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    Реабилитация туринцев и первая виктория «сорок»

    Экспресс дня 30 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Ювентус»
    В новом экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Салернитана» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Салернитана» является главным аутсайдером Серии А. На текущий момент у нее восемь очков и последнее место в турнирке. От безопасной строки команда отстает на три балла.

    В минувшем туре первенства «морские коньки» на 90-й минуте ушли от поражения в гостях с «Кальяри», сыграв 1:1, а перед этим они уступили в трех поединках подряд.

    «Ювентус» крайне неудачно провел свои две последние игры, проиграв их обе. Сперва в этой серии туринцы были биты в Лондоне «Челси» 0:4 в ЛЧ, а накануне они дома потерпели фиаско от «Аталанты» 0:1 в чемпионате страны.

    С 21 зачетным пунктом «зебры» разместились на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А, отставая от топ-4 уже на семь баллов.

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    • После ряда неудач, как на внутренней, так и на международной арене, туринцам необходимо реабилитироваться перед родными болельщиками.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.54.

    «Фиорентина» — «Сампдория»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Фиорентина» в текущем сезоне стабильностью не отличается, и в турнирной таблице занимает шестое место, имея в своем актив 21 балл и отстает от топ-4 на семь пунктов..

    Команда из Флореции по семь раз побеждала и терпела поражения. В прошлом туре «фиалки» неожиданно в гостях проиграли «Эмполи» 1:2, а неделей ранее на домашнем поле сумели добиться виктории над «Миланом» 4:3.

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    «Сампдория» в чемпионате выступает скромно. У коллектива к текущему моменту в копилке 15 очков, которые позволяют находится в турнирной таблице на 15-м месте.

    Генуэзцы в Серии А четырежды одерживали виктории, три встречи завершили миром и в семи проигрывали. В двух предыдущих поединках они добивались побед — в гостях над «Салернитаной» 2:0 и на домашнем поле над «Вероной» 3:1.

    «Фиалки» на домашнем поле в этом сезоне выступают сильно, уступая только топовым соперникам. «Сампа» к этим командам не относится, поэтому в этой игре ожидаем викторию хозяев.

    Ставка: победа «Фиорентины» за 1.66.

    «Ньюкасл» — «Норвич»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ньюкасл» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги выступает слабо, и по делу замыкает турнирную таблицу, имея всего шесть баллов в копилке.

    «Сороки» в чемпионате до сих пор идут без побед, шесть встреч завершив ничьей и в семи потерпев поражения. В предыдущем туре коллектив на выезде проиграл «Арсеналу» 0:2.

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    «Норвич» также играет в чемпионате неудачно. У коллектива девять очков, которые позволяют находится только на предпоследней строчке.

    «Канарейки» в восьми встречах проигрывали, в трех случаях расходились миром и дважды побеждали. Причем команда вот уже три тура идет без поражений. На днях она сыграла вничью дома с «Вулверхэмптоном» 0:0.

    В этой игре ожидаем виктории хозяев, которые еще не знали побед в текущем сезоне. Ведь соперник для этого у них вполне подходящий.

    Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.96.

    Общий коэффициент — 5.01.

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    Экспресс дня 30 ноября: прогноз, ставка (5.01), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Экспресс. Реабилитация туринцев и первая виктория «сорок»
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