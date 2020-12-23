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    Новое шоу в Риме и победная серия «Реала»

    Экспресс дня 23 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 декабря
    Карим Бензема
    В нашем традиционном экспрессе на этот раз рассматриваем предстоящие события в Серии А, Ла Лиге и чемпионате Франции.

    «Рома» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии. 14-й тур

    «Рома» несколько дней назад потерпела очень болезненное поражение от «Аталанты». Поначалу все складывалось очень даже неплохо, но после перерыва команда Джанпьеро Гасперини вонзила в римские ворота четыре мяча. И если, это не первый случай в текущем сезоне, когда «Рома» пропустила четыре гола. В конце ноября команду Паулу Фонсеки разорвал «Наполи».

    Вряд ли это как-то связано с усталостью, скорее, это типичные для «Ромы» проблемы в обороне.

    И далеко не факт, что в предстоящем матче «Рома» не будет допускать ошибки на своей половине поля. Соперник хоть и не такой сложный, но, с другой стороны, «Кальяри» в текущем чемпионате забивал почти во всех матчах.

    Так что, скорее всего, очередной матч с участием «Ромы» получится одним из самых результативных в итальянском туре.

    Ставка: обе команды забьют + общий тотал больше 2,5 за 1.93.

    «Реал» Мадрид — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании. 15-й тур

    Если «Реал» разогнался, остановить его уже практически невозможно. Достаточно вспомнить летнюю часть прошлого сезона, когда «Королевский клуб» выдал супер серию побед и стал чемпионом. Что-то подобное, похоже, намечается и сейчас.

    «Реал» выиграл предыдущие пять матчей, в которых пропустил всего лишь два мяча. На данный момент команда Зинедина Зидана демонстрирует, возможно, самый сбалансированный футбол в Европе. Механизм работает как хорошие швейцарские часы.

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    В общем, уже хорошо всем знакомая история: после пробуксовки на старте сезона «Реал» постепенно просыпается и начинает коллекционировать победы.

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    • «Гранада», как ни странно, тоже ни разу не проиграла в пяти предыдущих матчах, но в Мадриде гостям придется слегка притормозить.

    Ставка: тотал «Реала» больше 1,5 за 1.41.

    «Лион» — «Нант»

    Ф

    утбол. Чемпионат Франции. 17-й тур

    Сейчас уже можно уверенно говорить, что «Лион» сделал правильные выводы после провального выступления в предыдущем чемпионате Франции. Тогда сезон в Лиге 1 был завершен досрочно из-за коронавируса, но перед остановкой команда Руди Гарсии не входила даже в топ-6.

    В текущем чемпионате «Лион» после 16-ти туров делит первое место с «Лиллем», а «Пари Сен-Жермен» находится позади. И такое во Франции бывает.

    Все прогнозы на футбол

    «Лион» выиграл восемь из десяти предыдущих матчей и при этом не потерпел ни одного поражения. И еще один важный момент: ранее в декабре «Лион» одержал гостевую победу над «ПСЖ», подтвердив свои чемпионские амбиции.

    С «Нантом» легко точно не будет, но «Лион» свои три очка заберет.

    Ставка: победа «Лиона» за 1.30.

    Общий коэффициент — 3.53. 0

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    Экспресс дня 23 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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