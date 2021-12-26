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    Проходной матч для «Рейнджерс», результативная битва в Брюсселе и победа «Брюгге»

    Экспресс дня 26 декабря. Прогноз и ставки на футбол.

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 декабря
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    Альфредо Морелос
    В рамках игрового дня 26 декабря рассмотрим матчи чемпионата Бельгии и Шотландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Рейнджерс» — «Сент-Миррен»

    Футбол. Чемпионат Шотландии

    «Рейнджерс» уверенно лидирует в таблице чемпионата Шотландии с отрывом в 6 пунктов от «Селтика». Сейчас у команды 48 баллов и серия из 8 побед подряд.

    Из последних результатов отметим победы над «Хартс» (2:0), «Сент-Джонстоном» (2:0) и «Данди» (1:0). Здесь также стоит отметить, что «Рейнджерс» не пропускал в пяти последних играх турнира.

    «Сент-Миррен» располагается в трех позициях от последнего 12 места с 19 баллами на счету. Из 19 игр команда выиграла лишь 3 и в последний раз она побеждала 16 октября.

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    После поражения от «Абердина» со счетом 1:4 гости смогли зацепиться за очки в матчах с «Хибернианом» (1:1) и «Селтиком» (1:1). Это неплохо, но недостаточно для победы в таком матче.

    «Рейнджерс» выиграл 4 домашних матча подряд, причем всухую. Клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. Сезон для хозяев выходит неплохой и они, скорее всего, не встретят серьезного сопротивления в игре с таким соперником. За счет своей надежной обороны «Рейнджерс» может выиграть с отрывом.

    Ставка: победа «Рейнджерс» с форой -1.5 за 1.44.

    «Юнион Сент-Жиллуа» — «Гент»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    Хозяева набрали 46 очков за 20 туров и сейчас возглавляют таблицу чемпионата Бельгии. В этом сезоне они выиграли 15 раз при четырех поражениях и одной ничье. Поражает количество забитых голов команды. Их уже 50. «Юнион» выигрывает по этому показателю даже у «Брюгге» с разрывом в 9 мячей.

    «Юнион Сент-Жиллуа» выиграл 4 раза подряд, одолев «Синт- Трейден» 2:1, «Мехелен» 2:0, «Зюльте-Варегем» 2:0 и «Серкль» 3:2.

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    • «Гент» занимает пятую позицию. У него 33 очка и от первой четверки команду отделяют всего 2 пункта. Статистика у гостей куда скромнее — 10 побед, 3 ничьи и 7 поражений.

    Напомним, что «буйволы» вышли в плей-офф Лиги конференций с первой позиции. 22 декабря они прошли в полуфинал Кубка Бельгии, одолев «Стандард» со счетом 3:1. В чемпионате были победы над «Генком» (1:0) и «Синт-Трейденом» (2:1). Всего за декабрь гости проиграли лишь один из семи матчей. В остальных случаях были победы.

    В октябре «Юнион» выиграл на выезде со счетом 2:0. Однако на своем поле он позволяет соперникам забивать больше. Да и у «Гента» последние игры выдались результативными.

    Ставка: тотал больше 2 за 1.36.

    «Серкль» Брюгге — «Брюгге»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    Хозяева идут на 14 позиции в лиге. У них 22 очка на счету и 10 поражений против 6 побед. В прошлом туре они прервали свою неплохую победную серию, которая состояла из четырех игр.

    «Серкль» проиграл «Юниону» со счетом 2:3. Перед этим команда обыграла «Кортрейк» 0:2, «Синт-Трейден» 1:2 и «Серен» 2:0.

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    «Брюгге» представляет высшую касту команд чемпионата Бельгии. С 40 очками коллектив борется за лидерство с «Юнионом». К дерби гости подходят с серией из пяти матчей без поражений.

    Из последних результатов отметим победы над «Зюльте-Варегемом» (3:0), «Хеверли» (4:1) и тем же «Хеверли», только в Кубке Бельгии (4:1). Также была результативная ничья с «Андерлехтом». Матч завершился со счетом 2:2.

    Обычно хозяином положения становится «Брюгге». В очных встречах у него 4 победы в 5 играх. В прошлый раз «Серкль» смог добиться ничьи 1:1. Думаем, что ставка на победу «Брюгге» с подстраховкой является хорошим вариантом.

    Ставка: победа «Брюгге» с форой 0 за 1.35.

    Итоговый коэффициент — 2.64.

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    Экспресс дня 26 декабря: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Экспресс. Проходной матч для «Рейнджерс», результативная битва в Брюсселе и победа «Брюгге»
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