Экспресс дня 5 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В очередной экспресс от LiveSport.ru на этот раз вошли поединки чемпионатов Англии и Италии.

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Пока «Ман Сити» идет в середине турнирной таблице АПЛ. У команды на счету 15 баллов, однако отставание от топ-4 составляет всего три очка при игре в запасе.

В своей последней встрече чемпионата Англии «горожане» легко в родных стенах разгромили «Бернли» со счетом 5:0, после чего в Лиге чемпионов расписали выездную мировую с «Порту» (0:0), которая позволила «Сити» занять первое место в своем квартете.

«Фулхэм», который только в этом сезоне вернулся в АПЛ, идет на 17 месте в турнирке, имея на своем счету семь пунктов, опережая зону вылета всего лишь на балл.

«Дачники» львиную часть своих пунктов набрали в последних четырех турах, обыграв дома «Вест Бромвич» (2:0) и в гостях «Лестер» (2:1), а между этими поединками лондонцы потерпели два минимальных поражения (от «Вест Хэма» и «Эвертона»).

Вряд ли у «Сити» будут в родных стенах проблемы с претендентом на вылет. Ставим на хозяев с форой -2.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.59.

«Челси» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

«Челси» с 19 набранными очками после десяти сыгранных туров Премьер-лиги в турнирной таблице занимают третье место, отставая на два балла от лидера.

Неделю назад «аристократы» расписали домашнюю мировую с «Тоттенхэмом» (0:0). Этой ничей они свою 3-матчевую победную серию в АПЛ. А накануне лондонцы в рамках Лиги чемпионов на выезде разгромили «Севилью» (4:0), гарантировав т.с. себе первую строчку в группе.

«Лидс», вернувшийся после 16 летнего отсутствия в АПЛ, сумел набрать 14 баллов и находится на 12 позиции в турнирной таблице, значительно оторвавшись от зоны вылета.

В двух предыдущих турах первенства «павлины» сохраняли свои ворота на замке, разойдясь дома миром с «Арсеналом» (0:0) и обыграв в гостях «Эвертон» (1:0). Однако перед этим они дважды проиграли.

Хотя «Лидс» неплохо провел предыдущие встречи в АПЛ, но против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» у гостей будет мало шансов.

Ставка: победа «Челси» за 1.58.

«Ювентус» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

Бессменный чемпион Италии последних лет продолжает погоню за «Миланом» в текущей Серии А. На данный момент туринцы отстают от «россонери» на шесть очков.

В минувшем туре итальянского первенства «Ювентус» не смог обыграть в гостях новичка «Беневенто», сыграв 1:1. В промежутки этой игры он дважды победил в ЛЧ и досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф.

«Торино» с шестью набранными пунктами находится в зоне вылета, на 18 месте. Безопасная строка находится на расстоянии всего двух очков.

Отметим, что «быки» за последние четыре тура первенства проиграли лишь раз, уступив в Милане «Интеру» (2:4), ведя 2:0. В своей последней проведенной игре они дома расписали мировую с «Сампдорией» (2:2).

Прогнозируем, что туринское дерби останется за «Юве», который победит с разницей минимум в один мяч.

Ставка: победа «Юве» с форой (-1) за 1.67.

Общий коэффициент — 4.19. 0