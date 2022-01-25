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    Хозяева не дадут гостям добыть виктории

    Экспресс дня 25 января. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 января
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    КПР
    В данном экспрессе будут рассмотрены два поединка английского Чемпионшипа и одна игра чемпионата Северной Ирландии по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ковентри» — «Сток Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ковентри» с 37 очками занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Шестой позиции (зона плей-офф) команда проигрывает семь баллов, но имеет аж три игры в запасе.

    Однако в последнее время коллектив в первенстве не слишком успешен. С конца ноября он добился только одной виктории, четыре раза разойдясь миром и трижды проиграв. Одно из поражений было в минувшем туре дома от КПР 1:2.

    «Сток Сити» на данный момент в турнирке располагается на девятой строчке, обходя предстоящего соперника всего на один балл, сыграв при этом на матч больше.

    Последний отрезок в чемпионате «гончары» также провели не лучшим образом. В восьми прошлых встречах они пять раз терпели фиаско, дважды победили и раз сыграв вничью. В минувшем игровом дне они в родных стенах уступили «Фулхэму» 2:3.

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    • «Ковентри» в трех предыдущих домашних встречах только проигрывал, и наверняка сейчас приложит максимум усилий, что прервать эту негативную серию.

    Ставка: 1Х за 1.44.

    КПР — «Суонси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    На текущий момент КПР в турнирной таблице Чемпионшипа находится на четвертой позиции. От второго же места команда отстает всего на два балла, имея при этом один поединок в запасе.

    Последний раз «обручи» проигрывали в чемпионате практически месяц тому назад, уступив тогда дома «Борнмуту» 0:1, после чего они одержали четыре виктории подряд. Последнюю из них они добыли несколько дней назад на выезде над «Ковентри» 2:1.

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    «Суонси» проводит этот сезон не лучшим образом и в турнирке идет лишь на 17 позиции, безнадежно отстав от зоны плей-офф, так что уже не на что не претендуя. Зону же вылета клуб обходит на 12 очков.

    Прошлый гол валлийцы завершили тремя поражениями подряд, а в январе успели провести два поединка, в которых на выезде расписали мировую с «Хаддерсфилдом» 1:1 и в родных стенах одолели «Престон» 1:0.

    КПР находится на ходу и на своем поле не должен остаться без очков в игре с коллективом, выступающей в этом сезоне не лучшим образом.

    Ставка: победа КПР с форой 0 за 1.52.

    «Гленавон» — «Данганнон»

    Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

    «Гленавон» проводит не лучший свой сезон. Сейчас команда из Лургана идет только восьмой, отставая от финальной шестерки уже на восемь баллов.

    К данному поединку коллектив подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой трижды проиграл, правда, все эти фиаско были от команд из верхней части турнирки.

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    «Данганнону» в этом сезоне предсказуемо уготована борьба за выживание. Сейчас он четвертый с конца, не проиграв только в восьми матчах за 23 проведенных, выиграв семь раз.

    К данному поединку «синие птицы» подходят с серией из четырех викторий подряд, правда, все эти выигрыши были добыты с соседями по турнирке. А вот с вышестоящими командами они в основном проигрывают.

    Ожидаем, что хозяева прервут свою негативную и удачную серию гостей, выиграв этот поединок.

    Ставка: победа «Гленавона» за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.17.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 25 января: прогноз, ставка (3.17), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Экспресс. Хозяева не дадут гостям добыть виктории
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