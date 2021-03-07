Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединки из чемпионатов Англии и Испании.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

«Манчестер Сити» является безоговорочным лидером Премьер-лиги. Коллектив Гвардиолы опережает вторую строчку, на которой идет предстоящий соперник, уже на 14 очков.

«Горожане» в чемпионате страны на данный момент имеют 15-матчевую победную серию, где большинство из них были выиграны без пропущенных мячей. Правда, в двух предыдущих поединках первенства они не смогли сохранить свои ворота на замке, одолев дома «Вест Хэм» (2:1) и «Вулверхэмптон» (4:1).

«Манчестер Юнайтед» как раз разместился вслед за своим предстоящим оппонентом, на втором месте. Запас перед третьей строкой составляет всего один балл, а пятую позицию клуб обходит на пять очков.

Стоит отметить, что из восьми последних встреч в рамках АПЛ «красные дьяволы» выиграли всего в двух. В своей последней проведенной игре первенства они на выезде сыграли 0:0 с «Кристал Пэласом», а ранее с таким же счетом тоже в гостях поделили очки с «Челси».

В семи предыдущих очных поединках всего раз эти клубы забили более трех мячей. Так что не стоит ждать здесь результативной игры.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.45.

«Ливерпуль» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Накануне дружина Юргена Клоппа потерпела домашнее поражение от «Челси» (0:1), которое стало пятым подряд домашним фиаско в чемпионате страны. Из 13 последних матчей мерсисайдцы выиграли всего три и все эти победы были гостевыми.

Эта серия неудач рискует оставить «Ливерпуль» без Лиги чемпионов. Сейчас он идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ с отставанием в три балла от топ-4.

«Фулхэм» ведет борьбу за выживание в элите английского футбола. В данный момент лондонцы в зоне вылета, на 18 месте, уступая всего три пункта спасительной 17 позиции.

Несколько дней тому назад «дачники» проиграли дома «Тоттенхэму» со счетом 0:1, однако перед этим провели пять матчей без поражений, дважды победив при трех ничьих, пропустив этот период только один гол.

«Ливерпуль», рискующий остаться без Лиги чемпионов, обязан брать три очка на своей арене с аутсайдером лиги, и наконец-то прервать свою серию поражений на «Энфилде».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.42.

«Атлетико» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

«Атлетико» лидирует в чемпионской гонке. Он на пять очков опережает своих ближайших преследователей — «Барселону» и «Реал», имея при этом матч в запасе.

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре чемпионата Испании «матрасники» обыграли на выезде «Вильярреал» со счетом 2:0. Этой викторией они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой проиграли «Челси» (0:1) в ЛЧ, а также уступили и сыграли вничью с «Леванте» (0:2 и 1:1) в Примере.

К данному поединке «Реал» подходит после домашней ничьей с «Реал Сосьедадом» (1:1), прервав тем самым серию из четырех побед подряд в рамках чемпионата, где он пропустил только один гол.

«Сливочные» потерпели только одно фиаско в 15 последних поединков Примеры, которое случилось в конце января дома от «Леванте» (1:2), правда, в этой игре они уже с девятой минуты играли в меньшинстве.

За шесть последних очных встреч только раз был пробит верховой тотал, а так в основном забивалось 1-2 мяча, поэтому от данной встречи также не ждем феерии голов.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.33.

Общий коэффициент — 2.73.