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    Нерезультативный финал ЛЕ и первое сражение за место в Бундеслиге

    Экспресс дня 26 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 мая
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    «Вильярреал»
    В Лиге Европы пройдет финальный поединок, в Германии сыграют первый матч за место в БЛ, а в чемпионате Люксембурга отыграют перенесенный поединок.

    «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Лига Европы. Финал

    «Вильярреал» уверенно преодолел групповую стадию Лиги Европы, а в плей-офф по пути в финал одержал семь побед в восьми встречах при одной мировой. В полуфинале «подводники» прошли лондонский «Арсенал», победив дома 2:1 и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    В недавно завершившемся чемпионате Испании «Вильярреал» занял седьмую позицию, дающую право только на Лигу конференций. В заключительном поединке Примеры коллектив в гостях уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

    «Манчестер Юнайтед» перебрался в Лигу Европы из Лиги чемпионов. И в играх на вылет в этом турнире команда не имела особых проблем. В полуфинале «манкунианцы» справились с «Ромы», разгромив римлян дома со счетом 6:2, после чего в гостях позволил себе проиграть 2:3.

    В чемпионате Англии «красные дьяволы» стали вторыми. На прошедших выходных они в последнем туре в гостях одержали викторию над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1.

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    • Ввиду большой важности поединка, наверняка оба клуба будут осторожничать, что скажется на результативности матча. Ставим на ТМ 3.

    Ставка: ТМ 3 за 1.41.

    «Кельн» — «Хольштайн Киль»

    Футбол. Плей-офф за место в БЛ. Первый матч

    Только в последнем туре первой Бундеслиги «Кельн» спасся от прямого вылета, обыграв на своем поле «Шальке» (1:0) и дождавшись осечки «Вердера», который стал вторым неудачником.

    В финишном отрезке последних пяти встреч чемпионата «козлы» смогли добыть три виктории, а также по разу играли вничью и уступили, провалив домашний матч с «Фрайбургом» (1:4).

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    «Хольштайн Киль» долго шел на второй позиции во второй Бундеслиге, дающей прямой билет в вышку, но провалил последние две игры чемпионата, проиграв обе, и скатился на третью строку.

    Так, оба фиаско были с одинаковым счетом по 2:3 от середняков лиги, которые на тот момент уже ни на что не претендовали. Сначала коллектив дома уступил «Карлсруэ», а затем потерпел неудачу и в гостях от «Дармштадта».

    Все-таки на своей арене у «Кельна» больше шансов на благоприятный исход. Поэтому ставим на хозяев с 0 форой.

    Ставка: победа «Кельна» с форой 0 за 1.30.

    «Фола» — «Вильц»

    Футбол. Чемпионат Люксембурга. 22-й тур

    «Фола» в данный момент идет на третьей строке в турнирной таблице люксембуржского первенства, но в случае победы в этом поединке поднимется на первую строку.

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    Клуб из Эша не совсем уверенно проводит концовку чемпионата, где в пяти поединках трижды проиграл и две игры выиграл. Одна из викторий состоялась накануне дома над «Дифферданжем» — 5:0.

    «Вильц» находится в середине турнирной таблице, где и закончит свое выступление. Сейчас он восьмой среди 16 участников и особо не сможет улучшить свое положение.

    Команда вполне неплохо проводит финишный отрезок первенства, трижды победив за последние пять встреч при одном поражении и мировой, которая была в прошлом туре дома с «Дюделанжем» — 0:0.

    По всей видимости, хозяева добудут в этой игре викторию и приблизят свое чемпионство.

    Ставка: победа «Фолы» за 1.32.

    Общий коэффициент — 2.41.

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