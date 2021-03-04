В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Италии и Англии.

«Парма» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

«Парма» в этом сезоне является одним из главных претендентов на вылет из Серии А. Сейчас «крестоносцы» с 15 набранными очками занимают 19 строчку в турнирной таблице, отставая от 17 места на пять баллов.

В текущем чемпионате «желто-синие» победили только дважды. На данный момент у них 15-матчевая безвыигрышная серия. Отметим, что в двух последних проведенных встречах они дважды сыграли вничью — дома с «Удинезе» и в гостях с «Специей» (по 2:2).

«Интер» с 56 набранными пунктами возглавляет турнирную таблицу Серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка.

После того как в январе «нерадзурри» в гостях расписали мировую с «Удинезе» (0:0), затем они одержали пять викторий подряд, забив в них 15 мячей, пропустив всего один. В минувшем туре первенства миланцы дома разгромили «Дженоа» со счетом 3:0.

Хотя «Парма» в минувших турах смогла добиться приемлемого для себя результата, но с лидером у нее будет мало шансов. Ставим в этой игре на викторию гостей с форой -1.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.40.

«Ливерпуль» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

«Ливерпуль», являющийся действующим чемпионом Англии, проводит этот сезон неубедительно. Сейчас он идет только шестым, существенно уступая лидеру, а от четвертой позиции отстает на два балла.

Обыграв в минувшем туре первенства на выезде аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0, «мерсисайдцы» тем самым прервали свою серию из четырех фиаско подряд в чемпионате, где они забили всего два гола при десяти пропущенных.

В данный момент «Челси» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятую позицию, опережая своего предстоящего соперника всего на один балл.

Лондонцы в чемпионате с середины января обходится без поражений, одержав в этот период четыре виктории и три раза сыграв вничью, пропустив за все это время всего два мяча. В последнем сыгранном матче они дома расписали мировую с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

В играх между собой эти команды редко когда радуют результативность. Так что от данного матча ждем низового исхода.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.60.

«Вест Бромвич» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

«Вест Бромвич» уже одной ногой находится в Чемпионшипе. На данный момент он занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительной 17 строчки на девять баллов.

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Стоит отметить, что «дрозды» вот уже три тура обходятся без поражений. В своем последнем проведенном поединке они одержали домашнюю викторию над «Брайтоном» (1:0), а до этого расписали мировые с «Манчестером Юнайтед» (1:1) и «Бернли» (0:0).

«Эвертон» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас в турнирной таблице Премьер-лиги он занимает седьмую позицию, отставая от четвертой строки всего два балла, имея при этом матч в запасе.

«Ириски» вышли победителями из своих двух последних встреч первенства, поочередно одолев в дерби «Ливерпуль» (2:0) и дома «Саутгемптон» (1:0). А перед этим они не могли выиграть на протяжении трех встреч АПЛ, дважды проиграв в них.

Хотя «Вест Бромвич» в последних турах выглядел неплохо, но «Эвертон» в свете борьбы за ЛЧ будет настроен только на победу над аутсайдером. Ставим в этой игре на викторию гостей с 0 форой.

Ставка: победа «Эвертона» с форой 0 за 1.41.

Общий коэффициент — 3.15.