда дома «Борнмуту» 0:1, после чего они одержали четыре виктории подряд. Последнюю из них они добыли несколько дней назад на выезде над «Ковентри» 2:1.

«Суонси» проводит этот сезон не лучшим образом и в турнирке идет лишь на 17 позиции, безнадежно отстав от зоны плей-офф, так что уже не на что не претендуя. Зону же вылета клуб обходит на 12 очков.

Прошлый гол валлийцы завершили тремя поражениями подряд, а в январе успели провести два поединка, в которых на выезде расписали мировую с «Хаддерсфилдом» 1:1 и в родных стенах одолели «Престон» 1:0.

КПР находится на ходу и на своем поле не должен остаться без очков в игре с коллективом, выступающей в этом сезоне не лучшим образом.

Ставка: победа КПР с форой 0 за 1.52.

«Гленавон» — «Данганнон»

Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

«Гленавон» проводит не лучший свой сезон. Сейчас команда из Лургана идет только восьмой, отставая от финальной шестерки уже на восемь баллов.

К данному поединку коллектив подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой трижды проиграл, правда, все эти фиаско были от команд из верхней части турнирки.

Все прогнозы на футбол

«Данганнону» в этом сезоне предсказуемо уготована борьба за выживание. Сейчас он четвертый с конца, не проиграв только в восьми матчах за 23 проведенных, выиграв семь раз.

К данному поединку «синие птицы» подходят с серией из четырех викторий подряд, правда, все эти выигрыши были добыты с соседями по турнирке. А вот с вышестоящими командами они в основном проигрывают.

Ожидаем, что хозяева прервут свою негативную и удачную серию гостей, выиграв этот поединок.

Ставка: победа «Гленавона» за 1.45.

Общий коэффициент — 3.17.