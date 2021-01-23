В субботнем экспресса рассмотрим предстоящие события в АПЛ, Бундеслиге и чемпионате Испании.

«Астон Вилла» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии. 11-й тур

«Астон Вилле» пришлось пропустить две недели и несколько матчей из-за вспышки коронавируса в клубе, и были опасения, что после этого команда потеряет форму. Однако, как показала игра с «Манчестер Сити», «Вилла» — в порядке.

Да, команда Дина Смита уступила на «Этихаде», но в целом футбол в ее исполнении оставил очень приятное впечатление. «Астон Вилла» играет, а не мучается на футбольном поле.

А вот про «Ньюкасл» ничего хорошего сейчас не скажешь. В британских СМИ уже вовсю рассуждают, что клубу в ближайшее время, возможно, придется искать нового тренера. Беспроигрышная серия гостей после поражения от «Арсенала» достигла девяти матчей. И самое печальное, что игра «Ньюкасла» никак не намекает на то, что ситуация начнет меняться.

Все прогнозы на АПЛ

Бодрая «Астон Вилла», скорее всего, наберет три очка в предстоящем матче. «Ньюкаслу» будет сложно остановить Джека Грилиша и остальных лидеров «Виллы».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.51.

«Фрайбург» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии. 18-й тур

А в этом матче на исход, пожалуй, лучше не ставить. Даже несмотря на то, что «Фрайбург» в последнее время в хорошем смысле шокировал результатами всю Германию. Прервать победную серию команды Кристиана Штрайха смогла только «Бавария», но даже ей было крайне сложно в этом матче.

Еще один аргумент против ставки на исход: в конце декабря «Фрайбург» проиграл «Штутгарту» в Кубке Германии. Так что тут либо реванш, либо гости снова удивят соперника.

К тому же, «Штутгарт» в целом очень неплохо играет в гостях. Этот момент тоже надо учитывать. Ну и глупо думать, что «Фрайбург» теперь до конца сезона будет стабильно набирать очки.

Поэтому логичный вывод — ставить на голы.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.59.

«Алавес» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании. 20-й тур

В Испании снова заговорили о приближающейся отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала». Поводом для таких разговоров стал позорный вылет Мадрида из Кубка Испании. Команда Зидана проиграла клуб из третьего дивизиона. Правда, есть ощущение, что «Реалу» не очень-то и хотелось оставаться в этом турнире. Ла Лига, Лига чемпионов — это, да, им интересно, а Кубок Испании — не факт.

Другой вопрос, что это поражение случилось сразу после неудачного выступления «Реала» в Суперкубке Испании. В полуфинале «Королевский клуб» сенсационно уступил «Атлетику». Кроме того, можно вспомнить гостевую ничью с «Осасуной».

В общем, год начался для «Реала» чересчур нервно, несмотря на то, что матчей против серьезных соперников у команды Зидана в январе не было.

Теперь Серхио Рамосу, Кариму Бензема и остальным звездам «Реала» предстоит доказать, что они против увольнения Зидана.

Ставка: победа «Реала» за 1.45.

Общий коэффициент — 3.48.