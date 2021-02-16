В очередном экспрессе рассмотрим два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, а также поединок английского Чемпионшипа.

«Барселона» — ПСЖ

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Барселона» в своей группе Лиги чемпионов финишировала на второй позиции, выиграв пять встреч, и при этом три крупно, а также раз проиграв в родных стенах «Ювентусу» (0:3), которому и отдала первое место.

Каталонцы подходят к данному поединку после крупной победы над «Алавесом» в чемпионате Испании (5:1), что стало их пятой викторией за семь последних матчей во всех турнирах, а проиграли они всего один из 18 предыдущих встреч.

ПСЖ в групповом раунде Лиги чемпионов в одном квартете с «МЮ», «Башакшехиром» и «Лейпцигом» одержал четыре виктории и дважды уступив, и занял первое место.

На выходных парижане на своем поле обыграли «Ниццу» (2:1) в чемпионате Франции, т.с выиграв в четвертый раз подряд. А за девять последних матчей они одержали восемь побед и проиграли лишь в 1 из 13 предыдущих поединков во всех турнирах.

«Барса» особо сильно проводит домашние поединки, и как минимум не должен уступить и в данной игре.

Ставка: 1Х за 1.34.

«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«РБ Лейпциг» в группе Лиги чемпионов занял вторую строчку, уступив первую позицию ПСЖ только по результатам личных встреч, но опередив «МЮ» и «Башакшехир». Немецкая команда добивалась четырех викторий и дважды проиграла.

Непосредственно перед этой встречей «быки» обыграли дома «Аугсбург» со счетом 2:1 в рамках Бундеслиги, что стали их четвертой викторией подряд, в которых они пропустили только один гол. Из 17 последних матчей во всех турнира «Лейпциг» уступил только дважды.

В групповом этапе Лиге чемпионов «Ливерпуль» финишировал на первом месте в квартете с «Аталантой», «Аяксом» и «Мидтьюлланном». Мерсисайдцы выиграли четыре встречи при одной мировой и фиаско.

Отметим, что в десяти последних матчах АПЛ «красные» пять раз уступали, добившись только двух побед. Накануне они потерпели третье поражение подряд, уступив на выезде «Лестеру» со счетом 1:3.

Команда Клоппа сейчас находится в плохой форме и вряд ли сможет рассчитывать на викторию в этой встрече. Ставим в этой игре с Х на номинальных хозяев, т.к. матч пройдет в Венгрии.

Ставка: 1Х за 1.62.

«Престон» — «Уотфорд»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 30-й тур

«Престон» с 39 очками на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа разместился на 11 позиции, отставая от зоны плей-офф повышения на семь баллов.

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За последние семь проведенных игр коллектив смог победить всего в двух, еще четырежды уступил и один раз сыграв вничью. В минувшем туре первенства «Престон» обыграл на выезде «Блэкберном» (2:1), прервав т.с. свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

«Уотфорд» находится в зоне плей-офф, на четвертом месте. На счету у «шершней» числится 51 набранный балл и от второй строки, дающей прямое повышение, отстает на шесть очков.

Пару дней тому назад «Уотфорд» разгромил в родных стенах «Бристоль Сити» со счетом 6:0, одержав т.с. только вторую победу за последние семь и прервал 3-матчевую безвыигрышную серию.

В играх между собой эти клубы, как правило, играют более-менее результативно. Ожидаем, что и на этот раз они проведут пару мячей на двоих.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.43.

Общий коэффициент — 3.10.