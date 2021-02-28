Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединки из чемпионатов Англии и Италии.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

«Челси» с 43 набранными очками на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают пятое место, отставая от четвертой строчки на два очка. Лондонская команда в чемпионате вот уже шесть туров обходится без поражений.

В этот удачный период «синие» дважды сыграли вничью и одержали четыре виктории.В минувшем туре первенства они на выезде разошлись миром с «Саутгемптоном» (1:1), а накануне в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях одолели мадридский «Атлетико» со счетом 1:0.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице чемпионата Англии располагается на второй позиции, имея в своем активе 49 баллов, проигрывая лидеру аж десять пунктов и имеет одинаковое количество очков с третьим местом.

Из шести последних встреч первенства манкунианцы выиграли только две. Так, неделю назад они дома одолели «Ньюкасл» (3:1), а на днях в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле сыграли 0:0 с «Реал Сосьедад», но за счет победы (4:0) в первом поединке прошли дальше.

Наверняка коллективы в этом матче будут играть осторожно, и на двоих не забьют более двух мячей.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.42.

«Интер» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии. Серии А. 24-й тур

После 23 проведенных туров «Интер» с 53 очками лидирует в турнирной таблице Серии А и опережает ближайшего преследователя в лице «Милана» на четыре балла, а отрыв от «Ювентуса» составляет восемь пунктов.

В прошлом игровом дне первенства «нерадзурри» разгромили в дерби «Милан» со счетом 3:0, что стали их четвертой викторией подряд, а не проигрывают они в семь поединков кряду, выиграв пяти игр при двух ничьих, пропустив за все это время всего один гол.

«Дженоа» с 26 зачетными пунктами разместился на 11 строке в турнирной таблице итальянской Серии А, существенно оторвавшись от зоны вылета.

В своем последнем проведенном поединке «грифоны» дома сыграли 2:2 с «Вероной». Это была вторая подряд мировая генуэзцев, а перед этим они одержали три кряду победы. Не проигрывает «Дженоа» в семи минувших играх, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью, к тому же в пяти поединках команда не пропускала.

«Интер» полностью сконцентрирован на завоевании золотых наград и на своем поле должен уверенно обыграть «грифонов», прервав тем самым их удачную серию.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.29.

«Наполи» — «Беневенто»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав 40 очков в 23 проведенных турах, отставая на четыре пункта от топ-4.

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Последняя игра первенства принесла неаполитанцам выездное фиаско от «Аталанты» (2:4), что стало третьим проигрышем за пять последних матчей. Накануне они прекратили борьбу в Лиге Европы, победив дома 2:1 «Гранаду», но на выезде уступили 0:2.

У «Беневенто» в копилке находится 25 очков, с которым он делит 12 место с тремя другими командами, находясь на расстоянии десяти пунктов от зоны вылета.

В прошлом туре «ведьмы» расписали мировую с «Ромой» (0:0) на своей арене, что стало для них третьей ничьей подряд. При этом продолжается их безвыигрышная серия, состоящая из семь поединков, где было четыре мировые и три фиаско.

В свете борьбы за место в ЛЧ, «Наполи» ну никак нельзя терять очки с таким соперником.

Ставка: победа «Наполи» за 1.44.

Общий коэффициент — 2.63.