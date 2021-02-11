В данном экспрессе из трех матчей рассмотрим поединки Кубков Англии, Испании и Португалии.

«Барнсли» — «Челси»

Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала

«Барнсли» преодолел уже два раунда Кубка Англии, где добился домашних викторий над «Транмир Роверс» (2:0) и «Норвичем» (1:0). В турнирной таблице Чемпоншипа коллектив находится в середине, и уже достаточно существенно отставая от зоны плей-офф.

В пяти последних сыгранных встречах чемпионата «Барнсли» не побеждал, трижды уступив и дважды разойдясь миром. Непосредственно перед этой игрой он сыграл вничью на выезде с «Ноттингемом» (0:0).

«Челси» также прошел уже два этапа в текущем кубковом турнире. Лондонцы тоже одержали победы в родных стенах, одолев низшелиговые «Моркамом» (4:0) и «Лутан» (3:1).

В АПЛ «синие» ведут борьбу за место в ЛЧ. В данный момент они располагаются на пятой позиции, отставая от четвертого места всего на один балл.В своем последнем проведенном поединке «пенсионеры» в гостях одолели «Шеффилд Юнайтед» (2:1), т.с. продлив беспроигрышную серию до четырех игр.

С новым наставником «Челси» набрал неплохой ход и наверняка справится с середняком первого дивизиона даже на его поле.

Ставка: победа «Челси» за 1.35.

«Атлетик» — «Леванте»

Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

«Атлетик» в текущем Кубке Короля убрал со своего пути уже троих соперников. В двух первых раундах он выигрывал с перевесом в один мяч в основное время, а в четвертьфинале только в серии пенальти на выезде сумел одолеть «Бетис».

В Примере «баски» на данный момент находятся в турнирной таблице всего на 11 месте, значительно отставая от еврокубковой строки. В новом году клуб из Бильбао провел десять встреч в различных турнирах и проиграл только два из них, и оба фиаско были от «Барселоны». Накануне он дома разошелся миром с «Валенсией» (1:1).

«Леванте» преодолел четыре раунда в этом розыгрыше Кубка Испании. На первых двух коллектив побеждал с разницей в один мяч, в 1/8 финала обыграл 4:2 на выезде «Вальядолид», а в четвертьфинале дома по итогам овертайма справился с «Вильярреалом» (1:0 ОТ).

В чемпионате Испании «лягушки» на текущий момент располагаются на девятой позиции, опережая своего предстоящего противника на два балла. Отметим, что в девяти последних сыгранных матчах Примеры они проигрывали всего раз. Перед данной игрой «Леванте» дома сыграл вничью с «Гранадой» (2:2).

«Атлетик» на своем поле уступает крайне редко, а предстоящего противника он неизменно побеждал в последних четырех встречах. Так что поставим в этой встрече с 0 форой на хозяев.

Ставка: победа «Атлетика» с форой 0 за 1.41.

«Эшторил» — «Бенфика»

Футбол. Кубок Португалии. 1/2 финала. Первый матч

«Эшторил» уже прошел четыре раунда в Кубке Португалии. На первом этапе он легко разгромил любителей, затем по 2:1 справился с «Боавиштой» и «Риу Аве», а в 1/4 финала только по итогам экстра-тайма одолел в гостях «Маритиму» (3:1).

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Этот сезон команда проводит во втором португальском дивизионе, где ведет борьбу за повышение, занимая пока второе место. Стоит отметить, что «Эшторил» в чемпионате не может победить в последних четырех встречах, проиграв в минувших двух из них.

«Бенфика» легко добралась до полуфинала Кубка Португалии, одержав три крупные виктории, не пропустив в них ни одного гола. В предыдущем раунде «орлы» в родных стенах разгромили «Белененсеш» со счетом 3:0.

В чемпионате же лиссабонцы в турнирной таблице располагаются только на четвертой позиции, проигрывая три очка второй строке, но отставание от лидера насчитывает восемь баллов. Накануне «Бенфика» дома одолела «Фамаликан» (2:0), т.с. прервав серию в чемпионате из четырех встреч без побед.

Хотя «Бенфика» в этом сезоне играет не лучшим образом, однако представителя второго дивизиона должна обыгрывать без проблем.

Ставка: победа «Бенфики» за 1.42.

Общий коэффициент — 2.70.