ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не впечатлил в матче с «Брюгге»Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ «Локомотив» — «Марсель»На характере. «Локомотив» в меньшинстве спасся в матче с «Марселем» «Лестер» способен побороться за победу в Лиге ЕвропыТоп-5 фаворитов Лиги Европы
  • 06:44
    • Россия сохранила за собой десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 23:55
    • Дубль Осимхена спас «Наполи» от поражения в матче с «Лестером»
  • 21:36
    • «Локо» в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги Европы с «Марселем»
  • 00:08
    • «Рома» разгромила ЦСКА, «Заря» уступила «Буде-Глимт» в Лиге конференций
  • 23:57
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» одолеть «Штурм»
  • 23:53
    • «Лион» выиграл у «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
  • 23:22
    • Николич: Момент с красной карточкой Тикнизяна я беру на себя
    Все новости спорта

    Ставка на уверенные победы фаворитов

    Экспресс дня 18 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ливерпуль»
    18 сентября предлагаем очередной экспресс из трех матчей, где будут поединки чемпионатов Англии, Германии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» в прошлом розыгрыше АПЛ с большим трудом финишировал на третьем месте, а в этом чемпионате мерсисайдцы после четырех туров идут в лидерской группе.

    «Красные» потеряли очки только в домашнем матче с «Челси», сыграв вничью 1:1, а в остальных трех встречах они добивались викторий. В прошлом туре коллектив в гостях разгромил «Лидс» 3:0, а накануне в матче ЛЧ на своем поле одолел «Милан» 3:2.

    «Кристал Пэлас», который в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы, в данном чемпионате после четырех туров идет на 11-й позиции, имея на своем счету пять баллов.

    Стартовали «орлы» в Премьер-лиге с крупного выездного поражения от «Челси» 0:3, после чего они дважды расходилась миром и раз победили. Виктория как раз была в минувшем туре, где «стекольщики» на своем поле неожиданно разгромили «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

  • Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ
  • Почему звездный форварда пока не впечатляет?
  • Сегодня

    • В данном поединке безоговорочным фаворитом считается «Ливерпуль», на победу которого с форой -1,5 мы и ставим в этой игре.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.68.

    «Бавария» — «Бохум»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария», выигравшая в прошлом сезоне чемпионат Германии, в этом розыгрыше Бундеслиги после четырех туров идет в группе лидеров, выиграв три игры при одной мировой.

    Начали мюнхенцы этот сезон с завоевания Суперкубка Германии, одолев дортмундскую «Боруссию» 3:1, после чего удачно провели матчи и в чемпионате. Несколько же дней тому назад коллектив в первом туре группового раунда Лиги чемпионов в гостях разгромил «Барселону» 3:0.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Бохум» по итогам прошлого сезона выиграл первенство второй Бундеслиги и повысился в классе. Пока в элите коллектив не совсем освоился, находясь в нижней части турнирной таблицы.

    На данный момент коллектив трижды уступил и раз победил, одолев в родных стенах «Майнц» со счетом 2:0. В прошлом игровом дне «Бохум» в родных стенах потерпел фиаско от «Герты» — 1:3.

    «Бавария» набрала приличный ход и наверняка на своем поле сумеет одолеть «Бохум» с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.35.

    «Интер» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Интер» в предыдущем сезоне смог прервать многолетнюю гегемонию «Ювентуса», выиграв чемпионат Италии, значительно обойдя своих конкурентов.

    В текущем же первенстве миланцы после трех туров набрали семь очков и занимают четвертое место. На старте турнира они добились двух крупных викторий, после чего в гостях сыграли вничью с «Сампдорией» 2:2. Накануне они в родных стенах уступили мадридскому «Реалу» 0:1 в ЛЧ.

    Все прогнозы на футбол

    «Болонья» в прошлом сезоне финишировала в середине турнирки, а текущий чемпионата она начала очень даже неплохо, набрав в трех турах семь баллов, и находится в турнирной таблице на шестой строчке.

    Коллектив в текущем розыгрыше Серии А выиграл обе домашние встречи, переиграв «Салернитану» 3:2 и «Верону» 1:0, а вне родных стен он сумел разойтись миром с «Аталантой» 0:0.

    «Болонья» на старте сезона оставляет хорошее впечатление, но в Милане наверняка она проиграет.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.58.

    Общий коэффициент — 3.58.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.85
  • Прогноз на матч Бронцетти — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Адмирал — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Остапенко — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Боузкова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Паолини — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Бенчич — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Десна — Рух Л
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Вондроушова — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Герта — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сассуоло — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.68
  • Прогноз на матч Страсбур — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 18 сентября: прогноз, ставка (3.58), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Экспресс. Ставка на уверенные победы фаворитов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры