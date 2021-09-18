18 сентября предлагаем очередной экспресс из трех матчей, где будут поединки чемпионатов Англии, Германии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» в прошлом розыгрыше АПЛ с большим трудом финишировал на третьем месте, а в этом чемпионате мерсисайдцы после четырех туров идут в лидерской группе.

«Красные» потеряли очки только в домашнем матче с «Челси», сыграв вничью 1:1, а в остальных трех встречах они добивались викторий. В прошлом туре коллектив в гостях разгромил «Лидс» 3:0, а накануне в матче ЛЧ на своем поле одолел «Милан» 3:2.

«Кристал Пэлас», который в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы, в данном чемпионате после четырех туров идет на 11-й позиции, имея на своем счету пять баллов.

Стартовали «орлы» в Премьер-лиге с крупного выездного поражения от «Челси» 0:3, после чего они дважды расходилась миром и раз победили. Виктория как раз была в минувшем туре, где «стекольщики» на своем поле неожиданно разгромили «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

В данном поединке безоговорочным фаворитом считается «Ливерпуль», на победу которого с форой -1,5 мы и ставим в этой игре.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.68.

«Бавария» — «Бохум»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария», выигравшая в прошлом сезоне чемпионат Германии, в этом розыгрыше Бундеслиги после четырех туров идет в группе лидеров, выиграв три игры при одной мировой.

Начали мюнхенцы этот сезон с завоевания Суперкубка Германии, одолев дортмундскую «Боруссию» 3:1, после чего удачно провели матчи и в чемпионате. Несколько же дней тому назад коллектив в первом туре группового раунда Лиги чемпионов в гостях разгромил «Барселону» 3:0.

«Бохум» по итогам прошлого сезона выиграл первенство второй Бундеслиги и повысился в классе. Пока в элите коллектив не совсем освоился, находясь в нижней части турнирной таблицы.

На данный момент коллектив трижды уступил и раз победил, одолев в родных стенах «Майнц» со счетом 2:0. В прошлом игровом дне «Бохум» в родных стенах потерпел фиаско от «Герты» — 1:3.

«Бавария» набрала приличный ход и наверняка на своем поле сумеет одолеть «Бохум» с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.35.

«Интер» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» в предыдущем сезоне смог прервать многолетнюю гегемонию «Ювентуса», выиграв чемпионат Италии, значительно обойдя своих конкурентов.

В текущем же первенстве миланцы после трех туров набрали семь очков и занимают четвертое место. На старте турнира они добились двух крупных викторий, после чего в гостях сыграли вничью с «Сампдорией» 2:2. Накануне они в родных стенах уступили мадридскому «Реалу» 0:1 в ЛЧ.

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«Болонья» в прошлом сезоне финишировала в середине турнирки, а текущий чемпионата она начала очень даже неплохо, набрав в трех турах семь баллов, и находится в турнирной таблице на шестой строчке.

Коллектив в текущем розыгрыше Серии А выиграл обе домашние встречи, переиграв «Салернитану» 3:2 и «Верону» 1:0, а вне родных стен он сумел разойтись миром с «Аталантой» 0:0.

«Болонья» на старте сезона оставляет хорошее впечатление, но в Милане наверняка она проиграет.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.58.

Общий коэффициент — 3.58.