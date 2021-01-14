Экспресс дня 14 января. Прогнозы и ставки на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие события в АПЛ, чемпионате Нидерландов и Суперкубке Испании.

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии. 18-й тур

Все-таки не зря Пеп Гвардиола хвалил Микеля Артету, намекая, что «Арсеналу» ни в коем случае нельзя менять тренера. И сразу после крупного поражения от «Манчестер Сити» в Кубке лиги «Арсенал» провел несколько топовых матчей. Совпадение?

Победная серия «Арсенала» на данный момент составляет четыре матча. И началась она в конце декабря, когда команда Артеты неожиданно для всех выиграла на своем поле у «Челси» со счетом 3:1.

После этого были победы над «Брайтоном» и «Вест Бромвичем», которому «Арсенал» отгрузил четыре мяча. Кроме того, в минувшую субботу «канониры» выиграли у «Ньюкасла» в матче Кубка Англии.

В общем, «Арсенал» пришел в себя, о чем-то глобальном рассуждать, конечно, еще рано, но самое главное, что команде удалось выбраться из психологической ямы. Скорее всего, «Арсенал» продлит серию побед. «Кристал Пэлас» в последнее время почти не напрягается. Гостей полностью устраивает их место в середине турнирной таблицы.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.58.

«Твенте» — «Аякс»

Футбол. Чемпионат Нидерландов. 16-й тур

В Эредивизи в этом сезоне разгорелась нешуточная война за чемпионский титул. «Аякс» пока что идет на первом месте, но плотность в таблице такая, что очки вообще нельзя терять.

А с этим у «Аякса» в последнее время были проблемы. Амстердамский клуб в пяти предыдущих турах одержал только две победы. В минувшее воскресенье команда Эрика тен Хага сыграла вничью с ПСВ, а перед этим — с «Виллем II».

Ну и самое любопытное. В начале декабря «Аякс» проиграл «Твенте» на своем поле. С одной стороны, это добавит гостям мотивации, но также очевидно, что хозяева в состоянии создать проблемы действующему чемпиону.

Ставим в этом матче на голы, это самый оптимальный вариант.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.78.

«Реал» Мадрид — «Атлетик»

Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала

Сложно сказать, почему, но у букмекеров есть сомнения в том, что предстоящий матч завершится в пользу «Реала». Это как минимум странно. На самом деле, найти хотя бы один аргумент, почему в финал выйдет «Атлетик», почти нереально.

У «Реала» на данный момент внушительная серия без поражений, и большую часть из этих матчей команда Зинедина Зидана выиграла, при этом пропустив лишь несколько мячей.

Все прогнозы на футбол

Кроме того, у Мадрида все в порядке с выбором футболистов, травмирован только бразилец Родриго.

Так что тут вряд ли стоит сомневаться в «Реале». Тем более сейчас, когда есть шанс встретиться в финале с «Барселоной».

Ставка: победа «Реала» за 1.75.

Общий коэффициент — 4.92.