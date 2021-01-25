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    Все новости спорта

    Легкая игра для «Тоттенхэма», результативный матч «Пингвинов» и «Айлс»

    Экспресс дня 25 января. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 января
    Евгений Малкин
    Рассмотрели матчи Примеры, Кубка Англии и НХЛ.

    «Атлетик» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Англии. 20 тур

    «Атлетик»пожертвовал стабильностью в чемпионате ради того, чтобы преуспеть в Суперкубке Испании. Там «баски» выиграли, оставив позади «Реал» (2:1) и «Барселону» (3:2 П). После этого хозяева обыграли «Ибицу» в Кубке Англии со счетом 2:1.

    Что касается чемпионата, то там клуб выиграл один матч из четырех последних — «Эльче» 1:0. Также были поражения от «Барселоны» 2:3 и «Реал Сосьедада» 0:1.

    «Хетафе» борется в чемпионате, а Кубок оставил другим. Команда вылетела от «Кордобы» (0:1). В Примере «городские» «Эльче» 3:1 и «Уэску» 1:0. Тем самым гости прервали серию поражений из двух матчей — «Атлетико» и «Вильярреал» (0:1).

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    «Атлетик» несомненно будет пытаться прервать серию в чемпионате. Обе команды сравнительно немного пропускают, особенно «Хетафе» (18 голов в 18 матчах). Ну и учитывая, что в последних 5 очных встречах забивалось не более двух голов, многого не ждем.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.42.

    «Уиком» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Кубок Англии. 1/16

    Скромный «Уиком» забрался в темные воды Кубка Англии и наткнулся на сложнейшего соперника. Перед этим команда разгромила «Престон» 4:1 в 1/32. Еще одну победу в пяти последних матчах хозяева одержали над «Кардиффом» (2:1). Это уже в Чемпионшипе. Там же «Уондерерс» проиграли «Мидлсбро» 1:3 и «Бристолю» 1:2.

    «Тоттенхэм» неплохо выступает в кубковых встречах этого сезона. Команда Моуринью добралась до финала Кубка лиги, обыграв в полуфинале «Брентфорд» 0:2. В чемпионате «шпоры» разгромили «Лидс» 3:0 и обыграли «Шеффилд Юнайтед» 3:1, а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

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    • Вряд ли «Уиком» может на что-то рассчитывать в этом матче. Задача просто выжить. Ну а «Тоттенхэм» свои 2-3 гола забить должен. Хозяева часто пропускают в Чемпионшипе, а это соперник уровня АПЛ и Лиги чемпионов.

    Ставка: ИТБ2 2.5 за 1.83.

    «Питтсбург» — «Рейнджерс»

    Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

    «Пингвины» проиграли два стартовых матча, но затем исправились и создали серию из трех побед подряд. Теперь они занимают 5 место с 6 очками в Восточном дивизионе.

    «Питтсбург» ни разу не выиграл чисто. Во всех случаях были либо буллиты, либо овертаймы. Со счетом 3:3 клуб сыграл против «Вашингтона» и «Рейнджерс», но в серии буллитов хозяевам удалось победить. В ответной игре с «Кэпиталз» «Питтсбург» выиграл 5:4 с учетом овертайма.

    «Рейнджерс» неудачно входит в этот сезон, одержав лишь одну победу в четырех сыгранных встречах. В матче с «Айлендерс» гости отдали сопернику должок за домашние 0:4, ответив пятью шайбами (5:0).

    После этого команда проиграла «Нью-Джерси» 3:4 и «Пингвинам» в серии буллитов (3:3).

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    Матчи «Питтсбурга» в этом сезоне очень результативные. Команда много пропускает, из-за чего не может пока похвастаться чистыми победами. Несмотря на то, что «Айлендерс» пропустил почти в два раза меньше, клуб очень нестабильно выступает и вряд ли можно ждать чуда в этот раз.

    Прошлая встреча завершилась со счетом 3:3 и результат решался в серии буллитов. Ждем от этого поединка не менее пяти шайб.

    Ставка: тотал больше 5.5 за 1.53.

    Итоговый коэффициент: 3.98.

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