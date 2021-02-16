ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» одержал третью победу кряду«Реал» теряет игроков, но не волю к победе Россия — ЧехияКамбэк «Красной машины». Россияне перевернули матч с Чехией и досрочно выиграли Евротур Футболисты «Барселоны»Куман заслужил аплодисменты. Крупная победа «Барсы» перед встречей с парижанами
  • 08:39
    • Рублев вышел в 1/4 финала АО после отказа своего соперника
  • 07:00
    • Медведев — в четвертьфинале Australian Open
  • 09:50
    • Надаль в трех сетах обыграл Фоньини в 1/8 финала Australian Open
  • 00:46
    • «Интер» обыграл «Лацио» и вышел в лидеры, у Лукаку два гола и передача
  • 20:13
    • «Реал» обыграл «Валенсию» и вышел на 2-е место в Ла лиге
  • 21:27
    • «Арсенал» обыграл «Лидс», Обамеянг оформил хет-трик
    Все новости спорта

    Что принесет долгожданное возвращение Лиги чемпионов?

    Экспресс дня 16 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 февраля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» — ПСЖ
    В очередном экспрессе рассмотрим два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, а также поединок английского Чемпионшипа.

    «Барселона» — ПСЖ

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    «Барселона» в своей группе Лиги чемпионов финишировала на второй позиции, выиграв пять встреч, и при этом три крупно, а также раз проиграв в родных стенах «Ювентусу» (0:3), которому и отдала первое место.

    Каталонцы подходят к данному поединку после крупной победы над «Алавесом» в чемпионате Испании (5:1), что стало их пятой викторией за семь последних матчей во всех турнирах, а проиграли они всего один из 18 предыдущих встреч.

    ПСЖ в групповом раунде Лиги чемпионов в одном квартете с «МЮ», «Башакшехиром» и «Лейпцигом» одержал четыре виктории и дважды уступив, и занял первое место.

    На выходных парижане на своем поле обыграли «Ниццу» (2:1) в чемпионате Франции, т.с выиграв в четвертый раз подряд. А за девять последних матчей они одержали восемь побед и проиграли лишь в 1 из 13 предыдущих поединков во всех турнирах.

  • Куман заслужил аплодисменты. Крупная победа «Барсы» перед встречей с парижанами
  • Каталонцы на «Камп Ноу» разгромили гостей из «Алавеса»
  • Вчера

    • «Барса» особо сильно проводит домашние поединки, и как минимум не должен уступить и в данной игре.

    Ставка: 1Х за 1.34.

    «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    «РБ Лейпциг» в группе Лиги чемпионов занял вторую строчку, уступив первую позицию ПСЖ только по результатам личных встреч, но опередив «МЮ» и «Башакшехир». Немецкая команда добивалась четырех викторий и дважды проиграла.

    Непосредственно перед этой встречей «быки» обыграли дома «Аугсбург» со счетом 2:1 в рамках Бундеслиги, что стали их четвертой викторией подряд, в которых они пропустили только один гол. Из 17 последних матчей во всех турнира «Лейпциг» уступил только дважды.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В групповом этапе Лиге чемпионов «Ливерпуль» финишировал на первом месте в квартете с «Аталантой», «Аяксом» и «Мидтьюлланном». Мерсисайдцы выиграли четыре встречи при одной мировой и фиаско.

    Отметим, что в десяти последних матчах АПЛ «красные» пять раз уступали, добившись только двух побед. Накануне они потерпели третье поражение подряд, уступив на выезде «Лестеру» со счетом 1:3.

    Команда Клоппа сейчас находится в плохой форме и вряд ли сможет рассчитывать на викторию в этой встрече. Ставим в этой игре с Х на номинальных хозяев, т.к. матч пройдет в Венгрии.

    Ставка: 1Х за 1.62.

    «Престон» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 30-й тур

    «Престон» с 39 очками на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа разместился на 11 позиции, отставая от зоны плей-офф повышения на семь баллов.

    Все прогнозы на футбол

    За последние семь проведенных игр коллектив смог победить всего в двух, еще четырежды уступил и один раз сыграв вничью. В минувшем туре первенства «Престон» обыграл на выезде «Блэкберном» (2:1), прервав т.с. свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

    «Уотфорд» находится в зоне плей-офф, на четвертом месте. На счету у «шершней» числится 51 набранный балл и от второй строки, дающей прямое повышение, отстает на шесть очков.

    Пару дней тому назад «Уотфорд» разгромил в родных стенах «Бристоль Сити» со счетом 6:0, одержав т.с. только вторую победу за последние семь и прервал 3-матчевую безвыигрышную серию.

    В играх между собой эти клубы, как правило, играют более-менее результативно. Ожидаем, что и на этот раз они проведут пару мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.43.

    Общий коэффициент — 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сошо — Валансьен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Верона — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Каролина — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Баффало — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч Экспресс дня 16 февраля 16.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.10.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры