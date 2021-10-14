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    «Жальгирис» разгромит, а «Сундсвалль» не проиграет

    Экспресс дня 14 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 октября
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    «Жальгирис»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки чемпионатов Литвы, Швеции и Дании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Йёнчёпинг» — «Сундсвалль»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Йёнчёпинг» на данный момент находится в середине турнирной таблицы второго шведского дивизиона, но в случае победы в этой игре поднимется на пару строк и будет иметь еще хорошие шансы побороться за место в плей-офф.

    К данной встрече команда подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата, где было два мировых результата и три фиаско, одно из них в прошлом туре дома от «Норрби» 0:1, также борющегося за плей-офф.

    «Сундсвалль» расположился на второй позиции, дающей прямой билет в Аллсвенскан, но третья строка находится на расстоянии трех баллов, однако есть еще игра в запасе.

    Коллектив вышел победителем из своих последних пяти игр первенства. Правда, четыре из них были выиграны только с разницей в один мяч. В минувшем туре он обыграл в гостях соседа по турнирке «Хельсингсборг» 2:1.

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    • У «Сундсвалля» явно сейчас форма получше, чем у хозяев. Поэтому ожидаем, что гости как минимум здесь не проиграют.

    Ставка: Х2 за 1.50.

    «Хельсингер» — «Эсбьерг»

    Футбол. Чемпионат Дании

    По итогам 11 туров «Хельсингер» идет во главе турнирной таблицы второго датского дивизиона, однако преследователи отстают совсем незначительно.

    В прошлом туре коллектив разгромно в гостях проиграл середняку «Нюкебингу» 0:3, что стало для него первым фиаско в сезоне. До этого состоялись семь викторий и три мировые.

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    «Эсбьерг» же пока находится на седьмой позиции в турнирной таблице, но от заветной шестой строки отстает всего лишь на три пункта.

    За последние пять встреч чемпионата команда потерпела всего одно фиаско, еще раз сыграла вничью и трижды победила. Один из выигрышей был в прошлом туре дома над соседом по турнирке «Кеге» 2:0.

    «Эсбьерг» ужасно играет на выезде в этом сезона, заработав всего балла в пяти играх, а «Хельсингер» дома еще не проигрывал. Поэтому в данной встреча напрашивается ставка на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Хельсингера» за 1.67.

    «Жальгирис» — «Невежис Кедайняй»

    Футбол. Чемпионат Литвы

    «Жальгирис» ведет борьбу с «Судувой» за золотые медали чемпионата Литвы. Сейчас клуб из Вильнюса отстает от конкурента на шесть баллов, но имеет две игры в запасе.

    В осеннем отрезке команда провела только пять встреч, в которых по два раза побеждала и играла вничью, а также раз уступила. В минувшем туре она разгромила в гостях аутсайдера «Бангу» 3:0.

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    «Невежис Кедайняй» замыкает турнирную таблицу высшего дивизиона Литвы, набрав всего десять баллов в 30 играх и уже не имеет шансов на спасение.

    Сейчас у коллектива 16-матчевая безвыигрышная серия в рамках первенства страны, в которой он аж 12 раз проиграл при четырех мировых исходах.

    В данном первенстве «Жальгирис» уже дважды обыграл «Невежис Кедайняй» (2:0 и 3:0). Ожидаем, что и на этот раз фаворит выиграет также уверенно.

    Ставка: победа «Жальгириса» с форой (-2,5) за 1.57.

    Общий коэффициент — 3.93.

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    Экспресс дня 14 октября: прогноз, ставка (3.93), статистика, коэффициенты матча 14.10.2021. Экспресс. «Жальгирис» разгромит, а «Сундсвалль» не проиграет
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