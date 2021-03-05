Рассмотрим матчи Ла-Лиги, Бундеслиги и НХЛ.

«Валенсия» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании. 26 тур

В этом сезоне «Валенсия» не на столько успешна, чтобы спасти положение и выйти в еврокубки. Сейчас для нее главное остаться в Примере, поскольку от зоны вылета ее отделяют 5 пунктов.

Перед этой встречей «Бэтмены» имеют одну победу в четырех турах. Она была в матче с «Сельтой» (2:0). Также команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1), проиграла «Реалу» (0:2) и «Хетафе» (0:3).

«Вильярреал» находится в лучшем положении, но при этом тоже стал терять очки. Команда уже 7 туров без побед. Хотя в Лиге Европы «Желтая субмарина» добралась до 1/8 финала, дважды обыграл «Зальцбург» (2:0, 2:1).

В чемпионате гости сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1), проиграли «Бетису» (1:2) и «Атлетико» (0:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Обе команды находятся в неоптимальной форме. Обе пропускают, хотя в плане результативности лучше, конечно, гости. Они забивали в четырех последних матчах. При этом они выиграли в первом круге (2:1). Как минимум должны не проиграть.

Ставка: Ф2 (0) за 1.49.

«Шальке» — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии. 24 тур

У «Шальке» все без просвета — последнее место, одна победа в сезоне и большое количество травмированных игроков. Даже если уменьшить масштаб бедствия, то все равно видно, что команда проиграла 3 из 4 матчей.

«Кобальтовые» были разгромлены «Лейпцигом» (0:3), «Боруссией» Д (0:4) и «Штутгартом» (1:5).

«Майнц» не в лучшем положении, но за 4 матча у него две победы. Гости обыграли «Унион» 1:0 и «Боруссию» М 2:1. Победа над «Жеребцами» стала второй за сезон в чужих стенах.

У «Шальке» постоянно меняются наставники, команда никак не может найти свою игру, при этом ее мучают травмы. Две последние встречи заканчивались вничью, поэтому предлагаем поставить на то, что «Майнц» не уступит и в этот раз.

Ставка: Х2 за 1.35.

«Питтсбург» — «Филадельфия»

Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон

В прошлом матче «Питтсбург» разгромил «Филадельфию» 5:2, одержав 5 победу в сезоне. Таким образом, команда ответила сопернику за два разгромных поражения на старте этого розыгрыша.

До этого «Пингвины» не выигрывали в основное время 4 поединка подряд. Из последних результатов отметим поражение от «Айлендерс» 0:2, фиаско в матче с «Вашингтоном» 2:5 и победу над «Айлендерс» с учетом овертайма (2:3).

«Филадельфия» проиграла «Питтсбургу» и прервала свою серию из трех побед. Ранее «Летчики» одержали две победы над «Баффало» (3:0 и 3:0), а также одолели «Рейнджерс» 4:3.

Учитывая результат предыдущей очной встречи, можно предположить, что игра снова будет результативной.

Ставка: ТБ 5 за 1.40.

Итоговый коэффициент: 2.82.