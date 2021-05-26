В Лиге Европы пройдет финальный поединок, в Германии сыграют первый матч за место в БЛ, а в чемпионате Люксембурга отыграют перенесенный поединок.

«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига Европы. Финал

«Вильярреал» уверенно преодолел групповую стадию Лиги Европы, а в плей-офф по пути в финал одержал семь побед в восьми встречах при одной мировой. В полуфинале «подводники» прошли лондонский «Арсенал», победив дома 2:1 и сыграв вничью 0:0 на выезде.

В недавно завершившемся чемпионате Испании «Вильярреал» занял седьмую позицию, дающую право только на Лигу конференций. В заключительном поединке Примеры коллектив в гостях уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

«Манчестер Юнайтед» перебрался в Лигу Европы из Лиги чемпионов. И в играх на вылет в этом турнире команда не имела особых проблем. В полуфинале «манкунианцы» справились с «Ромы», разгромив римлян дома со счетом 6:2, после чего в гостях позволил себе проиграть 2:3.

В чемпионате Англии «красные дьяволы» стали вторыми. На прошедших выходных они в последнем туре в гостях одержали викторию над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1.

Ввиду большой важности поединка, наверняка оба клуба будут осторожничать, что скажется на результативности матча. Ставим на ТМ 3.

Ставка: ТМ 3 за 1.41.

«Кельн» — «Хольштайн Киль»

Футбол. Плей-офф за место в БЛ. Первый матч

Только в последнем туре первой Бундеслиги «Кельн» спасся от прямого вылета, обыграв на своем поле «Шальке» (1:0) и дождавшись осечки «Вердера», который стал вторым неудачником.

В финишном отрезке последних пяти встреч чемпионата «козлы» смогли добыть три виктории, а также по разу играли вничью и уступили, провалив домашний матч с «Фрайбургом» (1:4).

«Хольштайн Киль» долго шел на второй позиции во второй Бундеслиге, дающей прямой билет в вышку, но провалил последние две игры чемпионата, проиграв обе, и скатился на третью строку.

Так, оба фиаско были с одинаковым счетом по 2:3 от середняков лиги, которые на тот момент уже ни на что не претендовали. Сначала коллектив дома уступил «Карлсруэ», а затем потерпел неудачу и в гостях от «Дармштадта».

Все-таки на своей арене у «Кельна» больше шансов на благоприятный исход. Поэтому ставим на хозяев с 0 форой.

Ставка: победа «Кельна» с форой 0 за 1.30.

«Фола» — «Вильц»

Футбол. Чемпионат Люксембурга. 22-й тур

«Фола» в данный момент идет на третьей строке в турнирной таблице люксембуржского первенства, но в случае победы в этом поединке поднимется на первую строку.

Все прогнозы на футбол

Клуб из Эша не совсем уверенно проводит концовку чемпионата, где в пяти поединках трижды проиграл и две игры выиграл. Одна из викторий состоялась накануне дома над «Дифферданжем» — 5:0.

«Вильц» находится в середине турнирной таблице, где и закончит свое выступление. Сейчас он восьмой среди 16 участников и особо не сможет улучшить свое положение.

Команда вполне неплохо проводит финишный отрезок первенства, трижды победив за последние пять встреч при одном поражении и мировой, которая была в прошлом туре дома с «Дюделанжем» — 0:0.

По всей видимости, хозяева добудут в этой игре викторию и приблизят свое чемпионство.

Ставка: победа «Фолы» за 1.32.

Общий коэффициент — 2.41.