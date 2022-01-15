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    Легкие три очка для ПСЖ, погоня «Юве» за местом в ЛЧ

    Экспресс дня 15 января. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 января
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    «Ювентус»
    В данном экспрессе будут рассмотрены поединки Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ювентус» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    У «Ювентуса» на этот сезон в Серии А только одна задача — занять место не ниже четвертого и получить билет в Лигу чемпионов. Сейчас он идет пятым с отставанием в три очка от заветной строки, сыграв при этом на игру больше.

    Несколько дней тому назад туринцы проиграли в Суперкубке Италии «Интеру», а вот в рамках чемпионата на текущий момент у них 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять викторий.

    «Удинезе» же предстоит отстаивать свое место в элите итальянского футбола. На данный момент коллектив находится на 14 позиции в турнирке в четырех очках от зоны вылета.

    Фриульцы в рамках Серии А смогли выиграть лишь одну игру за семь последних. В прошлом же игровом дне они оконфузились на своем поле, проиграв со счетом 2:6 «Аталанте».

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    • «Удинезе» вряд ли сможет отобрать очки у «Юве». Думаем, что хозяева победят с комфортным счетом.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.63.

    ПСЖ — «Брест»

    Футбол. Чемпионат Франции

    ПСЖ в этом сезоне не знает себе равных на внутренней арене. Столичный клуб уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 11 пунктов.

    В текущем розыгрыше Лиги 1 парижане потерпели только одно фиаско в 20 играх, 14 раз они выиграли и пять встреч свели вничью. В своей последней игре чемпионата они расписали выездную мировую с «Лионом» — 1:1.

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    «Брест» — типичный середняк этого розыгрыша Лиги 1, не претендующий ни на что. Правда, с конца октября по начала декабря коллектив имел суперудачный период, выиграв за это время все шесть игр чемпионата.

    Однако затем «красно-белые» ушли в пике, набрав лишь балл за последующие три поединка первенства. В прошлом туре они дома были биты «Ниццей» — 0:3.

    Лидер первенства на своем поле не заметит сопротивление коллектива, который сильно сдал в последнее время, выиграв с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа ПСЖ с форой (-1,5) за 1.63.

    «Штутгарт» — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Штутгарт» в турнирной таблице Бундеслиги за 18 встреч сумел набрать 18 очков, с которыми 15-е место, опережая зону вылета всего на один балл.

    В конце прошлого года «автозаводцы» потерпели два поражения подряд, уступив дома «Баварии» 0:5 и на выезде «Кельну» 0:1, а 2022 год начали с нулевой ничьи с еще одним аутсайдером «Гройтер Фюртом» 0:0 на его поле.

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    «РБ Лейпциг» выступление в данном чемпионате также не может себе занести в актив. Коллектив идет только на девятой строчке, но отставание от четвертого места составляет всего пять очков.

    В семи последних встречах чемпионата «быки» четырежды терпели поражения, два раза побеждали и еще раз расписали мировую. В прошлом поединке они в родных стенах разгромили «Майнц» 4:1.

    И хотя «Лейпциг» в текущем чемпионате на выезде еще никого не обыгрывал, но сейчас он вполне может разжиться тремя очками, учитывая слабость своего соперника.

    Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.61.

    Общий коэффициент — 4.27.

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    Экспресс дня 15 января: прогноз, ставка (4.27), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Экспресс. Легкие три очка для ПСЖ, погоня «Юве» за местом в ЛЧ
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