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    Рекорд «Ман Сити», победы «Юве» и «Лацио»

    Экспресс дня 2 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 марта
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    Хосеп Гвардиола
    Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединки из чемпионатов Англии и Италии.

    «Ман Сити» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    «Манчестер Сити» семимильными шагами движется к очередному чемпионскому титулу. На данный момент коллектив Гвардиолы опережает второй «МЮ» аж на 12 баллов.

    Несколько дней тому назад «горожане» на своем поле переиграли «Вест Хэм» (2:1) в рамках АПЛ. Эта виктория стала для них 20 подряд с учетом всех турниров, где 13 были с «сухим» счетом. Отметим, что «Сити» не теряет очков в Премьер-лиге с середины декабря.

    «Вулверхэмптон» с 34 набранными очками в турнирной таблице Премьер-лиги занимает только 12 позицию, сильно отстав от еврокубковой строки.

    Сейчас у «волков» 5-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой они трижды выиграли и два раза сыграли вничью. Одна из мировых была в минувшем туре на выезде с «Ньюкаслом» (1:1).

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    • «Сити» наверняка выиграет, однако вряд ли эта виктория будет уж очень уверенной. Поэтому ставим с форой +2,5 на гостей.

    Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (+2,5) за 1.50.

    «Ювентус» — «Специя»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Перед стартом данного тура «Ювентус» находится в турнирной таблице Серии А на третьей позиции, имея в своей копилке 46 очков. От первого места туринский клуб отстает на десять баллов, но имеет игру в запасе.

    К этому поединку «Старая Синьора» подходит после гостевой мировой против «Вероны», сыграв 1:1, а туром ранее она разгромила дома аутсайдера «Кротоне» (3:0), прервав тем самым серию из двух фиаско, где было поражение от «Наполи» (0:1) в чемпионате и от «Порту» (1:2) в ЛЧ.

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    «Специя» с 25 очками на разместилась сейчас на 14 строчке в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета уже на семь пунктов, а от первой десятки отстает на пять пунктов.

    Стоит отметить, что «орлята» за девяти последних матчей первенства проиграли только в трех из них, а также четырежды победив при двух мировых исходах. В предыдущем туре они дома разошлись миром с «Пармой», сыграв 2:2.

    Фаворит в этом матче очевиден. Ставим в этой игре на хозяев с форой -1.

    Ставка: победа «Юве» с форой (-1) за 1.38.

    «Лацио» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    «Лацио» по итогам этого сезона стремится вновь пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас римский коллектив с 43 очками в турнирной таблице Серии А идет седьмым, но отставание от топ-4 составляет всего три пункта.

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    В прошлом туре первенства «орлы» в гостях потерпели поражение от «Болоньи» со счетом 0:2, что стало для них третьим фиаско за последние четыре встречи во всех турнирах.

    «Торино» же в этом сезон ведет борьбу за сохранение прописки в Серии А. В данный момент «быки» в турнирной таблице находится всего на 17 позиции, опережая зону вылета только на два балла.

    Однако стоит отметить, что туринский коллектив в 11 предыдущих турах первенства потерпел всего одно поражение, а также в этом отрезке он дважды побеждал и восемь раз расходился миром. В своем последнем проведенном поединке «Торино» на выезде одолел «Кальяри» (1:0), т.с. прервав серию из пяти ничьих.

    Хотя «Торино» в последнее время весьма неуступчив, однако римляне на своем поле все же должны брать с ним три очка.

    Ставка: победа «Лацио» за 1.48.

    Общий коэффициент — 3.06.

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