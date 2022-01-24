В этом экспрессе от Livesport.ru рассмотрим поединки чемпионатов Франции, Греции и Кипра. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Кан» — «Аяччо»

Футбол. Чемпионат Франции

«Кан» в этом сезоне второго французского дивизиона ведет борьбу за выживание. На текущий момент коллектив находится с 22 очками на 16 строке, обходя опасную зону только по дополнительным показателям.

У нормандцев только одна победа в чемпионате за последние десять встреч. Также в этот период они пять игр завершили вничью и четырежды уступали. В прошлом туре они проиграли на выезде «Сошо» 2:3, который ведет борьбу за повышение.

«Аяччо» — один из претендентов на повышение в классе. Сейчас он находится на второй строке в турнирке, но первому месту уступает лишь балл, имея при этом две игры в запасе.

Последний раз корсиканцы проигрывали в чемпионате еще в конце октября. После этого они раз сыграли вничью (0:0) и выиграли пять матчей, причем все по 1:0. В прошлом туре они одолели в гостях «Амьен».

«Аяччо» в этой игре, как мы считаем, будет ближе к победе, поэтому ставим на гостей с 0 форой.

Ставка: победа «Аяччо» с форой 0 за 1.81.

«Астерас» — «Аполлон Смирнис»

Футбол. Чемпионат Греции

«Астерас» на текущий момент в чемпионской гонке разместился на седьмой позиции, отставая от первой шестерки на три балла, но имеет пару игр в запасе.

Клуб из Триполи смог в данном чемпионате добыть шесть виктории, пять встреч он свел вничью и шесть раз был повержен. К данному поединку он подходит после двух домашних побед по 1:0 над ОФИ и «Волосом».

«Аполлон Смирнис» с девятью зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу греческой Суперлиги. Так что коллективу придется отстает свое место в элите.

Команда за всю турнирную дистанцию смогла добыть пока лишь одну викторию, девять раз она проиграла и шесть встреч свела вничью. За минувшие девять игр у нее пять фиаско и четыре мировые.

Как правило, на своем поле «Астерас» обыгрывает предстоящего противника. Ожидаем, что и сейчас виктория будет за хозяевами.

Ставка: победа «Астераса» за 1.55.

«Омония» — «Паек»

Футбол. Чемпионат Кипра

«Омония» ведет борьбу за попадание в финальную шестерку. Сейчас она идет как раз шестой, но седьмой АПОЭЛ отстает на балл, причем имеет на две игры меньше.

«Зелено-белые» за последние четыре поединка чемпионата смогли добыть лишь одну викторию, обыграв дома одну команду из низов турнирки. Еще раз в этот период они сыграли вничью и дважды проиграли на выезде.

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«Паек» находится на второй строке с конца, опережая последнюю позицию на пять пунктов, но имеет аж три поединка в запасе.

Коллектив за 15 матчей смог выиграть только в трех из них. Последняя их виктория была еще в начале декабря. После этого команда по два раза играла вничью и потерпела два поражения.

В родных стенах «Омони» должна брать три очка в игре с одним из аутсайдеров. Наверняка хозяева победят с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Омонии» с форой (-1) за 1.41.

Общий коэффициент — 3.95.