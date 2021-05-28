В экспрессе на пятницу рассмотрим сразу три матча группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Казахстан — Канада

Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

Канадцы наконец-то выиграли на этом чемпионате мира. Случилось это после трех поражений, которые по-прежнему ставят под сомнение выход североамериканцев в плей-офф.

В среду сборная Канады одержала победу над Норвегией — 4:2. Но без проблем не обошлось и здесь. Во втором периоде команда Жерара Галлана позволила сопернику отыграться со счета 0:2.

Потом канадцы, конечно, дожали норвежцев, но какого-то вау-эффекта не было. Все на нервах.

А теперь Канаду ждет встреча с Казахстаном, который уже преподнес на этом турнире две сенсации. Казахи, в составе которых есть несколько очень качественных легионеров, обыграли Германию и Финляндию.

Канада в любой ситуации будет фаворитом, но, по всей видимости, сейчас у Казахстана есть шанс как минимум не проиграть с крупным счетом.

Ставка: победа Казахстана с форой (+2,5) за 1.80.

Швеция — Великобритания

Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

Шведы тоже очень тяжело начали турнир, проиграли первые два матча, но потом внезапно пришли в себя — и разнесли Швейцарию.

У швейцарцев «Тре Крунур» выиграли со счетом 7:0. Это был своеобразный намек на то, что на Швецию всем надо выходить с максимальным настроем.

Так что сейчас вряд ли стоит делать акцент на поражения от Дании и Беларуси. Шведы, судя по всему, сделали правильные выводы.

Великобритания в среду сенсационно обыграла Беларусь, но здесь ей вряд ли стоит рассчитывать на положительный результат.

Ставка: тотал заброшенных шайб Швеции больше 5,0 за 1.46.

Латвия — Норвегия

Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

Латвия рвется в плей-офф домашнего чемпионата мира. И в этом нет ничего необычного, особенно на текущем турнире, где каждый день происходит что-то неожиданное.

Еще в первом туре сборная Латвии обыграла Канаду, после чего уступила в серии буллитов Казахстану и одержала победу над Италией.

Победа над норвежцев существенно улучшит шансы хозяев на выход из группы. Норвегия обыграла Италию, но в остальных матчах уступила.

В общем, здесь ставим на Латвию.

Ставка: победа Латвии за 1.97.

Общий коэффициент — 5.17.