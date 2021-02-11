ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успехЛига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить? Александр ЛогиновДоминирование Норвегии, Франция без Фуркада и россияне без флага и гимна Дарья КасаткинаAustralian Open. Джокович, Осака, Потапова и Карацев вышли в 3-й круг, Касаткина и Самсонова выбыли
  • 12:50
    • «Аякс» исключил Промеса из заявки на матч с ПСВ, футболист может вернуться в «Спартак»
  • 07:00
    • Касаткина проиграла Соболенко во втором круге Australian Open
  • 00:51
    • «Реал» обыграл «Хетафе» в Мадриде
  • 00:44
    • «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии
    Все новости спорта

    Выход «Челси» в четвертьфинал и удачная игра «басков» с «лягушками»

    Экспресс дня 11 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 февраля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру
    В данном экспрессе из трех матчей рассмотрим поединки Кубков Англии, Испании и Португалии.

    «Барнсли» — «Челси»

    Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала

    «Барнсли» преодолел уже два раунда Кубка Англии, где добился домашних викторий над «Транмир Роверс» (2:0) и «Норвичем» (1:0). В турнирной таблице Чемпоншипа коллектив находится в середине, и уже достаточно существенно отставая от зоны плей-офф.

    В пяти последних сыгранных встречах чемпионата «Барнсли» не побеждал, трижды уступив и дважды разойдясь миром. Непосредственно перед этой игрой он сыграл вничью на выезде с «Ноттингемом» (0:0).

    «Челси» также прошел уже два этапа в текущем кубковом турнире. Лондонцы тоже одержали победы в родных стенах, одолев низшелиговые «Моркамом» (4:0) и «Лутан» (3:1).

    В АПЛ «синие» ведут борьбу за место в ЛЧ. В данный момент они располагаются на пятой позиции, отставая от четвертого места всего на один балл.В своем последнем проведенном поединке «пенсионеры» в гостях одолели «Шеффилд Юнайтед» (2:1), т.с. продлив беспроигрышную серию до четырех игр.

  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
  • Как завершится сезон в главном еврокубке?
  • Сегодня

    • С новым наставником «Челси» набрал неплохой ход и наверняка справится с середняком первого дивизиона даже на его поле.

    Ставка: победа «Челси» за 1.35.

    «Атлетик» — «Леванте»

    Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

    «Атлетик» в текущем Кубке Короля убрал со своего пути уже троих соперников. В двух первых раундах он выигрывал с перевесом в один мяч в основное время, а в четвертьфинале только в серии пенальти на выезде сумел одолеть «Бетис».

    В Примере «баски» на данный момент находятся в турнирной таблице всего на 11 месте, значительно отставая от еврокубковой строки. В новом году клуб из Бильбао провел десять встреч в различных турнирах и проиграл только два из них, и оба фиаско были от «Барселоны». Накануне он дома разошелся миром с «Валенсией» (1:1).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    «Леванте» преодолел четыре раунда в этом розыгрыше Кубка Испании. На первых двух коллектив побеждал с разницей в один мяч, в 1/8 финала обыграл 4:2 на выезде «Вальядолид», а в четвертьфинале дома по итогам овертайма справился с «Вильярреалом» (1:0 ОТ).

    В чемпионате Испании «лягушки» на текущий момент располагаются на девятой позиции, опережая своего предстоящего противника на два балла. Отметим, что в девяти последних сыгранных матчах Примеры они проигрывали всего раз. Перед данной игрой «Леванте» дома сыграл вничью с «Гранадой» (2:2).

    «Атлетик» на своем поле уступает крайне редко, а предстоящего противника он неизменно побеждал в последних четырех встречах. Так что поставим в этой встрече с 0 форой на хозяев.

    Ставка: победа «Атлетика» с форой 0 за 1.41.

    «Эшторил» — «Бенфика»

    Футбол. Кубок Португалии. 1/2 финала. Первый матч

    «Эшторил» уже прошел четыре раунда в Кубке Португалии. На первом этапе он легко разгромил любителей, затем по 2:1 справился с «Боавиштой» и «Риу Аве», а в 1/4 финала только по итогам экстра-тайма одолел в гостях «Маритиму» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Этот сезон команда проводит во втором португальском дивизионе, где ведет борьбу за повышение, занимая пока второе место. Стоит отметить, что «Эшторил» в чемпионате не может победить в последних четырех встречах, проиграв в минувших двух из них.

    «Бенфика» легко добралась до полуфинала Кубка Португалии, одержав три крупные виктории, не пропустив в них ни одного гола. В предыдущем раунде «орлы» в родных стенах разгромили «Белененсеш» со счетом 3:0.

    В чемпионате же лиссабонцы в турнирной таблице располагаются только на четвертой позиции, проигрывая три очка второй строке, но отставание от лидера насчитывает восемь баллов. Накануне «Бенфика» дома одолела «Фамаликан» (2:0), т.с. прервав серию в чемпионате из четырех встреч без побед.

    Хотя «Бенфика» в этом сезоне играет не лучшим образом, однако представителя второго дивизиона должна обыгрывать без проблем.

    Ставка: победа «Бенфики» за 1.42.

    Общий коэффициент — 2.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Бордо — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Осер — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Суонси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рединг — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.85
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Интернасьональ — Спорт Ресифи
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021     Роберто Фирмино
  • Дорогостоящий провал. «Ливерпуль» проиграл и почти прекратил борьбу за титул
    • 17:48 04/02/2021
    Экспресс дня 11 февраля: прогноз и ставка на матч 11.02.2021 в 23:15. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.70.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры