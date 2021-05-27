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    Еще один тест для Швейцарии и очередная победа США

    Экспресс дня 27 мая. Прогноз и ставки на хоккей

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 мая
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    Сборная Швейцарии после двух побед проиграла Швеции со счетом 0:7
    В новом экспрессе на этот раз рассмотрим сразу три хоккейных матча, которые пройдут в рамках чемпионата мира в Латвии.

    Швейцария — Словакия

    Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

    Швейцарцы так лихо начали турнир, что их тут же стали называть чуть ли не главными фаворитами. Для начала команда Патрика Фишера спокойно обыграла Чехию — 5:2.

    А потом была победа над Данией — всего лишь со счетом 1:0, но по игре у соперника не было ни малейших шансов на успех.

    И вот после этого Швейцария попала под Швецию. 0:7 — с таким счетом шведы вынесли «фаворитов» ЧМ.

    Впереди матч со Словакией, которая начала неделю с победы над Россией. И это намек на то, что наверное не стоит спешить со ставкой на исход, то есть на победу Швейцарии, которая, конечно же, постарается сделать все, чтобы поскорее забыть игру со Швецией, но словаки, как оказалось, тоже непростые ребята.

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    • Поэтому ставим на заброшенные шайбы, команды, скорее всего, порадуют результативной игрой.

    Ставка: тотал матча больше 4,5 за 1.83.

    США — Латвия

    Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

    У американцев чемпионат мира начался с поражения от Финляндии (1:2). Но матч тогда показал, что серьезных игровых проблем, на самом деле, у них нет. Что и подтвердили следующие два матча.

    Свою первую победу сборная США одержала в игре с Канадой — 5:1. Всего лишь два удаления в игре с канадцами свидетельствуют о том, что дисциплина в команде на очень высоком уровне, а это крайне важно на таких турнирах.

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    После этого американцы спокойно выиграли у Казахстана (3:0), нанеся в створ ворот соперника больше 50-ти бросков.

    Латвия после сенсационной победы над Канадой уступила в серии буллитов Казахстану и обыграла Италию. Ну а сейчас хозяевам ЧМ, скорее всего, придется поделиться очками.

    Ставка: победа США за 1.39.

    Финляндия — Италия

    Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

    У финнов пока что был лишь один сбой. Во втором туре «Суоми» не смогли выиграть у Казахстана, сенсационно уступив в серии буллитов.

    Но даже после этого матча серьезного повода критиковать сборную Финляндии нет. Голкипер соперника отразил 50 бросков — бывают такие матчи, когда вратарь чуть ли не в одиночку тащит команду. Это как раз тот случай.

    Зато Финляндия одержала победу над США и легко выиграла у Норвегии.

    В общем, тут не о чем говорить, Финляндию ждет самый легкий матч на турнире. Италия проигрывает абсолютно всем. И ближайшая встреча с крепкими финнами не станет исключением.

    Ставка: победа Финляндии с форой (-4,5) за 1.44.

    Общий коэффициент — 3.67.

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