«Кан» — «Аяччо»
Футбол. Чемпионат Франции
«Кан» в этом сезоне второго французского дивизиона ведет борьбу за выживание. На текущий момент коллектив находится с 22 очками на 16 строке, обходя опасную зону только по дополнительным показателям.
У нормандцев только одна победа в чемпионате за последние десять встреч. Также в этот период они пять игр завершили вничью и четырежды уступали. В прошлом туре они проиграли на выезде «Сошо» 2:3, который ведет борьбу за повышение.
«Аяччо» — один из претендентов на повышение в классе. Сейчас он находится на второй строке в турнирке, но первому месту уступает лишь балл, имея при этом две игры в запасе.
Последний раз корсиканцы проигрывали в чемпионате еще в конце октября. После этого они раз сыграли вничью (0:0) и выиграли пять матчей, причем все по 1:0. В прошлом туре они одолели в гостях «Амьен».
«Аяччо» в этой игре, как мы считаем, будет ближе к победе, поэтому ставим на гостей с 0 форой.
Ставка: победа «Аяччо» с форой 0 за 1.81.
«Астерас» — «Аполлон Смирнис»
Футбол. Чемпионат Греции
«Астерас» на текущий момент в чемпионской гонке разместился на седьмой позиции, отставая от первой шестерки на три балла, но имеет пару игр в запасе.
Клуб из Триполи смог в данном чемпионате добыть шесть виктории, пять встреч он свел вничью и шесть раз был повержен. К данному поединку он подходит после двух домашних побед по 1:0 над ОФИ и «Волосом».
«Аполлон Смирнис» с девятью зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу греческой Суперлиги. Так что коллективу придется отстает свое место в элите.
Команда за всю турнирную дистанцию смогла добыть пока лишь одну викторию, девять раз она проиграла и шесть встреч свела вничью. За минувшие девять игр у нее пять фиаско и четыре мировые.
Как правило, на своем поле «Астерас» обыгрывает предстоящего противника. Ожидаем, что и сейчас виктория будет за хозяевами.
Ставка: победа «Астераса» за 1.55.
«Омония» — «Паек»
Футбол. Чемпионат Кипра
«Омония» ведет борьбу за попадание в финальную шестерку. Сейчас она идет как раз шестой, но седьмой АПОЭЛ отстает на балл, причем имеет на две игры меньше.
«Зелено-белые» за последние четыре поединка чемпионата смогли добыть лишь одну викторию, обыграв дома одну команду из низов турнирки. Еще раз в этот период они сыграли вничью и дважды проиграли на выезде.
«Паек» находится на второй строке с конца, опережая последнюю позицию на пять пунктов, но имеет аж три поединка в запасе.
Коллектив за 15 матчей смог выиграть только в трех из них. Последняя их виктория была еще в начале декабря. После этого команда по два раза играла вничью и потерпела два поражения.
В родных стенах «Омони» должна брать три очка в игре с одним из аутсайдеров. Наверняка хозяева победят с разницей в несколько мячей.
Ставка: победа «Омонии» с форой (-1) за 1.41.
Общий коэффициент — 3.95.