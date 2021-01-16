Экспресс дня 16 января. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня в нашем традиционном экспрессе рассматриваем предстоящие события в Бундеслиге и чемпионате Франции.

«Боруссия» Дортмунд — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии. 16-й тур

Ну все, похоже, «Боруссия» пришла в себя. Команда уже забыла про отставку Люсьена Фавра, и особо не парится по поводу того, что теперь всем процессом руководит молодой Эдин Терзич. Наконец-то радуют и результаты, и игра.

Дортмунд шикарно начал 2021 года. В прошлом туре «Боруссия» уверенно выиграла в гостях у «Лейпцига», а перед этим одержала домашнюю победу над «Вольфсбургом».

Максимальное количество очков и общая разница мячей 5:1 в матчах с такими соперниками вновь позволяет думать о том, что «Боруссия» будет бороться за чемпионский титул.

«Майнц» тем временем находится на самом дне турнирной таблицы. В активе гостей на данный момент всего лишь шесть очков. Это почти катастрофа. В этом сезоне от вылета во вторую Бундеслигу «Майнц» спасет только чудо.

В общем, ждем уверенную победу «Боруссии». Сейчас никак нельзя терять очки и помогать конкурентам.

Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,5 за 1.74.

«Штутгарт» — «Боруссия» Менхенгладбах

Футбол. Чемпионат Германии. 16-й тур

«Штутгарт» в каком-то смысле можно считать удивительной командой. Позади уже почти половина сезона, а «швабы» еще ни разу не выигрывали на своем поле, но при этом находятся на вполне комфортном десятом месте. А все потому, что «Штутгарт» уже пять раз выигрывал в гостях. С пустыми руками команда Пеллегрино Матараццо вернулась лишь с выездной встречи с «Вольфсбургом».

А вот дома каждый раз что-то не получается. В семи матчах — четыре ничьи и три поражения. При этом «Штутгарт» пропускал во всех домашних играх.

На прошлой неделе «Штутгарт» уверенно выиграл на выезде у «Аугсбурга» (4:1), но теперь к нему в гости едет гладбахская «Боруссия», которая туром ранее поставила на колени саму «Баварию». Что-то подсказывает, что серия «Штутгарта» на своем поле снова продлится.

Ставка: тотал «Боруссии» больше 1,5 за 1.85.

«Анже» — «Пари Сен-Жермен»

Футбол. Чемпионат Франции. 20-й тур

Маурисио Почеттино едва успел переехать в Париж, а уже выиграл первый титул. Среди недели «Пари Сен-Жермен» под руководством аргентинца одержал победу над «Марселем» в матче за Суперкубок Франции. Непростая игра, счет всего лишь 2:1, решающий гол Неймар забил с пенальти, но в целом все было солидно.

Кроме того, перед этим «Пари Сен-Жермен» без особых усилий разгромил дома «Брест». Ничего выдающегося, но, по всей видимости, Париж и не собирается устраивать шоу в подобных матчах.

Все прогнозы на футбол

Футбол, конечно, очень часто непредсказуем, но что-то подсказывает, что «Анже» проиграет. Это чересчур банально, но все-таки с новым тренером «ПСЖ» мотивирован чуть больше, чем раньше. Тем более гости все еще не на первом месте, что очень заставляет их очень сильно нервничать.

И все же есть ощущение, что хозяева свой гол тоже забьют.

Ставка: гол «Анже» за 1.74.

Общий коэффициент — 5.60.