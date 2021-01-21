Экспресс дня 21 января. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей, в которых рассмотрим игры чемпионатов Англии и Испании.

«Ливерпуль» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

На данный момент «Ливерпуль» в турнирной таблице Премьер-лиги находится на четвертой строке, однако отстает от лидера на четыре очка при игре в запасе.

В последнем сыгранном матче первенства «красные» в родных стенах сыграли вничью с «Манчестером Юнайтед» (0:0), тем самым продлив серию без побед до четырех игр, в трех последних из них они даже не забивали.

«Бернли» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает всего 17 позицию, имея запас перед зоной вылета в четыре балла.

В двух прошлых турах первенства «бордовые» поочередно проигрывали на своем поле «Манчестер Юнайтед» и в гостях «Вест Хэму» (по 0:1), а перед этим они обыграли дома 1:0 «ШЮ» и продвинулись по турнирной сетке в Кубке страны.

«Ливерпуль» все же должен прервать свой неудачный отрезок, и наконец-то победить. Ставим на викторию хозяев с форой (-1,5).

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.63.

«Эйбар» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

«Эйбар» с 19 очками подходит к данному туру на 15 строке в турнирной таблице Примеры, имея перевес перед зоной вылета всего лишь в два пункта.

В своем последнем проведенном матче чемпионата «оружейники» на выезде потерпели поражение от «Леванте» со счетом 1:2, а до этого в родных стенах одолели «Гранаду» (2:0). А накануне «Эйбар» вылетел из Кубка Короля, проиграв в гостях клубу из третьего дивизиона — 1:3.

«Атлетико» возглавляет турнирную таблицу испанского первенства и обходит ближайшего преследователя на четыре балла, при этом имея запас в две игры.

В предыдущем матче чемпионата страны «матрасники» на домашнем поле обыграли «Севилью» со счетом 2:0. Эта виктория стала для них в Примере пятой подряд. Последний раз в первенстве они проигрывали в дерби «Реалу» (0:2) еще в середине декабря.

Обе команды пропускают в рамках Примере немного, и поэтому в этой встрече не ждем изобилия голов. Ставим на тотал меньше 2,5.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.53.

«Валенсия» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

После 18 сыгранных матчей у «Валенсии» числится 19 набранных очков и она находится на 14 месте в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета всего на два балла.

В прошлом туре «летучие мыши» обыграли на выезде «Вальядолид» со счетом 1:0. Это была их первая победа за девять последних туров. Между этим поединком левантийцы выиграли две встречи в Кубке Короля над представителями низших дивизионов.

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«Осасуна» перед этим туром занимает предпоследнее место в турнирке испанского чемпионата, набрав 15 очков в 18 проведенных встречах.

В своем последнем проведенном матче памплонцы проиграли на выезде «Гранаде» со счетом 0:2, а перед этим «Осасуна» четыре раза подряд играла вничью. Отметим, безвыигрышная серия команды в Примере составляет уже 12 поединков. В Кубке страны коллектив выиграл обе встречи и прошел в 1/8 финала.

На «Месталье» гости не побеждали с 2004 года или 13 матчей подряд, вряд ли эта серия прервется сейчас. Ставим на «Валенсию», но с 0 форой.

Ставка: победа «Валенсии» с форой 0 за 1.53.

Общий коэффициент — 3.81.