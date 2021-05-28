ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен ДиашТоп-3 защитников клубного сезона 2020/2021 Андрей ВасилевскийНХЛ. «Тампа» и «Айлендерс» вышли во 2-й раунд плей-офф, «Миннесота» и «Вегас» проведут 7-й матч «Вильярреал»Рекордсмен Эмери и неудачник Де Хеа. Пресный финал подарил великую серию пенальти
  • 13:12
    • Зидан покинул пост главного тренера «Реала»
  • 13:00
    • Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:45
    • «Рубин» объявил о переходе атакующего полузащитника сборной Черногории
  • 11:32
    • Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»
  • 11:16
    • «Бавария» объявила о переходе защитника «Рединга»
  • 09:42
    • «Филадельфия» разгромила «Вашингтон», «Нью-Йорк» сравнял счет в серии с «Атлантой»
  • 09:25
    • Агент: За Кучаевым следят клубы из Европы
    Все новости спорта

    Казахстанский тест для Канады, разминка для Швеции и победа Латвии

    Экспресс дня 28 мая. Прогнозы и ставки на хоккей

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 мая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Канадцы после трех поражений выиграли у Норвегии
    В экспрессе на пятницу рассмотрим сразу три матча группового этапа чемпионата мира по хоккею.

    Казахстан — Канада

    Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

    Канадцы наконец-то выиграли на этом чемпионате мира. Случилось это после трех поражений, которые по-прежнему ставят под сомнение выход североамериканцев в плей-офф.

    В среду сборная Канады одержала победу над Норвегией — 4:2. Но без проблем не обошлось и здесь. Во втором периоде команда Жерара Галлана позволила сопернику отыграться со счета 0:2.

    Потом канадцы, конечно, дожали норвежцев, но какого-то вау-эффекта не было. Все на нервах.

    А теперь Канаду ждет встреча с Казахстаном, который уже преподнес на этом турнире две сенсации. Казахи, в составе которых есть несколько очень качественных легионеров, обыграли Германию и Финляндию.

    Канада в любой ситуации будет фаворитом, но, по всей видимости, сейчас у Казахстана есть шанс как минимум не проиграть с крупным счетом.

    Ставка: победа Казахстана с форой (+2,5) за 1.80.

    Швеция — Великобритания

    Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

    Шведы тоже очень тяжело начали турнир, проиграли первые два матча, но потом внезапно пришли в себя — и разнесли Швейцарию.

    У швейцарцев «Тре Крунур» выиграли со счетом 7:0. Это был своеобразный намек на то, что на Швецию всем надо выходить с максимальным настроем.

    Так что сейчас вряд ли стоит делать акцент на поражения от Дании и Беларуси. Шведы, судя по всему, сделали правильные выводы.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Великобритания в среду сенсационно обыграла Беларусь, но здесь ей вряд ли стоит рассчитывать на положительный результат.

    Ставка: тотал заброшенных шайб Швеции больше 5,0 за 1.46.

    Латвия — Норвегия

    Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

    Латвия рвется в плей-офф домашнего чемпионата мира. И в этом нет ничего необычного, особенно на текущем турнире, где каждый день происходит что-то неожиданное.

    Еще в первом туре сборная Латвии обыграла Канаду, после чего уступила в серии буллитов Казахстану и одержала победу над Италией.

  • Вымученный «сухарь». Сборная России с трудом взломала датский сейф
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над Данией на ЧМ-2021
  • Вчера

    • Победа над норвежцев существенно улучшит шансы хозяев на выход из группы. Норвегия обыграла Италию, но в остальных матчах уступила.

    В общем, здесь ставим на Латвию.

    Ставка: победа Латвии за 1.97.

    Общий коэффициент — 5.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Швейцария — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч США — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  3.67
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финляндия — Италия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тулуза — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венеция — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Палмейрас — Университарио
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Майами — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фламенго — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Тараз
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
  • Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»
    • 04:14 25/05/2021     «Интер» прервал девятилетнюю гегемонию «Ювентуса»
  • Серия А: главные итоги сезона
    • 04:38 24/05/2021     Фрагмент матча
  • Усиление из НХЛ как раз кстати. Поражение от Словакии показало проблемы сборной России
    • 21:31 24/05/2021
    Экспресс дня 28 мая: прогноз, ставка (5.17), статистика, коэффициенты матча 28.05.2021. Экспресс. Казахстанский тест для Канады, разминка для Швеции и победа Латвии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры